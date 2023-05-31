Сегодня «Грузинская мечта» продолжила комментировать вчерашние высказывания премьера Ираклия Гарибашвили о том, что причиной агрессии России являются действия Украины и НАТО. Однако даже самые умеренные представители оппозиции приходят к выводу, что власть находится под влиянием Кремля, с чем и связана столь недвусмысленная риторика власти.

Заявления премьера осудили практически вся оппозиция и западные партнеры Грузии.

Сегодня 20 неправительственных организаций выступили со специальным заявлением.

«Напоминаем премьер-министру, что стремление Украины в НАТО – это исторический выбор украинского народа, который подкреплен Конституцией страны. Также отметим, что Хельсинкский акт определяет суверенное право каждой страны присоединиться к любому договору или альянсу по своему усмотрению. Также напоминаем премьер-министру, что он представляет государство, народ которого абсолютным большинством на основе плебисцита, состоявшегося 5 января 2008 года, поддержал членство Грузии в НАТО. Этот выбор подкреплен статьей 78 Конституции Грузии, согласно которой конституционные органы должны принять все меры в рамках своих полномочий, чтобы обеспечить полную интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО», – говорится в сообщении.

У «Грузинской мечты» своя аргументация. Сегодня три лидера партии выступили с громкими заявлениями, в которых попытались объяснить скрытые посылы премьера.

«Весь цивилизованный мир считает, что именно расширение НАТО на Восток стало основной причиной нападения России на Украину», – один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе не скрывал удивления, как могла такая элементарная истина, с которой солидарны президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский, остаться непонятой оппонентам.

Краткий ликбез главы фракции правящей партии был явно направлен на восполнение этого пробела.

«Это единственное, в чем современный цивилизованный мир сходится во мнении, и даже Россия согласна с этим – она разгневана расширением НАТО и борется против него, и это одна из причин, по которой она ведет оккупационную войну. Да, есть и другие причины, в том числе та, что она хочет поглотить страны, которые служит буфером, она против расширения НАТО, так как эти страны могут стать полноценными членами европейской семьи. С этим Россия борется, но я солидарен с каждым словом премьер-министра Грузии, который сказал, что это является одним из факторов раздражения России. И вот эти неоспоримые вопросы были использованы всеми агентами партии глобальной войны для антигрузинского пиара», – подчеркнул Мамука Мдинарадзе, добавив, что даже стремление в Европейский союз Украины является раздражающим фактором для России и основой войны.

Со своей стороны, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе привел дополнительную аргументацию в пользу правоты премьера:

«Хочу задать вопрос: почему, на ваш взгляд, военная агрессия России была осуществлена именно в Украине, а не в какой-либо другой соседней стране? Не будем говорить о Грузии. Например – в Казахстане, Монголии, Азербайджане?»

И сам же ответил:

«Единственная разница заключалась в том, что Украина стремилась вступить в Евросоюз и НАТО, а эти страны – нет», – заключил политик.

Ну и, наконец, третий аргумент партии власти состоит в разочаровании грузинского общества действиями ЕС и НАТО – в речи спикера парламента Шалвы Папуашвили просматривался упрек:

«Несмотря на все усилия Грузии по вступлению в НАТО и Евросоюз мы не получаем заслуженных ответных шагов со стороны Запада. В прошлом году Грузию даже оставили без статуса кандидата, даже когда мы явно выделялись в ассоциированной тройке (Грузия, Украина, Молдова). Принимая все это во внимание, мы должны назвать вещи своими именами и сказать нашим западным партнерам, что вместо чрезмерной критики пора помочь нам преодолеть сложную ситуацию с безопасностью и получить заслуженное членство в НАТО и ЕС. Более 15 лет мяч был на стороне Запада – как на стороне ЕС, так и на стороне НАТО».

Впрочем, даже смягченная риторика власти не изменила настрой оппозиции. Яго Хвичия, представитель партии «Гирчи», которая сотрудничала с властью по отдельным вопросам, не скрывал своего разочарования. Власть пытается отдалить нас от евроатлантических структур взамен покровительства России, убежден политик.

«Я думаю, что риторика власти не опасна, а, напротив, очень полезна с точки зрения пробуждения людей. Я не думаю, что премьер-министр мог бы сделать что-то лучшее, чем показать всем, что на самом деле они не хотят в НАТО и не стремятся на Запад. Премьер-министр на самом деле занят не очень качественным выполнением тех задач, которые ему продиктовали, его задача – повернуть корабль с Запада на Север», – убежден Яго Хвичия.

В свою очередь, бывший глава правительства «Грузинской мечты» Георгий Гахария высказал убеждение, что правительство готовит почву для отказа от членства в НАТО.

«Называть стремление к членству в НАТО причиной российской агрессии – это российский нарратив и еще одно доказательство того, что правительство Грузии оккупировано Кремлем. Власти готовят почву для отказа от членства в НАТО под ложными нарративами о «втором фронте» и «нейтралитете». Членство в Европейском союзе и НАТО является гарантией мира, государственности и территориальной целостности Грузии», – написал политик в социальной сети.

Впрочем, все доводы оппозиции и неправительственного сектора оказались неубедительными для власти. Как сегодня отметил Ираклий Кобахидзе, представители оппозиции не хотят, чтобы страна получила статус кандидата. Как говорит лидер парламентского большинства, часть оппонентов изначально не намеревалась исполнять 12 рекомендаций ЕС, поэтому, саботируя процесс, они преследуют очевидные цели – свалив вину за неудачи евроинтеграции на партию власти, разжечь недовольство общественности и захватить власть.

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