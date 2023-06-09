Неделя получилась познавательная. Невозможно было не обратить внимание на лояльность третьей ветви власти, проявившуюся после митинга 30 мая. Верховный суд позволил оппозиции порадоваться – кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда отменено решение судьи сухумского горсуда, отказавшей лидеру АНД Адгуру Ардзинба в рассмотрении жалобы на бездействие Генеральной прокуратуры в вопросе, связанном с завышением цен при ремонте линии электропередач. Дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе. Полагать, что суд признает бездействие генпрокурора и его заместителя, думаю, крайне наивно.

Еще два «утешительных решения» от третьей ветви власти. Сухумский городской суд 8 и 9 июня отменил постановления об административном правонарушении в отношении участников молодежного движения «Харах Пицунда» Рашида Тания и Айнара Хашиг. Ответчики, представители УВД на заседание не явились. Напомним, что 4 мая в Сухуме во время проведения мирной акции были задержаны активисты движения «Харах Пицунда», которые развешивали баннеры с цитатами известных в Абхазии людей и таким образом выражали свой протест против продажи недвижимости, отчуждения территорий и принятия закона об апарт-отелях. Их обвинили в мелком хулиганстве, но в протоколе об административном правонарушении сотрудники милиции не указали, в чем выражались хулиганские действия задержанных. Рашид Тания и Айнар Хашиг подали в суд на постановления, которые считают незаконными и нарушающими их права. Тем более и тот и другой не успели поучаствовать в акции и были задержаны, когда следовали на нее в машине. Суд признал их правоту, отменил постановление, но представители УВД не понесут никакой ответственности за свои незаконные действия.

На этой неделе общественные и политические организации, возмущенные использованием Вооруженных сил и техники Минобороны для защиты комплекса правительственных зданий во время митинга 30 мая, обратились в парламент с просьбой провести открытые слушания по этому вопросу. Парламент на просьбу оппозиции не ответил, и на заседании 8 июня о просьбе оппозиции никто и не вспомнил. Депутаты сосредоточились на делах «чрезвычайной важности». Они подарили стране еще три профессиональных праздника – День дипломата, День статиста и День спасателя (даже не знаю, как мы жили без этих праздников раньше), и решили штрафовать туристов, которые будут появляться в общественных местах в купальниках и с открытым торсом, а также увеличили штрафы за вождение автотранспортных средств в состоянии опьянения. Похоже, что на местную публику данный запрет не распространяется.

Еще одно решение законодателей: без ведома парламента отныне не будет готовиться ни один международный договор. Парламент Абхазии в первом чтении внес изменения в закон «О международных договорах», прописав условия обязательного информирования депутатов о международных документах на стадии их подготовки. Ничего более – информирование.

Тем временем президент Бжания, окрыленный тем, что ему удалось сохранить свою должность после 30 мая, не выполнив ни одного требования общественности, перешел в контрнаступление. 8 июня он вместе с членами своего правительства встретился с депутатами парламента, чтобы убедить их в необходимости принятия проекта закона об апартаментах, который позволяет обойти запрет на продажу земли и недвижимости иностранцам. Аслан Бжания видит в апарт-отелях единственный способ «заработать деньги», и об этом он еще раз сообщил депутатам. Не все народные избранники с ним согласны. Несогласные изложили свои аргументы. Напомню, что на митинге 30 мая общественность требовала от Бжания публичного отказа от проекта закона об апарт-отелях. Президент переложил ответственность за данное решение на парламент и спустя неделю встретился с законодателями, чтобы убедить их в необходимости принятия проекта этого закона, который должен поступить в парламент из администрации президента.

Во время встречи с депутатами также обсуждались вопросы, связанные с внесением изменений в Уголовный кодекс, – отмена меры пресечения «домашний арест», признание результатов полиграфа в качестве доказательств по уголовным делам, привлечение к ответственности за клевету в социальных сетях и так далее. Отмена меры пресечения «домашний арест» и признание полиграфа вызывают у депутатов сомнения, а вот прижать клеветников, распоясавшихся на просторах интернета, и депутаты не прочь.

Обсуждался и отложенный парламентом закон об ОПГ. Этот новый проект закона содержит в себе нормы, которые вступают в противоречие с нормами Конституции и правами человека и, по мнению депутатов, могут быть использованы как инструмент политического давления. Депутаты подчеркивали, что в таком виде проект закона нельзя даже рассматривать.

Но от важных президентско-парламентских дел к повседневным проблемам, с которыми сталкиваются жители нашей страны, – вода и свет. Энергетики и водоканальщики всю неделю соревновались в ремонте того, что уже было отремонтировано много раз, и очень вежливо иногда сообщали об отключениях воды и света то на сутки, то на пять часов.

В начале недели в социальных сетях появилось видео, на котором тренер по плаванию сообщал, что в Сухуме прибрежную полосу, где детей обучали плаванию, сдали в аренду. Тренер просила оставить 150 метров пляжа для детей. На сей раз администрация столицы проявила необычайную оперативность и оставила 150 метров пляжа детям для плавания. Тренер сказала громкое спасибо в тех же соцсетях. Но осадок остался еще и потому, что создавалось ощущение, что проявление благодарности было обязательным условием чиновничьей «щедрости».

На этой неделе в Рицинском реликтовом национальном парке произошло два трагических происшествия. В Юпшарском каньоне на проезжающий автомобиль УАЗ со скалы упали камни. Погиб турист из Пензы, его жена с переломом ноги доставлена в больницу. А на следующий день с трассы в реку Бзыбь слетел автомобиль. Водитель погиб.

Из хороших новостей – теплое море и хорошая погода. Международные организации в Абхазии отметили 8 июня – День океана, организовав уборку пляжа в городе Очамчыра. Курортный сезон стартовал вместе с мелкими строительными работами – в Сухуме расковыряли ухабы на центральной городской дороге и собираются их латать, в районах силами общественности проводят субботники, а в Новоафонской пещере устанавливают новые турникеты. В Очамчырском районе создали целую комиссию, чтобы загнать в законное русло незаконно гуляющую по городу крупную рогатую скотину.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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