Генеральная прокуратура Южной Осетии объявила о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего генпрокурора Урузмага Джагаева и его подчиненного, экс-прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате двух миллионов рублей с внебюджетного счета следственного органа. Сам Кулумбегов назвал обвинения беспочвенными и связал их с переделом влияния в ведомстве.

Следственным управлением Генеральной прокуратуры Южной Осетии 30 мая возбуждено уголовное дело в отношении бывшего прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, «4 ноября 2020 года Алан Кулумбегов с целью решения своих финансовых проблем, используя должностное положение, понимая противоправный характер своих действий, войдя в доверие к Урузмагу Джагаеву, с устного согласия последнего получил из внебюджетного счета денежные средства на общую сумму в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей, с условием их возвращения в течение одного месяца», но, как утверждает следствие, возвращать их не собирался.

Возбуждено дело и против Урузмага Джагаева по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность).

«Следствием установлено, что, будучи генеральным прокурором, Урузмаг Джагаев распорядился выдать бывшему прокурору Ленингорского района Алану Кулумбегову денежные средства в размере 2 000 050 рублей из внебюджетного счета прокуратуры республики, таким образом совершив действия, выходящие за пределы его полномочий, повлекшие существенные нарушения охраняемых законом интересов государства», – говорится в сообщении пресс-службы.

У обвиняемого Алана Кулумбегова другая версия причин уголовного преследования.

В интервью «Эху Кавказ» экс-прокурор Ленингорского района заявил, что предъявленные обвинения беспочвенны. По его словам, он подвергается преследованию со стороны Сергея Битиева с июня прошлого года, как только его назначили и.о. генпрокурора. В отношении него был инициирован целый ряд служебных проверок и расследований, а в декабре прошлого года его уволили с работы. Свое увольнение он обжаловал в суде, говорит Алан Кулумбегов:

«Мне трудно объяснить, почему так решили поступить со мной. С Сергеем Битиевым наши пути никогда не пересекались. Среди коллег есть мнение, будто он считает меня другом Урузмага Джагаева, но это довольно странно, у большинства коллег с Джагаевым были хорошие отношения. Сейчас вообще в Генпрокуратуре творятся странные вещи, ведомство погрязло в интригах. Все указывает на то, что и.о. генпрокурора хочет укрепить свои позиции, подмять под себя ведомство. Неугодных или неудобных с его точки зрения задвигает, а на их места расставляет своих людей».

По сути предъявленных обвинений Алан Кулумбегов рассказал следующее.

В 1992-2008 годах его домовладение в Цхинвале пострадало от артобстрелов. После войны он дважды пытался попасть в программу восстановления разрушенного жилья, и дважды комиссия, обследовавшая его дом, приходила к выводу, что строение разрушено не более чем на 40%, поэтому его заявления отклоняли. В 2012 году Алан Кулумбегов взял в местном Сбербанке кредит в один миллион рублей на восстановление дома под залог этого же самого дома. По словам Кулумбегова, он тогда был в должности прокурора района с окладом 45 тысяч рублей, из которых 15 тысяч ежемесячно выплачивал на погашение кредита.

Все складывалось нормально, пока в 2015 году его ни понизили в должности до прокурора отдела с окладом 27 тысяч рублей. Начались просрочки платежей, побежала банковская пеня… В 2019 году банк пригрозил иском и конфискацией залога. Тогда Кулумбегову пришлось просить начальство о помощи из того самого «внебюджетного счета».

По сути, это корпоративной фонд помощи, говорит Алан Кулумбегов:

«Эта практика давно существует, еще до признания… В 2012 году, когда Таймураз Хугаев ушел с поста генпрокурора, на счету оставалось порядка шести-семи миллионов рублей. Ребята пользовались этими средствами, потому что при нашей мизерной зарплате деньги часто бывали нужны: кому-то на лечение, кто-то брал деньги на свадьбу или какие-то мероприятия. Потом из зарплаты возвращали заем.

– Ничего экстраординарного в этом не было?

– Абсолютно. Даже автомобиль Lexus, на котором разъезжает Сергей Битиев, был куплен из средств внебюджетного счета. На покупку авто ему еще при Мерабе Чигоеве выдали восемьсот тысяч рублей. Но потом в народе пошли разговоры, мол, парень всего полгода работает в прокуратуре, а уже купил себе такой дорогой автомобиль. После этого, как мне рассказывали, он продал Lexus прокуратуре и теперь ездит на нем, как на служебной машине».

Тогда Урузмаг Джагаев в помощи не отказал. Он вообще отличался тем, что принимал участие в проблемах своих починенных. Например, спас бывшего прокурора Цхинвала, выдал ему двести тысяч рублей из собственных средств и отправил на лечение в Тбилиси. Алану Кулумбегову из прокурорского «общака» он тогда выделил один миллион шестьсот тысяч рублей. Деньги ушли на погашение текущей задолженности, банк отозвал иск о взыскании залога. Но через какое-то время снова образовалась дыра, на этот раз четыреста тысяч рублей, и снова Кулумбегов обратился к Джагаеву за помощью.

Это те самые 400 тысяч, которые вменяют Алану Кулумбегову как растрату, хотя сумма висит на балансе как его задолженность. Ее никуда не прятали, не пытались списать при помощи подложных документов и так далее, говорит Алан Кулумбегов:

«Дело против меня возбудили за якобы присвоение или растрату с использованием служебного положения. Но это вверенное имущество, это сумма, которую мне дали в кредит. Я не распоряжался этими деньгами как должностное лицо. Они не присвоены, они числятся за мной как долг. Здесь речь идет о гражданско-правовых отношениях, если им что-то не нравится в этой истории, они должны были обратиться с иском в суд».

По словам Кулумбегова, он погашал задолженность до тех пор, пока в декабре 2022 года его не уволили с работы. Хотя, надо признать, за два года погасил немного – около двухсот тридцати тысяч рублей.

Но еще до увольнения, говорит Алан Кулумбегов, была попытка привлечь его к уголовной ответственности ровно за эти же долги:

«Сразу, как только Сергей Битиев стал и.о. генерального прокурора, он инициировал служебное расследование по этим деньгам. По результатам расследования я получил служебное взыскание – строгий выговор. Я с выводами проверки не согласился, обжаловал их в суде и выиграл иск. Дисциплинарное взыскание суд посчитал незаконным, потому что я не мог распоряжаться этими деньгами, они не были в моем ведении. Проверяющие посчитали, что я нарушил бюджетный кодекс, как будто я распоряжаюсь внебюджетным счетом, но, повторюсь, я ими не распоряжался, мне их выдали как кредит. После решения суда 25 июля 2022 года они направили в следственное управление Генпрокуратуры материалы на возбуждение в отношении меня уголовного дела по ст.16 УК РФ. 23 августа следственное управление вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава и события преступления.

– Теперь дело возбуждают по новой?

– Да, начальство сделало вид, как будто не было того расследования, и снова возбудило дело.

– Это разве по закону?

– Нет, они не имели права так поступить – дело считается закрытым. По закону сначала и.о. генпрокурора Сергей Битиев должен был своим постановлением отменить постановление следственного управления об отказе в возбуждении уголовного дела. Но он этого не сделал, поэтому дело возбуждено в нарушение закона. В настоящее время я подал жалобу в Цхинвальский горсуд».

Очевидно, эта история должна была произвести впечатление на общественность как некая чистка в рядках прокуратуры. Но она такого впечатления не производит. Понятно, что среди прокурорских ангелов нет. Они все без исключения часть порочной государственной системы cо всеми вытекающими из этого качественными показателями. Поэтому если говорить о некой чистке, то напрашивается термин «люстрация». Отправить всех в отставку и набрать новый штат. Через год снова убрать всех, кто успел испортиться, и так за несколько лет сформировать коллектив с чистыми руками?

Если же общественности решили продемонстрировать очищение ведомства от наиболее одиозных личностей – тоже не получилось. Хотя бы потому, что на место Кулумбегова был назначен самый отрицательный прокурорский персонаж – Давид Гурциев. За ним тянется целый шлейф из криминальных историй, некомпетентных расследований (он не выиграл ни одного процесса) и главное, на его руках кровь невинного человека – Арчила Татунашвили.

Трудно объяснить некими этическими соображениями повышение Гурциева по службе до уровня прокурора Ленингорского района. Но руководство ведомства бьется за него, что называется, до последнего патрона.

Кулумбегов опротестовал в суде свое увольнение, решения пока нет, но уже заметно, что позиции прокуратуры рассыпаются в суде. Теперь, очевидно, их решили подпереть новым уголовным делом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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