30 мая в Абхазии прошел митинг, организованный рядом оппозиционных организаций, и все новости крутились вокруг подготовки к митингу, а затем обсуждения итогов акции протеста. На митинг собралось, по разным оценкам, от 2,5 до 3,5 тысяч человек. К вечеру, когда завершился рабочий день и стало прохладно, количество митингующих возросло. Требования митингующих были адресованы президенту, которого пригласили выступить перед собравшимися. Аслан Бжания выйти к митингующим отказался, как, впрочем, отказался и от выполнения предъявленных ему требований. Напомню эти требования: отправить в отставку правительство, создать совет по реформам, отказаться от повышения тарифов на электричество, отменить свое распоряжение о либерализации торговли с Грузией и о повышении тарифов на электричество, публично отказаться от планов по направлению в парламент проектов законов об апартаментах и поправок к закону об электроэнергии, отозвать из парламента соглашения, поступившие на ратификацию, – о выведении из юрисдикции Абхазии госдачи Пицунда, и соглашения о взаимном признании и исполнении судебных арбитражных решений по экономическим делам. Все требования были выполнимы, но самое абсурдное, что Бжания умудрился отказаться от выполнения даже 8-го пункта – создать комиссию по разработке столичного градостроительного кодекса, который остановит незаконную и хаотичную застройку столицы.

Несмотря на это, организаторы митинга сдержали свое слово, и мирный митинг не перерос в переворот. За что оппозиция подверглась критике не только со стороны радикально настроенных граждан и участников митинга, но и со стороны «провластных иконописцев», как метко заметил один из пользователей социальной сети. Последнюю странность можно объяснить просто – власть, которая настроилась на жестокий разгон митингующих, теперь не может оправдать беспрецедентные меры, силы и средства, брошенные на охрану комплекса правительственных зданий и парламента. «Сами себе выдумали переворот и сами себя героически от него спасли», – отметил лидер АНД Адгур Ардзинба.

И на этом стоит остановиться отдельно, потому как никогда, ни один президент не использовал столько сил и средств для собственной охраны. Весь квартал был огорожен общественным транспортом и машинами милиции, вокруг зданий стояло два кордона заборов с цепями и железной проволокой, пожарные машины и техника Министерства обороны, специализированные бронемашины, на крыше сидели снайперы. Сотрудники МВД, СГБ, МЧС, таможни, Минобороны, солдаты срочной службы и представители администраций городов и районов оказались на территории, весьма напоминающей тюремный двор для прогулок заключенных.

Негосударственные СМИ обращают внимание на новенькие бронированные автомашины «Патруль» стоимостью более 14 млн каждая, которые подогнали к митингу. Почти столько же сколько требовалось на ремонт печально известной ВЛ «Ачгуара». Всего на оборонительные мероприятия власть потратила более 20 миллионов рублей, считают в оппозиции.

В администрации президента оценили численность защитников главы государства в 1 000 человек. Но самой пикантной деталью защиты стали не водометы и даже не речушка, упеленатая в колючую проволоку, а мостик через речушку, который в ночь на 30 мая демонтировали, отключив свет по всему городу. Эта «спецоперация» по созданию условий для того, чтобы митингующие не прошли через, по сути, канавку к президентскому зданию, стала еще одним поводом для насмешек над Асланом Бжания. Пользователи социальных сетей отмечали, что если бы нынешний глава государства не находился за пределами страны во время войны, то он бы знал, что абхазы, штурмовавшие полноводную Гумисту, канавку у администрации президента перешли бы, не замочив ног. Впрочем, отдыхающие, проходившие по набережной в это время, так и поступали – шли по канавке.

Между тем оппозиция заявляет, что митинг достиг своей цели, так как выявил, во-первых, готовность президента к силовому подавлению народных протестов, неготовность президента следовать требованиям людей (и это совсем не новость). Критически малое количество сторонников власти оппозиция считает полной утратой легитимности президента.

«Теперь вся ответственность за все решения лежит лично на главе государства», – об этом лидеры оппозиционных движений говорили на следующий день на итоговой пресс-конференции в Сухуме. Особо отмечалось использование вооруженных сил в охране президентского дворца.

Умудрилась вмешаться во внутренние дела Абхазии президент Грузии Зурабишвили, выступая с программной речью в Европейском парламенте. Она выразила свою поддержку оппозиционным силам в Абхазии, которые выступают под лозунгами «Абхазия не продается», «Мы не уступим россиянам». Надо ли говорить, что второй лозунг Зурабишвили придумала – такого речитатива на митинге в Абхазии не было. Оппозиция тут же прореагировала на заявление Зурабишвили, назвав его манипуляцией, цель которой «вбить клин в устоявшиеся, прочные межгосударственные отношения Абхазии и России». Оппозиция советует президенту Грузии использовать свой статус и начать процесс установления нормальных межгосударственных отношений между Грузией и Абхазией с признания Абхазии, абхазских паспортов и отмены закона «Об оккупированных территориях». МИД Абхазии разделил точку зрения оппозиции в этом вопросе.

1 июня семь общественно-политических организаций обратились в Генеральную прокуратуру с требованием провести прокурорскую проверку по факту использования вооруженных сил и техники Министерства обороны не по назначению. В обращении говорится, что законодательство республики не позволяет использовать вооруженные силы и технику МО «не по назначению» без решения парламента. Напомню, что все остальные обращения оппозиции в Генпрокуратуру по фактам, связанным с нарушением Конституции президентом, хищениями, избиением бывшего депутата родственниками президента и так далее, были проигнорированы. Не думаю, что нынешнее обращение вызовет желание хотя бы «провести расследование». Но действие это нельзя назвать бесполезным, так как оно характеризует состояние правоохранительных органов и степень их независимости, обозначенную в законах.

И да, про третью, независимую ветвь власти. В понедельник в Верховном суде рассматривался очередной иск лидера АНД Адгура Ардзинба, который обвиняет Генпрокуратуру в бездействии по фактам завышения цен при ремонте ВЛ электропередач. На сей раз ВС не отклонил иск, а перенес его рассмотрение, сославшись на отсутствие ответчиков. Рассмотрение перенесено на безопасную дату – после митинга, 6 июня.

К другим новостям. Президент на этой неделе возложил цветы к памятнику второму президенту, поздравил детей с днем их защиты и наградил званиями заслуженных работников культуры Абхазии министра культуры Южной Осетии, эстрадную певицу, танцоров и актеров из Южной Осетии. На сайте правительства с 26 мая не появилось ни одного сообщения, которое бы свидетельствовало о его хотя бы существовании. Премьер, отставки которого требовали митингующие, ушел на больничный.

Работники прокуратуры учились у российских коллег противодействовать распространению в Интернете запрещенной информации, таможенники изъяли три аппарата по добыче криптовалюты и задержали контрабанду в виде 1000 пачек сигарет, гаишники зафиксировали несчетное количество правонарушений, а омбудсмены посетили детский реабилитационный центр. «Черноморэнерго» и водоканалы всех районов с завидной регулярностью отключали свет и воду для проведения ремонтных работ. Сегодня официально без света сидит Гудаутский район, который вчера официально сидел без воды. Такой была неделя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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