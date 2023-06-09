Сегодня премьер-министр Грузии встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. В оппозиции в связи с антизападной риторикой власти никаких прорывов от визита не ждали, тогда как в партии власти считают, что он особенно важен в ожидании статуса кандидата.

Визит Ираклия Гарибашвили в Берлин начался с официальной церемонии встречи на военном аэродроме. По официальной информации, обнародованной в конце дня, на встрече Гарибашвили и Шольц обсуждали темы региональной безопасности, а также основные вызовы Грузии, в том числе в вопросе евроинтеграции.

Формат визита не предусматривал пресс-конференцию после встречи, поэтому детали переговоров не были раскрыты.

В последний раз Олаф Шольц и Ираклий Гарибашвили встречались в феврале. С тех пор Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, а правительство Грузии не только приветствовало восстановление авиасообщения с РФ, но и позволило россиянам транзитные полеты в Европу. А неделей ранее Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности в Братиславе фактически повторил тезис Кремля, утверждая, что Россия начала войну против Украины из-за расширения НАТО.

В оппозиции полагают, что сегодняшний визит премьера стал чистой формальностью, так как сейчас германо-грузинские отношения находятся отнюдь не в центре внимания внешней политики Берлина.

Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе полагает, что речь на встрече шла о евроинтеграции Грузии и пророссийской риторике ее властей. По мнению политика, антизападные выходки власти не остались без реагирования Берлина:

«В отношении внешнеполитического курса Грузии есть вопросы: поведение власти, которая, с одной стороны, налаживает отношения с Россией, а с другой – посылает сигнал о готовности Грузии получить статус кандидата, очень противоречиво. Поэтому Германия, как один из лидеров Европы и инициатор политики расширения, не оставит без внимания эти вызовы. Думаю, Грузии придется определиться, на чьей стороне она играет».

По мнению экспертов, канцлер попытается прощупать планы грузинских властей. Тенгиз Пхаладзе, старший научный сотрудник Европейского центра международной политической экономики (ECIPE), говорит, что времени остается в обрез и европейское окно возможностей может закрыться в любой момент:

«Мы можем продолжать обманывать свой народ, говоря, что с выполнением рекомендаций ЕС у нас полный прогресс, но обмануть европейцев не получится. До конца года не так много времени: если будет проявлена политическая воля, его хватит, чтобы выполнить условия ЕС. Поэтому все зависит от нас: тот багаж, с которым мы пришли к сегодняшнему дню, точно не доведет нас до Евросоюза».

Торнике Гордадзе, исследователь Лондонского института стратегических исследований, считает, что власти Грузии саботируют европейскую интеграцию.

«Мнение крупнейших стран ЕС будет иметь решающее значение в вопросе предоставления статуса кандидата, поэтому у немецкой стороны будут конкретные вопросы вокруг прогресса Грузии на этом пути. У меня создается впечатление, что премьер Грузии и здесь попытается построить свой диалог на основе недавней риторики. Весьма вероятно, что наш премьер и не будет убеждать немецкую сторону, что Грузия стремится выполнить европейские рекомендации», – заявил эксперт в эфире «Мтавари архи».

По мнению основателя Европейско-грузинского института Георгия Мелашвили, поведение власти весьма симптоматично, поэтому визит Гарибашвили может поставить все точки над i. В свете негативных оценок, прозвучавших от европейских парламентариев на 12-м заседании Комитета парламентской ассоциации Евросоюз-Грузия, европейские перспективы Грузии не выглядят безоблачными, говорит эксперт:

«Нелишне напомнить, что Шольц является представителем Социал-демократической партии, которая была членом альянса европейских социалистов, именно той силы, ряды которой вынуждена была покинуть «Грузинская мечта» перед угрозой неминуемого исключения. Исходя из этого, по всей видимости, немецкая сторона выскажет свои сожаление в связи с тем, что Грузия не достигла прогресса в выполнении рекомендаций ЕС, и будет повторена рекомендация следовать европейской повестке».

Что касается итогов встречи, то о них можно судить по публикации в Twitter, где Ираклий Гарибашвили поблагодарил Федеративную Республику Германию за твердую поддержку Грузии на пути интеграции в Евросоюз. «У меня была очень хорошая встреча с канцлером Федеративной Республики Германии Олафом Шольцем. Беседа коснулась прогресса, достигнутого Грузией в процессе вступления в Европейский союз, и необходимости дальнейшего укрепления очень хорошего партнерства между нашими странами. Мы верим, что эти отношения будут укрепляться благодаря тому важному прогрессу, которого уже достигла Грузия», – написал премьер-министр.

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