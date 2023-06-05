Развитие технологий открыло неограниченные возможности для манипулирования общественным сознанием. Идеологической обработке в большей или меньшей степени подвергается каждый человек, вне зависимости от его интеллекта, способностей к аналитическому мышлению и так далее. Если вы не смотрите телевизор, то пользуетесь интернетом, если не делаете ни того ни другого, вас достанет визуальная пропаганда за пределами вашего дома. А то, что недоработают политики с экранов ТВ и социальных сетей, будут внушать вам друзья, родственники, сослуживцы, которые, сами того не подозревая, давно сбились в группы и стали пропагандистами. Общество превратилось в инструмент в борьбе политиков с идеологическими конкурентами. Но я не буду говорить про Америку и Россию, обращу свой взор на не столь изощренные способы манипулирования общественным сознанием, с которыми повседневно сталкиваемся мы.

Вот, к примеру, под прикрытием вероятной грузинской агрессии и войны в Украине власти Абхазии навязали обществу множество невыгодных для страны и народа решений – от повышения цен на электричество до распродажи государственной собственности и земли иностранцам. Капитал, попавший под санкции, нашел брешь и потек в дружественную и коррумпированную Абхазию, пока руководство нашей страны старательно «нагнетало обстановку». И здесь все просматривается, как на ладошке.

Вот фрагмент «послания» президента парламенту ровно год назад, где он говорит об угрозах национальной безопасности. «Грузия активно наращивает военный потенциал, стремится стать составной частью НАТО. Регулярно проводятся совместные военные учения с Североатлантическим альянсом вблизи наших границ как на суше, так и на море. Все это несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Абхазии», – говорит Бжания. А затем в парламент из администрации президента поступают поправки к закону «Об органах государственной безопасности», расширяющие возможности для чекистов и вступающие в противоречие с Конституцией страны, которая гарантирует неприкосновенность гражданина. Слава богу, депутаты восприняли предлагаемые поправки как попытку ограничения свобод, и законопроект не прошел в первом чтении: за него проголосовали лишь двое парламентариев.

Но власть продолжает «трудиться». В марте-апреле нынешнего года глава абхазского МИД Инал Ардзинба «выразил обеспокоенность возможной дестабилизацией обстановки». Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба тоже заявил, что страна постоянно находится в ожидании непредсказуемых действий со стороны соседнего государства, и взаимоотношения Абхазии и Грузии «не вселяют оптимизма». И все это было бы понятно, но дело в том, что в то время как политики говорили о военной угрозе, в Абхазию ввозилась техника для разгонов митингов, выделялись дополнительные средства на поддержку силовиков и закупку прослушивающих устройств.

И уж совсем непонятно, что в это же время президент Бжания подписывает распоряжение о фактическом открытии границы с Грузией (снимающее ограничения на провоз товаров из Грузии в Абхазию). Спешили – документ спонтанный, в нем, хотя бы для видимости, надо было проговорить экономические выгоды и вызовы, с которыми столкнется Абхазия. И вот не прошло и двух месяцев, как выяснилось, что абхазская граница технически не подготовлена к завозу товаров из другой страны – не указаны таможенные коды, не оговорены объемы разрешенных к ввозу товаров и так далее. Нет даже лаборатории, которую оплатили в прошлом году (теперь говорят, что где-то сорвался контракт из-за войны в Украине). Но, как бы там ни было с лабораторией и всем остальным, совершенно очевидно, что озвучивание угроз, «образ врага» были использованы президентом, чтобы пролоббировать либо свой, либо чей-то коммерческий интерес для отвлечения внимания общественности, а отнюдь не для повышения нашей безопасности.

Ладно, давайте посмотрим: может, что-то изменилось на фоне потепления грузино-российских отношений – Грузия признала Абхазию, отменила закон об оккупированных территориях, призвала страны Запада признать абхазские паспорта, подписала мирный договор с нашей страной? Конечно, нет. Руководство Грузии (хоть пророссийская его часть, хоть проамериканская) не изменило своей политики по отношению к Абхазии, и всеми имеющимися у нее возможностями блокирует любые действия, которые открыли бы хоть какие-то возможности для развития Абхазии, будь то выступления абхазских спортсменов, танцоров, певцов или выставки продукции. Согласитесь, политика весьма странная и в конечном итоге направлена на вдавливание Абхазии в состав России. Стоит ли объяснять, что в результате такой политики абхазские спортсмены выступают под российским флагом, а более 80 процентов граждан Абхазии имеют российское гражданство и так далее.

Грузинские политики тоже манипулируют своим обществом, не выходя за пределы заданной когда-то парадигмы. В центре внимания образ врага – Россия и Абхазия. Вот и на исходе мартовских митингов в Грузии против принятия закона об иноагентах вдруг появился лозунг об Абхазии и Южной Осетии. Выскочил, как черт из табакерки, когда уже все закончилось, – протестовали против принятия закона об иноагентах, и вдруг Абхазия и Южная Осетия? Так сказать, напомнить обществу, что враг не дремлет. Тема Абхазии не сходит и с уст президента Грузии Зурабишвили: то она «делит шкуру неубитого медведя» и предлагает включить в мирное соглашение по Украине вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии, то вдруг «поддерживает» абхазскую оппозицию. Для этого 31 мая на трибуне Европарламента Зурабишвили придумала лозунг «Мы не уступим россиянам» и вложила его в уста абхазской оппозиции. Нет, я, конечно, понимаю, что все эти залетные президенты вечно все путают, вот и Зурабишвили попутала грузинскую оппозицию с абхазской. Но все не так безобидно – от привычного манипулирования сознанием грузинским обществом президент Грузии перешла к широкому международному формату. Кто там в Европе или в российском обществе будет проверять слова Зурабишвили на достоверность или читать опровержение оппозиционно настроенных общественных организаций Абхазии?

Идеологический терроризм, расчеловечивание, создание образа врага, черно-белое мышление – это еще не предел возможностей. Впереди нас ждет искусственный интеллект, который, уверена, политики подгонят под свои личные интересы.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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