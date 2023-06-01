Россия и Украина обменялись ударами – мощным ракетным обстрелам подверглись несколько украинских областей. В Киеве погибли люди. Москва, со своей стороны, обвинила Киев в попытке штурма российской границы и массированных обстрелах Белгородской области. Местные власти готовятся к полной эвакуации жителей райцентра Шебекино. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Молдове заручился поддержкой европейских лидеров в вопросе усиления украинских ПВО и ВВС.

Первый день лета для Украины начался с мощных обстрелов – российские войска нанесли удары по Херсону, Харьковской области и Киеву. Есть жертвы. По данным украинских властей, в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2012 года рождения, 14 получили ранения.

Люди погибли в Деснянском районе, где, как сообщалось, обломками сбитых ракет были повреждены здание детской поликлиники и многоквартирный дом. Обломки также упали на две школы и полицейский участок. По предварительным данным, погибшие не смогли попасть в бомбоубежище, расположенное в поликлинике, так как оно было закрыто. По словам мэра Киева Виталия Кличко, сейчас проводятся следственные мероприятия:

«Сегодня День защиты детей, и в результате утреннего обстрела погибли три человека, в том числе один ребенок. Разрушена детская площадка, повреждены две школы и жилые дома поблизости. Прокуратура, спецслужбы и полиция начали расследование. Ответственность за работу бомбоубежища несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, находящихся на карте города, и которые должны работать. Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно. Люди возмущены, это не война, это геноцид против Украины, против украинского народа со стороны России».

В ВСУ отмечают, что в атаке на Киев были использованы 10 ракет типа «Искандер». Все они были сбиты. Целью ударов были объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Россия, со своей стороны, обвиняет Украину в массированных обстрелах Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, территория обстреливается из реактивных систем залпового огня «Град»:

«Шебекинский район находится под непрерывным обстрелом ВСУ. Ранено восемь человек. На месте работают Вооруженные силы, Погранвойска, ФСБ, Росгвария. Идет массированная атака: жизни местных жителей, в первую очередь в Шебекино и окрестностях, находятся в опасности. Местные власти этих городов и районов занимаются эвакуацией людей».

При этом российские провоенные телеграм-каналы сообщают о прорыве границы диверсионными группами с участием танков в районе населенного пункта Шебекино. В российском Минобороны информацию опровергают, подчеркивая, что прорыва не произошло, все атаки отбиты.

«Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы и другими подразделениями ФСБ предотвратили очередную попытку киевского режима совершить теракт против мирного населения города Шебекино Белгородской области. Около трех часов ночи по московскому времени, после интенсивного обстрела гражданских объектов украинское террористическое формирование в составе двух мотопехотных рот при поддержке танков предприняло попытку вторжения на территорию России в районе населенных пунктов Таволжанка и Шебекино. Российские военнослужащие самоотверженно отразили три штурма украинских террористических формирований. Армейская авиация Западного военного округа нанесла по противнику 11 авиаударов. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач», – заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ситуация в Белгородской области тем не менее остается сложной. Местные власти сообщают, что в самом Белгороде упал беспилотник. В результате взрыва пострадал по меньшей мере один человек. Более того, местные власти готовятся к эвакуации целого города – Шебекино. Впервые решение о вывозе жителей касается райцентра с населением 40 тысяч человек.

На фоне интенсивного обмена ударами президент Украины Владимир Зеленский пытается заручиться еще большей поддержкой западных союзников. Глава государства прибыл в Молдову на саммит Европейского политического сообщества. Зеленский выразил благодарность за помощь, которая уже была предоставлена Киеву, и выразил надежду, что и другие запросы Украины будут удовлетворены:

«Я благодарен тем, кто помогает, тем, кто понимает, что каждый шаг в обеспечении ПВО – это буквально спасение жизней. И скорость формирования этих двух коалиций – коалиции Patriot и коалиции современных истребителей – буквально приближает мир».

При этом Зеленский дал понять: от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе он ждет конкретики по вопросу североатлантических перспектив Украины:

«Хочу подчеркнуть: летом в Вильнюсе на саммите НАТО нужно четкое приглашение Украины, нужны гарантии безопасности на пути к членству в НАТО. В полном объеме по нашему вступлению в ЕС необходимо четкое позитивное решение. Мы также готовимся к саммиту, который направит мировое сообщество к реализации совместной формулы мира. И это глобальная потребность, время пришло, сомнения должны исчезнуть».

Саммит 27 государств-членов ЕС и 20 не входящих в содружество европейских государств проходит в молдавском замке всего в 20 км от границы с Украиной и недалеко от Приднестровья, в котором сильно влияние Москвы. Европейские лидеры использовали мероприятия в качестве символической демонстрации поддержки Украины и Молдовы. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал помочь Киеву усилить авиацию и ПВО:

«Минуту назад я принял участие в разговоре нескольких премьер-министров с президентом Зеленским по вопросу обучения украинских пилотов использованию истребителей F-16. Мы составили график тренировок. Что касается Patriot, это очень хорошая система, но, к сожалению, у нас их слишком мало. Мы недавно заказали новые, и доставка – долгий процесс. На встрече я указал, как важно, чтобы другие страны, у которых есть системы Patriot, как можно скорее поделились ими с Украиной, и я могу сказать, что эта встреча была очень конструктивной, очень позитивной».

Саммит проходил под усиленной охраной – Молдова закрыла свое воздушное пространство, а задача исключить любые провокации со стороны России была поставлена перед авиацией НАТО.

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