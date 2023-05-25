26 мая, День независимости, Грузия готовится отпраздновать в атмосфере скандалов и протестов оппозиции. Даже приуроченное к празднику оформление здания парламента и других госучреждений вызвало споры и негодование – вопреки сложившейся традиции, впервые за многие годы не будет флага ЕС. Это решение выглядит еще более настораживающим после антизападных заявлений премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Катаре, возобновления прямых авиасообщений Тбилиси с Москвой и предстоящего решения Брюсселя о предоставлении Тбилиси статуса кандидата в ЕС.

Весь блеск праздничного, оформленного в цветах государственного флага проспекта Руставели и здания парламента блекнет для многих из-за отсутствия флага ЕС. В прошлом году на фасаде парламента флаги Грузии и ЕС чередовались рядом, будто символизируя надежду на то, что Грузия получит статус кандидата в Европейский союз. Но надежда не оправдалась, и теперь отсутствие 12-звездного синего знамени в праздничных декорациях снова выглядит сигналом, но на этот раз тревожным. И не успокаивает даже стоящий многие годы перед зданием парламента флагшток со знаменем ЕС. Несколько раз и его уже успели сорвать, поджечь и растоптать ультрарадикальные группы. Но каждый раз власти возвращали флаг ЕС обратно. Возможно, рассчитывая на это, оппозиционные депутаты сегодня обратились к спикеру парламента Шалве Папуашвили с призывом «вернуть на фасад парламента флаг Евросоюза рядом с флагом Грузии, как это было в прошлом году» в День независимости страны. Беспартийный депутат Хатия Деканоидзе поясняет, почему это так важно:

«Мы все очень любим наш государственный флаг. Но Грузия ждет получения статуса кандидата, Большая часть населения Грузии за евроатлантический курс страны, интеграцию в ЕС. И демонстрация в этот день флага ЕС стала бы символическим подтверждением этих стремлений, как это было в прошлом году».

Многие сочли неубедительными объяснение, которое дала администрация по поводу отсутствия флагов ЕС: тематика другая, поясняется в заявлении, в прошлом году слоганом было «К Европе», а в этом году – «С любовью к свободе». Почему «Любовь к свободе» исключает наличие европейского флага, попытался прояснить председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Недовольство оппозиции он назвал очередной «антигосударственной спекуляцией», и вообще Кобахидзе не понимает тех граждан Грузии, кто на аватарках в соцсетях ставит флаги другого государства – Украины:

«26 мая – День национальной независимости. Единственным субъектом праздника является грузинское государство и его независимость. Соответственно, 26 мая – это день, который полностью должен быть основан на национальной символике. В нашей стране довольно много людей – это в основном «националы», псевдолибералы и их последователи, – у которых, к примеру, в Facebook выставлены только флаги Украины и ЕС и никакой Грузии, грузинского флага. Это люди без родины».

Лидер «Нацдвижения» Леван Хабеишвили в ответ предостерег грузинский народ:

«Это конкретный посыл – идет русификация страны. Власти ведут открытую антиевропейскую кампанию. И если так продолжится и грузинский народ не поднимет голос, не изгонит эту власть, не удивляйтесь: в будущем году в этот день они уже вывесят флаги России».

То, что курс страны меняется, видно и без флага ЕС, иронизировал лидер «Гирчи» депутат Яго Хвичия. Чтобы в этом убедиться, по мнению оппозиционеров, достаточно послушать вчерашние антизападные выпады премьер-министра Ираклия Гарибашвили на экономическом форуме в Катаре. По неизвестным причинам не состоялась сегодня его встреча со спецпредставителем НАТО на Южном Кавказе Хавьером Коломиной. Сам Коломина заявил, что на встрече с представителями власти он передал беспокойство партнеров по поводу прямых авиасообщений Тбилиси с Москвой и что в штаб-квартире НАТО недовольны «темпом, ритмом и содержанием» проводимых властью «Грузинской мечты» реформ.

Генсек НАТО Столтенберг, в свою очередь, на брюссельском форуме, приуроченном к июльскому саммиту Альянса в Вильнюсе, отметил, что агрессивная политика России проявилась еще в 2008 году, когда она вторглась в Грузию, и что попытки Запада выстроить дружеские отношения с Москвой после холодной войны «не удались из-за агрессивного поведения России». Слова Столтенберга прозвучали своеобразным предостережением о том, что с Россией опасно дружить. Также это прозвучало как ответ на утверждения премьер-министра Гарибашвили в Катаре о том, что в 2008 никто не помог Грузии: Запад продолжал отношения с Россией и сейчас ведет торговлю, а Грузии почему-то не советуют этого делать.

Пообещав помощь и поддержку Тбилиси, Йенс Столтенберг добавил:

«Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее агрессивной войны против Украины», – сказал Столтенберг.

Заявление Столтенберга в оппозиции сочли последним предупреждением. Говорит депутат из партии «За Грузию» Анна Бучукури:

«Заявление генсека НАТО не является неожиданностью. Уже много месяцев существуют подозрения и вопросы по поводу содействия Грузии в обходе Россией санкций. Мы не можем это ни утверждать, ни опровергнуть. Все эти разговоры наносят вред имиджу страны, ее европейским перспективам. Этим подозрениям способствуют действия «Грузинской мечты». Власть должна понимать, что это происходит из-за безответственных заявлений ее представителей».

В самой «Грузинской мечте» не намерены менять позицию. Грузия продолжит авиасообщения с Россией, но не допустит подсанкционных компаний в стране и не введет двусторонние санкции против РФ. В правящей партии сегодня также отмечали, что Грузия давно заслуживает статус кандидата в ЕС, что теперь все зависит от политической воли ЕС.

С этим утверждением не согласны профильные НПО, отмечая, что власть не выполнила большую часть из 12 заданий Брюсселя, а ее действия пока не дают повода надеяться, что оставшееся время будет использовано продуктивно.

Чтобы показать Европе, как дороги грузинский общественности европейские ценности и ее символ – флаг ЕС, оппозиционные партии, общественники намерены выйти завтра, в День независимости, на улицы с флагами Грузии и ЕС. А движение «Сирцхвилия» уже начало рисовать граффити на улицах Тбилиси с флагом Евросоюза.

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