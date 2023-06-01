Югоосетинское экспертное сообщество обсуждает заявление президента о передаче Управления исполнения наказаний в подчинение МВД. Во время ежегодного обращения к народу и парламенту Алан Гаглоев сообщил, что это позволит повысить пенсии и зарплаты сотрудникам пенитенциарной системы. Правозащитники считают, что инициатива лишает заключенных последних рычагов правовой защиты.

В Южной Осетии много было сказано об обращении президента к народу и парламенту, но комментаторы явно упустили из виду вот этот фрагмент его выступления:

«Принято решение переподчинить Управление исполнения наказаний Министерству внутренних дел. Это не только повысит раскрываемость преступлений, но и позволит поднять заработную плату сотрудникам УИН до уровня сотрудников МВД, а также, наконец, решить вопрос их пенсионного обеспечения».

Это важная история, особенно в контексте борьбы с полицейским произволом и курсом президента на торжество закона, о чем неоднократно говорил Алан Гаглоев.

Наблюдатели считают это решение неудачным, потому что оно противоречит принципу разделения властей. По мнению российского правозащитника, бывшего председателя Комитета против пыток Игоря Каляпина, все более или менее благополучные страны ушли от этой практики, потому что она неизменно приводила к злоупотреблениям в отношении заключенных или подследственных:

«Сотрудники полиции очень часто заинтересованы не в том, чтобы реальные преступления раскрывать, а в том, чтобы создать видимость, благополучную отчетность. Для этого достаточно взять какого-нибудь несчастного заключенного, побить его как следует, и он возьмет на себя еще какое-нибудь преступление.

– Иными словами, если УИН будет подведомственным МВД, то заключенные оказываются незащищенными от давления со стороны сотрудников милиции, их могут принудить к самооговору, даче ложных приказаний и т.п.?

– Прямо скажем, это и сейчас возможно, и сейчас часто происходит. Просто когда в тюрьме будут работать не оперативники Минюста, а оперативники МВД, то липовых явок с повинной, написанных под принуждением оперов, будет больше, а чинить произвол станет легче».

Югоосетинские правозащитники на протяжении многих лет твердят о необходимости категорически запретить проведение допросов без адвокатов и самовольные перемещения заключенных из одного подвала в другой якобы из соображений безопасности или тайны следствия. Все понимают, что делается это лишь с одной целью – под пытками принуждать людей к признанию вины.

И главное, считают правозащитники, чтобы искоренить преступную практику, необходимо разделить функции Генпрокуратуры на следствие и надзор за следствием, чтобы был неформальный, но качественный контроль над соблюдением законности.

На сегодняшний день все в одних руках – и следствие, и надзор связаны корпоративными интересами, общей репутацией, поэтому рассчитывать на придирчивый присмотр за следствием не приходится.

То есть это ровно то, что позволило случиться мучительной гибели Инала Джабиева на допросе.

В своем обращении президент выразил обеспокоенность по поводу качества сотрудников прокуратуры, но ничего не сказал о реформировании ведомства. Судя по всему, об этом пока речь не идет. Функционал прокуратуры остается прежним. А здесь еще и тюрьму передают МВД.

Некоторые из наблюдателей считают это решение временным. По их словам, все дело в том, что пенсионеры Минюста, порядка тридцати пяти человек, остались с мизерной социальной пенсией по старости, в Южной Осети она чуть больше шести тысяч рублей. Некоторые из них, вышедшие на пенсию несколько лет назад, заявляют, что вообще не получают никаких пособий. В отличие от сотрудников МВД или Минобороны, которым и пенсии, и зарплаты подняли до уровня северокавказских коллег.

Между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия заключены соглашения о порядке исчисления выслуги лет, надбавок и пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел и Минобороны по российским сеткам, а УИН из этой истории выпал.

Поэтому в руководстве пришли к выводу, что единственный способ поднять этим людям пенсии и зарплаты – зачислить их в штаты МВД. Наблюдатели уверяют, что мера временная, когда аналогичные соглашения будут заключены в отношении сотрудников Министерства юстиции, тюрьму передадут обратно.

Впрочем, далеко не все из югоосетинских экспертов столь оптимистичны. Многие убеждены, что эта «реформа» пересматриваться не будет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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