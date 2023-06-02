В Абхазии продолжается обсуждение состоявшегося во вторник оппозиционного «народного митинга», а также дальнейшей стратегии власти и оппозиции. «Эхо Кавказа» поговорило с экспертами.

Подобно тому, как «народному митингу» 30 мая предшествовала интенсивная информационная подготовка с обеих противоборствующих сторон, так и после него уже немало дней продолжается «разбор полетов» в интернете и при непосредственном общении людей.

Парадоксальным образом все заинтересованные стороны, не только вовлеченные в политику, остались в основном довольны исходом. Люди, занятые в турбизнесе и бурными протестами встретившие еще в конце апреля анонсированный митинг, счастливы, что возможная смута теперь не помешает сезону. Власть довольна тем, что она не уступила ни по одному пункту, которые были предъявлены ей в резолюции митинга. Конечно, было понятно, что она не уступит – власть неоднократно отказывалась их выполнять. Организаторы митинга тоже удовлетворены. Во-первых, они не навлекли на себя возмущение тех, кто опасался столкновений. Они, как и обещали, провели мирный митинг. Во-вторых, за счет этого набрали политические очки, говоря, что власть была такой «перепуганной» – привлекла для своей защиты армию, использовала ограждения с колючей проволокой, даже мостик у устья речки Сухумка демонтировала на время… Но были и отклики некоторых радикально настроенных противников власти, которые и анонимно, и под своими именами недоумевали: а для чего, мол, стоило огород городить с этим митингом, если все как было, так и осталось? Как раньше говорилось, получился «размах на рубль, удар на копейку». У таких критиков, впрочем, не без ехидства спрашивали: а, так вы, оказывается, были все же за штурм и мечтали, чтобы чьи-то пацаны лезли на колючую проволоку?

Вот несколько типичных комментариев людей с разными точками зрения:

«Слава Господи, все хорошо закончилось!»;

«Мы не призываем к антиконституционным действиям. Но решение властей вытащить армию против народа унизительно для всех»;

«Фокус в том, что выступающие с плакатом «Апсны не продается» злятся на то, что не они ее продают. Никакой разницы между оппозицией и властью, как в игре в наперсток. Противно»;

«Вот это оборона! Ой, как власть боится потерять свои кресла! Хаймерсы подгоните тоже, не забудьте и систему «Град». И гаубицы еще»;

«А мне хочется задать истерящим здесь простенький вопрос, потому что знаю многих из них. Вы так же негодовали бы, если б такую оборону выстроила ВАША власть? Уверен, что тогда вы бы выдали: «О, какие молодцы наши, как по максимуму подготовились к отпору переворотчикам. И вообще, любая власть чего-то стоит, если способна себя защищать»;

«Организаторы, вы собираете патриотично настроенных людей, а потом даете команду разойтись… А за это время МВД, СГБ и т.п. органы фиксируют людей. Вопрос – для чего вы собираете патриотов? Чтобы уменьшить их ряды?»

Не могло не привлечь общественное внимание опубликованное в среду, 31 мая, заявление высшего совета оппозиционной РОО «Аидгылара» (председатель Кан Кварчия), которая за полторы недели до митинга объявила, что не будет к нему присоединяться. Вот несколько фрагментов из этого заявления:

«В РОО «Аидгылара» внимательно наблюдали за мероприятием 30 мая 2023 года и событиями им предшествующими. К сожалению, наши самые негативные опасения и прогнозы сбылись. Не может «Самодержавный» лидер оппозиции одолеть «Самодержавного» президента. Организованная и проведенная лидером АНД Ардзинба Адгуром акция, не достигшая абсолютно никаких результатов, несмотря на объективную несостоятельность и имитационный характер, ярко продемонстрировала, с одной стороны, серьезную востребованность протеста обществом, а с другой - незрелость и неспособность Ардзинба Адгура консолидировать здоровые силы, а значит, отстаивать и защищать интересы абхазского народа. Полный провал политической акции не удалось прикрыть даже поддельной законопослушностью, выразившейся завершением акции в строго отведенное Бесланом Эшба время. Между тем из поля зрения «лидера оппозиции» и списка его требований к власти выпал факт задержания и привлечения к уголовной ответственности участников акции 21 декабря 2021 года, суд над которыми длится с января 2023 года по настоящее время. На данном фоне комично-карикатурным выглядел неподдельный страх власти, проявленный в реализации военно-оборонительных мероприятий, призванных защитить Бжания А.Г. от праведного гнева народа… Апофеозом страха Бжания А.Г. стал позорный демонтаж мостика через речку Сухумку, глубина которой не более 10 см… Считаем необходимым заявить, что провал акции 30 мая 2023 года, проведенной Адгуром Ардзинба, не является ликвидацией оппозиции и не создает условия вседозволенности действующей власти, погруженной в иллюзию победы. Предостерегаем президента Бжания А.Г. от политики двойных стандартов, преследования по политическим мотивам, нарушения Конституции, прав и законных интересов граждан Абхазии».

Среди наблюдателей сразу возникли споры о том, будут ли организаторы митинга отвечать на заявление РОО «Аидгылара». Пока никакого ответа в публичном пространстве не появлялось… Некоторые объясняют это тем, что организаторы митинга уверены: продолжение и неизбежное углубление полемики между оппозиционными силами сыграло бы на руку власти…

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с двумя экспертами, чтобы они поделились своими впечатлениями. Общественный деятель Нугзар Агрба сказал:

«Приятно, что так мирно, красиво все закончилось. Но что тебе хочу сказать? Мне кажется, что власть немного переусердствовала в защите своих зданий».

При этом, добавил Агрба, он понимает, что силовики выполняли свои служебные обязанности, а в таких случаях говорят: лучше перебдеть, чем недобдеть. Понимает и то, что они старались учесть предыдущий опыт, когда штурмы-таки были, и среди них успешные - в 2014-м и 2020-м. Вспомнил он и о том, как предыдущий президент использовал для обороны зданий так называемых космонавтов… Агрба продолжил:

«Я свободный человек. Не за этих не болел и ни за тех не болел. И сыновья мои тоже нигде не участвовали. Надоело так жить. Я хочу прийти на выборы, проголосовать и спокойно пойти домой».

А вот мнение члена Общественной палаты Абесалома Кварчия:

«Организация митинга (была не очень)… И по численности, если быть объективным… Все-таки оппозиция у нас рассыпалась. Выступила в разрозненном виде, там несколько групп отошли. Они выжидали, смотрели… А вот таких объединенных союзов, всех объединенных сил, как это было раньше в обоих наших политических лагерях, такого сейчас нет. А еще люди видят, что у нас повторяющаяся ситуация в течение двадцати лет. Дежавю. Ситуация-то одна и та же, а так, ничего не меняется, меняются только участники процесса. Люди уже подустали, многие не верят. Тут много факторов».

При этом у некоторых в обществе постепенно возникло привыкание к мысли, что захват административных зданий – это допустимый метод борьбы за власть. Когда в канун митинга сторонники оппозиции стали убеждать силовиков «не идти против своего народа», «не выполнять преступные приказы», то, естественно, возникал вопрос: о чем речь? К счастью, при всех политических катаклизмах в Абхазии, в отличие от многих других стран, ни разу не было, какая бы команда ни находилась у власти, разгонов самих митингов, применения для этого резиновых пуль, дубинок... Да в такой маленькой стране с тесно переплетенными человеческими отношениями это просто немыслимо. Так чего было опасаться участникам мирного митинга? Неужели охранять государственное здание – это преступный приказ? Кварчия говорит:

«Понимаете как… Вот многие сейчас говорят, что власти переборщили в возведении обороны… Но власть есть власть. Она должна показывать свою силу. И еще. У нас не должно быть плохих, у нас все наши. Мы должны понимать, что мы один народ. Каждый имеет право высказаться. Все прошло нормально, аккуратно. И слава богу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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