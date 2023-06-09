Telegram-канал «RESPUBLIKA» публикует интервью с председателем Абхазского народного движения Адгуром Ардзинба. В беседе с журналистом Саидом Барганджия он подвел итоги оппозиционного митинга, который прошел 30 мая в Сухуме.

Люди увидели, что даже протестные акции мы проводим по-разному. Мы показали, в чем разница, мы люди нового поколения

«Колючая проволока, спущенные покрышки детских автобусов, спиленный мостик – это символ, который останется навсегда в истории Абхазии и будет ассоциироваться с этой властью. Мосты соединяют берега. И те, кто хочет созидать, они мосты строят. Если власть распилила мостик – значит, она является источником раскола и всего деструктивного в нашем обществе. Эта власть давно устарела. Это очень символично. Люди увидели, что даже протестные акции мы проводим по-разному. Все акции, которые организовал Аслан Бжания и Александр Анкваб заканчивались погромами, драками, жертвами и пострадавшими людьми. Мы показали, в чем разница, мы люди нового поколения. И ничего нас уже не остановит», – заявил Адгур Ардзинба.

Медиа-клуб «Апсны. Иахьа» публикует интервью с начальником отдела участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления общественной безопасности МВД РА Алиной Худяковой. Она рассказала о статистике подростковой преступности в Абхазии и о том, какие меры предпринимаются, чтобы ее минимизировать. На сегодняшний день в республике совершено 8 преступлений с участием несовершеннолетних, за аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 6 подобных происшествий в основном имущественного характера.

По словам Алины Худяковой, в данный момент двое несовершеннолетних, согласно постановлениям судов, содержатся под стражей на период предварительного расследования. Как правило, в отношении подростков применяется мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним родителями или опекунами. Она уточнила, что всего в республике на учете за те или иные правонарушения состоят 39 несовершеннолетних.

«С данной категорией лиц работают не только инспектора по делам несовершеннолетних, но и участковые уполномоченные милиции, сотрудники соцслужб при территориальных администрациях», – сообщила Худякова.

Она уточнила, что 31 родитель состоит на учете в милиции общественной безопасности за невыполнение родительских обязанностей, половина из них была привлечена к административной ответственности. Кроме того, некоторые из них страдают алкоголизмом, наркоманией и состоят на учете в наркодиспансере. У нее вызывает обеспокоенность количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

«В республике за текущий период зарегистрировано 9 таких фактов, в основном это ДТП, в которых пострадали дети. За аналогичный период прошлого года имело место 6 преступных деяний, два из которых – дорожно-транспортные происшествия. И здесь нужен надлежащий контроль, как со стороны родителей, так и от всех ответственных за ребенка лиц», – сказала Алина Худякова.

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Агентство социальной информации «Апсны» пишет о проблеме эксплуатации животных в туристической отрасли и публикует интервью с заместителем председателя Госкомитета по экологии и охране природы РА Мурманом Соломко. Он сообщил о том, как государство пытается бороться с этим бизнесом, и какая ведется работа.

Соломко подчеркнул, что использование диких животных в коммерческих целях в Абхазии запрещено распоряжением Кабинета министров от 2006 года, которое переиздается правительством ежегодно в преддверии курортного сезона. Оно вводит административную ответственность в виде штрафа до двух тысяч рублей и конфискации животного.

По словам заместителя председателя Госкомитета по экологии и охране природы РА, сегодня есть возможность наложить штраф и выписать предписание не использовать животное в дальнейшем, но изъять его у владельца им попросту некуда. Для этих целей в стране нет ни пунктов временной передержки, ни питомников. А минимальные штрафы не пугают людей, зарабатывающих на показе животных. Изменить ситуацию поможет только значительное увеличение штрафов, считают в Комитете по экологии. Соответствующий документ уже разработан и отправлен в правительство.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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