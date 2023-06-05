В Сухуме время от времени разгораются скандалы из-за строительства высоток. В «курортной столице Абхазии» Гагре немного другая специфика, но они тоже случаются. О градостроительной политике города «Эхо Кавказа» поговорило с главным архитектором Гагрского района Дианой Лободой.

Гагра – это второй по численности населения после Сухума город республики, за которым давно, еще в советские времена закрепилось название «курортная столица Абхазии». Кстати, многие до сих произносят этот топоним как «Гагры», и этот город действительно так официально назывался, но только три четверти века назад, до 1948 года… И здесь тоже есть свои градостроительные проблемы, которые, правда, несколько отличаются от сухумских.

Если в Сухуме в послевоенные годы не раз возникали споры о допустимости или недопустимости строительства высоток в прибрежной зоне и историческом центре, то в Гагре это неактуально. Во всяком случае, пока. Причина – в особенностях ландшафта и исторической застройки города. Так называемая Старая Гагра, наиболее живописная часть города, прилегающая к реке Жоэквара, взбирается от берега моря на высокие холмы, и там места для строительства практически нет. А так называемая Новая Гагра расположена в равнинной, восточной части города, вниз от железнодорожного полотна, и там в позднесоветское время выросло много и 12-этажных, и 16-этажных жилых домов. Считается, что в строительстве новых высоток в городе необходимости в настоящее время нет. Спорные же моменты возникают не из-за высотности, а из-за хаотичности застроек главным образом при возведении здравниц и торговых объектов.

Недавно главный архитектор Гагрского района Диана Лобода на заседании районного Собрания сообщила, что за последние три года было приостановлено 89 незаконных строек. В РУВД было передано 71 дело. А отдел архитектуры выдал около 30 письменных отказов на строительство объектов. По словам Лободы, у многих есть разрешение на строительство, но некоторые объекты не соответствуют принятым нормам и правилам, и поэтому строить их не дают. А для того, чтобы город развивался и не застраивался хаотично, необходим Генплан.

«Эхо Кавказа» связалось с Дианой Лободой и поинтересовалось подробностями. Первым делом – тем, действует ли в Гагре ограничение высотности строительства, подобно тем 16 метрам в исторической части Сухума, которые были установлены в 2009 году тогдашним созывом горсобрания, затем неоднократно нарушались, и сейчас планируется оспорить в суде. Диана рассказала:

«Вы знаете, Гагрская администрация на местном уровне может решать вопросы только трехэтажного строительства. Любое строительство, которое выше трех этажей, согласовывается с Госуправлением по строительству и ЖКХ Республики Абхазия. Согласно постановлению кабинета министров еще девяностых годов, точно сейчас не помню, какого года. Все здания повышенной этажности проходят дополнительное согласование в этом госуправлении. Ограничений документальных в Гагре нет, так как у нас такая разного рода застройка. В основном все стройки хаотичны и располагаются в микрорайоне, где и так уже высотность этажная есть.

– Новая Гагра?

– Да. У нас проблема в другом. Мы категорически возражаем против строительства на придомовых территориях, и все основные споры, все попытки самовольного строительства на придомовых территориях общего пользования. Администрация, имея уже наследие, какое есть, территории, которые уже застроены, не может это пересматривать, так как эти здания приняты в эксплуатацию. Хотя эта территория, по моему мнению, для этого не предусмотрена, но много таких случаев на придомовых территориях, уже есть строения с правом собственности. Но на протяжении трех лет мы ведем такую политику, что территории общего пользования ни в каком формате не выделяем ни под какого рода строительство – ни под сборно-разборное, ни под гаражное, потому что слишком много уже застроено».

На вопрос, ведется ли высокоэтажное жилое строительство сегодня, Лобода ответила:

«Такого рода строительства нового в Гагре нет. Сейчас в основном это коммерческая деятельность. Строят гостиницы, коттеджи. В другой области пока нет развития.

– И самая высокая этажность какая?

– У нас 16 этажей самая высокая этажность.

– Это после войны уже построено?

– Нет, после войны у нас не возводилось 16-этажных зданий. Но есть семиэтажные, десятиэтажные постройки на территории уже существующих пансионатов, санаториев – не отходя от назначения, допустим, земельного участка и объекта».

Порой дело доходит до демонтажа незаконно возведенных построек:

«Демонтаж у нас происходит в основном в центральной части Гагры. Перед летним курортным сезоном начинают устанавливать разного рода торговые точки – в таких местах, которые не предназначены для их расположения. Демонтаж идет таких легких конструкций, потому что с капитальными сооружениями сложнее. Сразу демонтировать их невозможно, поэтому там начинается процедура документальная… По улице Абазгаа в прошлом году были демонтированы самовольно установленные павильоны, которые преграждали путь по тротуару, нарушали дорожно-тропиночную сеть. Такие были случаи. В этом году демонтировали павильоны, установленные в Приморском парке возле пристани. В этом случае была возможность разработать проект, куда мы будем их перемещать. Предложили утвержденный проект павильона и показали места, в которых можно им располагаться».

Страсти вокруг демонтажа разворачивались зачастую нешуточные. Год назад Абхазию облетела информация о возбуждении уголовного дела против почти 80-летнего жителя Гагры. Утром 17 мая прошлого года в ходе работ по демонтажу торговых павильонов в районе Колоннады, проводимых администрацией Гагрского района, Юрий Сабуа, высказывая недовольство, подошел к присутствовавшему на месте и. о. главы администрации района Адамуру Цишба и ударил его кулаком в лицо, после чего был задержан правоохранителями. Диана Лобода говорит:

«Это когда мы хотели навести порядок у территории парка. Знаете, хаотично установленные торговые ряды без какой-либо вообще документации утвержденной, без каких-либо разрешений разного рода павильоны по всему парку были установлены. В данном случае был торговый ряд сборно-разборный, и мы, руководство района, уведомляли до летнего сезона, что он должен быть демонтирован. Нас попросили подождать один сезон, дать поработать. Мы дали поработать два. После этого уже сами приступили к демонтажу, потому что неуместно было расположение этих торговых объектов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях