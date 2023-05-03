Очередной опасный маневр на пути к статусу кандидата в ЕС предпринимает грузинская власть. Все чаще в парламенте говорят о том, что «Грузинская мечта» с помощью партий-партнеров готовит законопроект о запрещении ЛГБТ-пропаганды. В частности, об этом заявил лидер Консервативного движения Константине Моргошия. Эту информацию подтвердил и депутат от «Европейских социалистов» Фридон Инджия.

Этого момента минимум два года ждал Константине Моргошия, лидер Консервативного движения «Альт-Инфо», сподвижник беспощадных нападок и преследования радикальных и гомофобных групп против представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитных НПО и СМИ 5 июля 2021 года. На своей странице Facebook Моргошия с радостью сообщил об имеющейся у него «достоверной информации» о том, что «Грузинская мечта» с помощью партий-партнеров примет закон «против ЛГБТ-пропаганды». Дело его правое, как следует из слов Моргошия журналистам, оно начало воплощаться тогда, 5 июля, благодаря поддержке премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Два года назад разъяренные группы радикалов выступили против шествия «Тбилиси прайд», устроили погромы в офисах ЛГБТ-активистов, гонялись за журналистами, освещавшими события, в ходе которых пострадало более 30 журналистов, а жестоко избитого оператора ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава мать вообще обнаружила мертвым 11 июля.

Никаких сожалений о тех событиях у Моргошия нет, напротив, 5 июля для него стало точкой отсчета на пути достижения ограничения прав тех, кто не похож на них:

«С 5 июля изменилась ситуация, и вы об этом тоже хорошо знаете», – сказал Моргошия журналисту ТВ «Пирвели» и продолжил: «5 июля – начало конца либерализма в Грузии, который очень скоро будет оформлен».

Поделился Константине Моргошия и другой информацией, явно неточной, что не помешало его уверенному тону:

«Я точно знаю, что Грузия не получит статус кандидата в ЕС. 12 пунктов заданий – это то, что Грузия никогда не выполнит. К тому же у Турции статус кандидата уже 87 лет под подушкой лежит, и как-то так, и что из этого?»

А из этих слов Моргошия следует, что он не говорит правду. ЕС был создан 1992 году, а Турция – кандидат в члены ЕС с 1999 года, значит, 24 года, что по арифметике Моргошия превратилось в 87. И процесс вступления Анкары в ЕС застопорился из-за нежелания турецких властей следовать европейским демократическим ценностям и осуществлению реформ, нацеленных на защиту фундаментальных прав человека.

Но, по всей видимости, для ультраконсерватора Моргошия все это – не важно. Важно то, что уже на этой неделе 4 мая в грузинском парламенте запланированы комитетские слушания пакета поправок по запрету ЛГБТ-пропаганды, 5 мая – обсуждение вопроса на пленарном заседании. Пакет поправок, инициированный Константине Моргошия еще с пятью соратниками, парламент зарегистрировал в начале декабря 2022 года.

Инициатива предусматривает поправки к трем законам, среди них и закон «О собрании и манифестации». Авторы поправок хотят запретить манифестации и собрания, на которых могут иметь место демонстрация или пропаганда сексуальной ориентации. По их замыслу также запрещается проведение собрания, если оно имеет цель дискредитировать «какое-либо религиозное направление», оскорбляет чьи-либо религиозные убеждения или в ходе которого может иметь место «пропаганда войны и насилия, разжигание национальной, региональной, религиозной или социальной вражды».

В кодексе административных правонарушений предусматривается штраф в размере 3000 лари или административное заключение на 25 суток. А организатору собрания грозит штраф в 5000 лари или 30 дней ареста. Это притом, что по административному кодексу максимальный срок заключения – 15 дней. В случае повторного нарушения закона поправки учтены уже в уголовном кодексе: «за пропаганду сексуальной ориентации» наказание учитывает лишение свободы до двух лет.

Пока неизвестно, в парламентском большинстве приступят к рассмотрению поправок от Маргошия завтра или же дождутся нового пакета поправок по теме от депутата «Европейских социалистов», попавшего в парламент от «Альянса патриотов». Фридон Инджия еще на вчерашнем пленарном заседании сообщил, что скоро представит пакет поправок к закону «О запрете ЛГБТ-пропаганды» и других вопросов, которые отразились в обращении участников митинга, организованного певцом, сторонником «Грузинской мечты» Гией Гачечиладзе – Уцноби 30 апреля. Фридон Инджия сегодня сообщил также журналистам, что для подготовки поправок ему понадобится 10 дней. Он опроверг факт консультаций по этому поводу как с «Грузинской мечтой», так и с организаторами акции. И это не помешает Грузии получить статус кандидата в ЕС, убежден Инджия, полагая, что все эти переживания о предоставлении статуса – головная боль США, а не грузинских властей.

«Все это не касается евроинтеграции и не помешает ей. Мы обязательно получим статус кандидата в ЕС. А если нет, это станет крахом политики США, и будет означать отказ от Грузии со стороны США. Поэтому США повлияет на Европу, и мы получим тот статус, который нас так интересует, хотя он ничего не дает».

Лидер фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе поспешил успокоить общественность, заявив, что в правящей партии закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не рассматривают. Но у многих есть веские причины не верить словам представителя власти. «Грузинская мечта» не раз отказывалась от своих слов. Запретить ЛГБТ-пропаганду потребовали на демонстрации Гии Гачечиладзе – Уцноби, там же была озвучена идея о проведении плебисцита по вопросам, касающимся поляризации. Представители власти поблагодарили всех участников митинга, который был полон антизападными и ультраконсервативными заявлениями, похвалили их «за патриотизм и верность национальным интересам», чего, как там же заметили, нет у оппозиции. Это дает повод предполагать, что «Грузинская мечта» позже все-таки рассмотрит и, возможно, примет закон, ссылаясь на общественное мнение и «многочисленные призывы патриотов».

Почти по такой же схеме партия власти в начале марта попыталась протолкнуть закон об иноагентах. Тогда инициатором стала сателлитная партия «Сила народа», созданная парламентским большинством «Грузинской мечты». Поэтому депутат «Лело» Саломе Самадашвили уверена, что, не сумев протолкнуть один идентичный российскому закон об иноагентах, власти пытаются сейчас принять другой недемократический закон, противоречивший ценностям ЕС:

«У «Грузинской мечты» провалилась одна попытка, нацеленная на то, чтобы Грузия не получила статус кандидата на вхождение в ЕС. Они были вынуждены отозвать закон об иноагентах. Поэтому у них заготовлены другие шаги, чтобы устроить саботаж этому процессу. Каждый шаг, который будет направлен на ограничение демократических прав, однозначно заведет в тупик процесс получения нашей страной статуса кандидата».

«Очередной российской диверсией» назвал поднятие темы депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

Власти рискуют открыть ящик Пандоры, считает правозащитник, бывший глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе:

«Инициирование такого типа законопроектов, поднятие такой дискуссии – это путь большими шагами к России. Все это можно расценить как очередной саботаж для европейской перспективы страны. Со стороны тех сил, которые поддерживают и поддержат эту инициативу, это будет открытая заявка о том, что, в отличие от большинства населения Грузии, они не хотят, чтобы страна получила статус кандидата в ЕС».

Зато премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сможет с гордо поднятой головой выступить на «антиЛГБТ-форуме» в Венгрии, иронизируют критики. Глава правительства «Грузинской мечты» уже отправился в Будапешт на конференцию консервативных политических партий (CPAC), несмотря на недовольство оппонентов внутри страны и европарламентариев.

Венгрия – единственная страна в ЕС, которая наряду с Россией в июне 2021 приняла законопроект о запрете так называемой гей-пропаганды в школах. В России аналогичный закон, затрагивающий несовершеннолетнюю часть общества, действует с 2013-го. Однако этого оказалось недостаточно. В декабре прошлого, 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, который должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. Теперь он касается россиян всех возрастов. Правозащитники отмечают, что в законе нет четкого определения пропаганды и он может привести к запрету любых упоминаний ЛГБТ+ как явления, даже в нейтральном ключе.

Есть опасения, что, стоя рядом с правоконсервативным премьер-министром Виктором Орбаном, Ираклий Гарибашвили сделает такие заявления, которые повергнут в шок многих в Тбилиси и Брюсселе. Тем более что Гарибашвили уже отметился выражениями нетерпимости, когда назвал «сатанистами» молодежь, выступавшую в начале марта против закона об иноагентах», а после погромов 5 июля в 2021 году практически оправдал действия ультрарадикалов.

«Когда 95% нашего населения против проведения демонстративно пропагандистского марша, парада, этому, друзья, мы все должны подчиниться. Это мнение абсолютного большинства нашего населения, и мы, как избранная народом власть, обязаны с этим считаться, и мы всегда будем с этим считаться. Так больше не будет в Грузии, когда меньшинство решало судьбу большинства», – заявил два года назад Ираклий Гарибашвили.

Получается, Гарибашвили сдержит слово, выйдя уже на международный уровень ультраконсерваторов. Он предстанет перед ними с речью завтра, 4 мая.

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