Беспокойным и даже трагичным выдалось начало лета в Абхазии. И море, и разгулявшаяся стихия в горах уже унесли человеческие жизни. Из позитивных новостей – благодаря общественному резонансу удалось отстоять доступ детей к участку моря, где их обучают плаванию.

Вот и наступило долгожданное лето. В современной Абхазии многие его особенно ждут в связи с тем, что летний туристический сезон – главная возможность заработать. Вместе с тем многократно увеличивающийся в это время года поток зарубежных туристов неизбежно повышает число разнообразных ЧП…

Если в прошлом году в Сухуме долго ждали начала работы городского бассейна после многолетнего капитального ремонта, и он принял первых посетителей только 5 июля, то нынче уже в первые дни июня в СМИ появилось сообщение: бассейн приступил к работе, а температура воды в нем уже 23 градуса. Тут надо напомнить, что в нем пока нет подогрева воды, она прогревается лишь естественным путем, от солнца. Но, поскольку вода в Черном море нагревается гораздо медленней – сейчас там 19 градусов, что для купания холодновато, бассейн явно выигрывает в конкуренции с морской водой.

И эта информация совпала по времени с появлением в абхазском сегменте соцсетей видеоролика, где стоящая на сухумском пляже женщина средних лет обращается к аудитории на звуковом фоне детских голосов:

«Я – тренер по плаванию Елена Павловна, с большим стажем. Ну, вот как-то хочется, чтобы наши тренировки продолжались, и какую-то часть моря администрация города все же нам оставила. Хотя бы вот эти 150 метров берега, где мы можем заниматься с детьми. Хотя бы на будущее, чтобы администрация города, президент, все знали, что это наше место. Люди, конечно, взяли в аренду, заплатили деньги, это мы все понимаем. Но очень большая просьба – и моя, и всех родителей: оставьте нам в Сухуме 150 метров пляжа для занятия детей плаванием, для обучения».

Не все интернет-комментаторы знали об этой практике, сложившейся в последние годы в Абхазии, когда местные власти сдают в аренду частным предпринимателям отрезки пляжной линии, а те, создавая там некие коммерческие точки, ухаживают за ними. Но все дружно выразили возмущение ситуацией, когда у детей отнимают место для занятий плаванием. Но вскоре в соцсети «Фейсбук» появилось такое текстовое сообщение:

«На протяжении многих лет на набережной Диоскуров в Сухуме работала детская плавательная школа. Но в этом году участок пляжа, на котором тренировались ребята, был сдан в аренду частному предпринимателю. И новый хозяин отказал детям в доступе к воде. Тренеры забили тревогу в социальных сетях. Они обращались ко всем, от кого зависело решение вопроса. И это сработало. По абхазским законам ни один пляж не может быть закрыт для посетителей. Арендатор вправе поставить на арендованном пляже легкие конструкции, оборудовать кафе, он может организовать прокат шезлонгов и зонтов, вести любой другой легальный бизнес. В свою очередь, на него возлагается ответственность за поддержание территории в надлежащем виде. Но у бизнесменов нет права ограничивать доступ к воде. Хороший пример того, как это работает, – Мокко-пляж… Кажется, на этот раз справедливость победила. Власти вмешались в ситуацию с работой плавательной школы. Теперь у ребят вновь будет возможность учиться плаванию на старом месте».

Между тем у некоторых наблюдателей после появления упомянутого видеоролика возникла мысль, что занятия плаванием решили перевести в расположенный поблизости открытый Сухумский бассейн: ведь именно в бассейнах во всем мире тренируются и соревнуются пловцы. А в море с сухумскими детьми стали заниматься в годы, когда его ремонт был далек от завершения… Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с директором компании «Аквастрой», арендующим бассейн, Олегом Юрченко, и вот что он сказал:

«Мелькнула по телевизору информация, что начинает работать бассейн…

– Да…

– И двадцать три градуса температура воды. Я удивился! Так быстро прогрелась?

– Сейчас уже двадцать пять!»

А далее мы поинтересовались, не связана ли с началом работы бассейна конфликтная ситуация с местом занятий детей в море. Юрченко ответил:

«Нет, не связана. Я не знаю про нее, поэтому думаю, что не связана.

– А у вас в бассейне есть группы детские, которые там тренируются, или пока нет?

– Сборная команда Абхазии по плаванию тренируется. Тридцать человек.

– Бесплатно?

– Да, бесплатно».

К сожалению, в эти дни интернет-комментаторы активно обсуждали и трагическое происшествие в море. Вечером 1 июня спасатели МЧС Абхазии в акватории Сухума извлекли из моря тело утонувшей гражданки республики. Местные рыбаки обнаружили тело, которое прибивало волной к берегу, и сообщили об этом спасателям. Сотрудники МЧС прибыли по вызову в 21 час 55 минут… Согласно источнику, заслуживающему доверия, погибшая в последние годы страдала психическим расстройством и стала пропадать из дома; ее не раз искали и находили…

А позавчера, в воскресенье 4 июня, чрезвычайное происшествие в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка привело к гибели 27-летнего гражданина России. Пресс-служба МЧС Абхазии сообщила в тот день:



«С отвесных скал на проезжающий автомобиль УАЗ упали камни. Спасатели МЧС Абхазии выехали по экстренному вызову в 15 часов 15 минут. В результате камнепада уроженец города Заречного Пензенской области Вишняков Владислав Сергеевич, 1996 года рождения, погиб».



Пострадала в результате ЧП и 28-летняя жительница Пензы Копеева Альбина Рамилевна. С переломом ноги она была доставлена в больницу.

В последние годы Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии не раз предупреждало российских туристов о недопустимости походов по сложным горным маршрутам слабо подготовленных групп, что приводило к жертвам. Но в данном случае их не упрекнешь в игнорировании этих предупреждений, они двигались по дороге, где почти круглогодично движутся автомобили…

Надо, впрочем, знать, что стихия может разгуляться в любую минуту. И тут единственный совет – внимательно следить за прогнозами синоптиков и не отправляться в горную местность, где может настичь непогода. В тот же день автомобиль гражданина Абхазии Адгура Бгеу обнаружили в Рицинском ущелье в районе слияния рек Бзыбь и Гега. Машину, вылетевшую с проезжай части, нашли в русле реки. По предварительной версии, водителя от удара выбросило в реку. Сотрудники МЧС ведут поиски парня, сообщает пресс-служба ведомства. Поиски осложняются высоким уровнем воды и бурным течением из-за дождей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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