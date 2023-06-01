Конец грузинской кадыровщины

На днях в грузинской политике произошло очень интересное событие, которое никто не заметил, хотя оно вполне заслуживало внимания.

В общем, обо всем по порядку. Есть в Грузии такая партия – в народе ее называют «Алтинфо», так как она создана на базе одноименного телеканала. Сами они называют себя консервативной партией, но «консерваторы» – это слишком мягко сказано для них. И слишком много чести.

На самом же деле, это скорее нечто близкое к фашизму, но он какой-то местечковый, деревенский. Настоящий фашизм – это сверкающие мегаполисы, высокие технологии, факельные шествия, грозное царство огня и стали... Марширующие молотки в духе «Стены» «Пинк Флойд».

Фашизм в исполнении «Алтинфо» – это агрессивные, злобные сельские неудачники, для которых самый большой просвет по жизни – ходить в церковь и слушать, как весь мир вокруг превращается в ЛГБТ и какие настоящие мужики они сами

Фашизм в исполнении «Алтинфо» – это агрессивные, злобные сельские неудачники, для которых самый большой просвет по жизни – ходить в церковь и слушать, как весь мир вокруг превращается в ЛГБТ и какие настоящие мужики они сами. «Алтинфо» на 100% пророссийская партия, активисты которой проводят встречи в Москве и поддерживают Россию в войне с Украиной. В общем, если и было у них место для клейма при рождении, – то его уже давно не осталось.

Странным образом партия получала довольно приличные пожертвования, и по этому показателю занимала аж второе место после правящей. Эта статистика наводила на определенные размышления – сложно представить себе, что людоедские идеи «Алтинфо» настолько привлеки местных толстосумов, что они решили так по-крупному раскошелиться. Я знаю грузинскую политику, и знаю грузинский бизнес, и совершенно точно могу сказать: это невозможно. Секрет успеха «Алтинфо» заключался в его сотрудничестве с властью.

В настоящее время пророссийско-ватно-черносотенный избиратель – это примерно 10-15% населения, и это вполне критический показатель во время выборов. «Грузинская мечта» всегда хотела использовать этот ресурс для себя, но сделать это напрямую всегда стеснялась. Они же у нас прозападные, современные, модернизированные, чтут закон и процедуры, а тут – люмпен-пролетариат, ненавидящий весь мир и готовый отрывать головы за татуировки у женщин и серьги у мужчин. Как-то неловко работать на этом направлении самому, поэтому для опеки над этим лагерем у «Грузинской мечты» всегда были сателлиты.

Совсем недавно это был «Альянс патриотов», который долгое время тесно сотрудничал с властью, хотя время от времени ее покусывал, – ну, типа они оппозиция. Настоящим триумфом «Альянса» был митинг против оппозиционных кандидатов на президентских выборах в 2019 году – акция была проведена по доверенности, для правящей партии. Ну, сами понимаете, негоже руководству страны проводить митинги против оппозиции, а тут – все чисто, оппозиционная партия сама, по своей инициативе. Какие претензии?

Но, в конечном итоге, этот триумф обернулся их провалом – «Альянс патриотов» вдруг сам поверил в свою значимость, им вдруг показалось, что этот грандиозный митинг они и вправду сами провели, и все, кто на него пришел, – пришли по их зову. Они как-то не заметили, что для участия в этой акции со всей Грузии в Тбилиси на автобусах согнали госслужащих из регионов – опция, совершенно недоступная кому-либо, кроме правящей партии.

Активисты «Алтинфо» – это погромщики, для которых предел мечтаний – это чтобы кто-то выпустил их на улицу избивать парней с длинными волосами, девушек в коротких юбках, слишком смуглых мужчин и женщин в хиджабах

В итоге им перестали помогать, и они очень скоро исчезли с политического ландшафта, так, будто их и не было.

Вместо «Альянса патриотов» появилось оно самое – «Алтинфо» – гораздо тупее, примитивнее и опаснее. Активисты «Алтинфо» – это погромщики, для которых предел мечтаний – это чтобы кто-то выпустил их на улицу избивать парней с длинными волосами, девушек в коротких юбках, слишком смуглых мужчин и женщин в хиджабах.

Власти всегда стеснялись демонстрировать сотрудничество с ними – очень уж непривлекательными они были для городского среднего класса, мнение которого гораздо важнее деградированного села. Они прекрасно понимают: 10-15% – это лишь дополнение, десерт к главному блюду, а главное блюдо – это бюджетная сфера, сотрудники которой совсем не восторге от возможности видеть на улице тех, кто будет бить их сыновей и внуков за неправильные прически.

В общем, продолжалось это сотрудничество много лет, и всякий раз, когда активизировалась оппозиция, тут же возникал «Алтинфо»: «если что, мы готовы защитить государство от агентов Запада и ЛГБТ».

«Грузинская мечта» закрыла проект «Алтинфо». Теперь им не нужны защитники веры и грузинства, борцы с ЛГБТ и западным влиянием со стороны. Теперь все это они делают сами

И вот случилось то самое, с чего я начинал, – интересное событие, на которое никто не обратил внимание. Пожертвования в пользу «Алтинфо» сократились в 10 раз! То есть грузинский бизнес сначала резко загорелся людоедскими идеями, а потом вдруг также резко потух. На самом же деле, событие это интересно вот чем: «Грузинская мечта» закрыла проект «Алтинфо». Теперь им не нужны защитники веры и грузинства, борцы с ЛГБТ и западным влиянием со стороны. Теперь все это они делают сами.

То, чего они стеснялись 10 лет, – теперь стало реальностью. Теперь правящая партия будет бороться за голоса 10-15% ваты сама, без посредников и доверенных лиц. Задумка вполне понятна и объяснима: выборы 2024 года будут для «ГМ» очень тяжелыми.

Раньше у них всегда была неисчерпаемая кладовая голосов – депутаты-одномандатники, но в 2024 году выборы будут только по партийным спискам, и никакого запаса не будет, что получишь – то получишь. В этой ситуации они спросили себя: зачем дарить ценные 5-10% не пойми кому, если мы можем получить их для себя самих? Вполне логично.

Что ж, теперь главное – хорошо это или плохо? Плохо тем, что теперь у нас такая власть, что никакой «Алтинфо» ей не нужен, она сама как «Алтинфо». Хорошо тем, что черносотенно-православная идеология переходит из рук фанатиков в руки временщиков.

«Алтинфо» – искренние, честные погромщики, готовые залить полстраны кровью, если у них появится такая возможность. Их кумир – Рамзан Кадыров, которого они считают идеальным руководителем для Кавказа.

«Мечтуны» – безыдейные временщики, которых не интересует ничего, кроме власти и денег

«Мечтуны» – безыдейные временщики, которых не интересует ничего, кроме власти и денег. У них нет никакой идеологии, им плевать, кто во что одет и какую музыку слушает, им нет дела до чьей-то сексуальной ориентации или религиозных предпочтений. Грузинский традиционализм для них всего лишь политтехнология, средство оболванивания люмпен-пролетариата.

Кто лучше: фанатичный погромщик или циничный выгодник? Ответ, вероятно, очевиден.

Так что парадокс, но в каждом, даже самом плохом явлении можно найти что-то хорошее. И то, что «кадыровцы», оставшись без господдержки, уйдут с политической сцены Грузии, – несомненно, позитивный факт.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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