Сухумский городской суд удовлетворил жалобы активистов молодежного движения «Харах Пицунда» Рашида Тания и Айнара Хашиг и отменил постановления Управления внутренних дел МВД от 4 мая о привлечении их к административной ответственности за мелкое хулиганство. Дела в отношении них прекращены, а штрафы в размере 120 рублей отменены.

Рашид Тания обратился в суд после того, как Управлением внутренних дел по городу Сухуму МВД Абхазии 4 мая привлекло его к административной ответственности за мелкое хулиганство и оштрафовало в 120 рублей.

Напомним, представителей молодежного движения «Харах Пицунда» Рашида Тания и Айнара Хашиг абхазские силовики задержали утром 4 мая в Сухуме. Молодые люди намеревались расклеивать баннеры с цитатами первого президента РА Владислава Ардзинба, писателя Фазиля Искандера, президента Аслана Бжания и других известных людей в рамках акции против строительства апартаментов, приватизации энергетики и других острых проблем, которые обсуждаются в обществе. Через шесть часов Рашид Тания и Айнар Хашиг были отпущены.

Тания посчитал постановление незаконным, необоснованным и нарушающим его права. Рассмотрение его жалобы состоялось 8 июня в Сухумском городском суде под председательством судьи Беллы Хасая. Представители УВД города Сухума на разбирательство не явились, при этом представили суду заявление, в котором говорилось, что они не против рассмотрения жалобы Тания в их отсутствие.

Поддержать Рашида Тания в суд пришли его друзья, активисты молодежного движения. Судья Белла Хасая зачитала жалобу Тания:

«Сотрудниками органов внутренних дел наши действия были квалифицированы как правонарушение, соответствующее составу ч. 1 ст. 166 Кодекса РА «Об административных правонарушениях». Согласно ч. 1 ст. 166 Кодекса РА «Об административных правонарушениях», административная ответственность предусмотрена за мелкое хулиганство, то есть нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. Из смысла указанной статьи следует, что мелким хулиганством могут быть признаны действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, выражающиеся в неуважительном отношении к гражданину либо обществу в целом. Однако фразы, написанные на плакатах, напротив, подчеркивают ценность Абхазского государства как единственного условия сохранения многострадального абхазского народа. Согласно ст. 14 Конституции Республики Абхазия, каждый человек имеет право на свободу слова и убеждений. Таким образом, считаю, что мои действия недопустимо квалифицировать как правонарушение».

В жалобе отмечается, что в соответствии с законодательством незамедлительно уведомляются родственники задержанного, а по его просьбе – администрация по месту его работы, однако данное требование не было выполнено. Кроме того, постановление было вынесено с нарушением требований ст. 141 Кодекса РА «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях».

Судья Белла Хасая спросила у Тания:

Судья Белла Хасая: Рашид Астамурович, скажите, пожалуйста, вы нарушали какой-либо общественный порядок - в общественных местах грубили, выражались нецензурной бранью?

Рашид Тания: В моих действиях ничего подобного не было, то есть общественный порядок я не нарушал, не выражался нецензурно.

Судья Белла Хасая: Ваши действия заключались в том, что ваши плакаты лежали в багажнике, и вы их даже не развесили.

Рашид Тания: Я даже не успел их развесить.

Судья Белла Хасая: Вас пригласили…

Рашид Тания: В Управление внутренних дел города.

Судья Белла Хасая: И вы проехали, никаких у вас не было хулиганских действий в отношении сотрудников.

Рашид Тания: Нет.

Тания отметил: когда он находился в УВД города Сухума в течение 1 часа 40 минут, к нему не допускали адвоката. Его защитник Людмила Ачба добавила:

«На тот момент, когда я была допущена в кабинет, где происходил опрос и составление протокола, они уже подписали все документы, которые им были представлены, то есть мое участие там уже было не нужно. Они держали на руках ксерокопии готовых документов. Так что все документы составлялись в отсутствие адвоката».

Она подчеркнула, что отсутствует само событие правонарушения, поэтому постановление является незаконным и необоснованным:

«Также хотелось бы отметить, что сотрудниками органов внутренних дел был совершен ряд процессуальных правонарушений, начиная с момента задержания, которое проводилось лицами, неуполномоченными на задержание по делу об административном правонарушении, когда сотрудники Уголовного розыска задерживают правонарушителей. Поэтапно на каждой стадии были совершены правонарушения. Не был составлен протокол о задержании, во всяком случае, он нам не вручался, хотя законодательство предусматривает вручение всех процессуальных документов стороне. Также в деле не имеются сведения о том, что был задержан автомобиль, которым управлял Тания. Не был составлен ни один протокол об изъятии плакатов, которые они изымали, и, как они сообщили, их исследовали. В связи с этим мы просим жалобу удовлетворить, постановление Управления внутренних дел отменить, прекратить производство в отношении Тания», – заявила суду адвокат.

После перерыва судья огласила решение, удовлетворив жалобу Рашида Тания. Белла Хасая постановила прекратить дело об административном правонарушении и отменить штраф в размере 120 рублей:

«Суд приходит к выводу об отсутствии событий административного правонарушения и, согласно части 1 ст. 1 Кодекса РА «О судопроизводстве по делам об административном правонарушении», при отсутствии событий административного правонарушения начатое судопроизводство подлежит прекращению. В соответствии с пунктом 3 части 1 ст. 161 Кодекса РА «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях» суд отменяет постановление № 400 от 4 мая 2023 года и прекращает судопроизводство по делу. На основании изложенного, руководствуясь ст. 161, 163, 165 Кодекса РА «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях», суд определил: Жалобу Тания Рашида Астамуровича удовлетворить. Постановление № 400 от 4 мая 2023 года о привлечении Тания к административной ответственности по части 1 ст. 166 Кодекса об административных правонарушениях и назначении ему наказания в виде административного штрафа в размере 120 рублей отменить. Дело об административном правонарушении производством прекратить».

Сегодня в Сухумском городском суде под председательством судьи Астамура Тванба также состоялось рассмотрение жалобы Айнара Хашиг к Управлению внутренних дел МВД Республики Абхазия, а именно на имя заместителя начальника УВД по городу Сухуму Нугзара Чичба.

Айнар Хашиг просил суд отменить постановление об административном правонарушении от 4 мая, так как считает его незаконным, необоснованным и нарушающим его права. Нугзар Чичба в суд не явился, но поступило его обращение с просьбой рассмотреть жалобу без его участия.

Судья Астамур Тванда спросил у Айнара Хашиг:

Судья Астамур Тванда: Цель ваша – это цитаты выступлений, подчеркивающих важность сохранения суверенитета нашего государства с лозунгами о необходимости сохранения исторического облика городов. И вы дополняете: «Более этого мы не планировали каких-либо действий». То есть ваша цель была в этом?

Айнар Хашиг: Да.

Судья Астамур Тванда: Патриотическая цель, так скажем, да?

Айнар Хашиг: Да. Мы планировали развесить эти баннеры и ничего более.

После перерыва судья Астамур Тванба огласил решение Сухумского городского суда:

«Рассмотрев жалобу Хашиг Айнара Руслановича на постановление замначальника УВД по городу Сухуму Н. Чичба по делу об административном правонарушении и на основании изложенного, руководствуясь ст. 161, 163, 165 Кодекса РА «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях», суд решил: Жалобу Хашиг Айнара Руслановича на постановление замначальника УВД по городу Сухуму Н. Чичба по делу об административном правонарушении № 399 от 4 мая 2023 года удовлетворить. Постановление №399 от 4 мая 2023 года о привлечении Хашиг Айнара Руслановича к административной ответственности по части 1 ст. 166 Кодекса РА «Об административных правонарушениях» и назначении ему наказания в виде административного штрафа в размере двух МРОТ, 120 рублей, отменить. Дело об административном правонарушении производством прекратить».

Оба решения суда могут быть обжалованы в течение десяти дней со дня их вынесения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях