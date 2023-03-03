Если в Абхазии уволить человека, будет «маленькая война и не всегда победоносная для органов власти». Об этом накануне заявил президент Аслан Бжания, отвечая на вопрос о том, почему не получается сократить чиновничий аппарат. А исполнению важного антикоррупционного закона – о декларировании доходов и расходов госслужащими и депутатами – по словам президента, мешают «невыполнимые условия», которые есть в законе. Общественный активист Астамур Какалия советует власти не искать отговорки и, если нужно, «развязать большую войну» против нарушителей антикоррупционного законодательства. Он напомнил, что действующий президент пришел к власти на волне борьбы с коррупцией.

В Республике Абхазия уже не раз власть и оппозиция менялись местами. И не раз при этой смене взгляды представителей двух основных политических лагерей если не менялись на прямо противоположные, то претерпевали значительную трансформацию. Так, политики, идущие во власть, обязательно возмущаются чрезмерными полномочиями первого лица, раздутым чиновничьим аппаратом и так далее…

На вчерашней пресс-конференции президента Абхазии Аслана Бжания ему задали вопрос: какие усилия он предпринимает по сокращению непомерного числа госслужащих. Он ответил, что в Абхазии стараются следовать нормам штатного расписания, установленным в РФ. И продолжил:

«Есть недовольные. Но, знаете, как? Просто говорить: «Разогнал чиновничий аппарат»… Слушайте, а куда трудоустроить людей? У нас уволить человека – это колоссальная проблема, это маленькая война. И не всегда победоносная для органов власти. (Смех в аудитории.) Это такое маленькое сражение. Я не хочу называть имен, фамилий. У нас есть люди, которые занимают те же должности по 30-35 лет. Но потихонечку, шаг за шагом… Тут и закон «О государственной службе», которого нет. Он нам поможет, мы им занимаемся. Шаг за шагом. Я все-таки против революций. Так, эволюционным путем, медленно, но верно, но вперед, по правильному курсу».

На той же пресс-конференции был затронут и другой вопрос, связанный с госслужащими. Журналист напомнил о том, какие страсти кипели в столице Абхазии года три назад, когда в парламенте принимался закон «О декларировании доходов и расходов госчиновников и депутатов». Доходило до голодовки группы общественных активистов на площади Свободы. В итоге закон был принят в целом в том виде, на котором настаивала инициативная общественная группа, подписан президентом, выполнение его было поручено Министерству по налогам и сборам. Но сейчас представители той же группы во главе с Астамуром Какалия говорят, что не могут добиться публикации имен госчиновников, которые игнорируют выполнение закона и не сдают деклараций, что должно делаться ежегодно летом… Аслан Бжания в связи с этим сказал:

«Вы знаете, я был среди тех, кто выступал за принятие данного закона. Но в редакции закона, на мой взгляд, есть невыполнимые условия пока еще. Это мое глубокое убеждение. А что касается чиновников, которые не сдали декларации… Что у нас, Джансух Эдуардович, есть такая картина? Как-то это можно объяснить?»

Джансух Нанба, к которому он обратился, сейчас работает главой администрации президента Абхазии, но, когда декларации сдавались в первый раз, он как раз возглавлял Министерство по налогам и сборам. Джансух Нанба ответил:

«Совершенно верно. Прошедший период выявил ряд вопросов, которые возникают из-за несовершенства самого закона. И напомню, и проинформирую всех коллег: вами было дано поручение – в ближайшие годы представить законопроект по внесению изменений в действующий закон, который позволит улучшить сбор деклараций. По нашей информации, такой закон разрабатывается».

Общественный активист Астамур Какалия сказал «Эху Кавказа», что даже несовершенный закон выявил конкретных нарушителей, и они должны быть уволены. По его словам, власти следует не опасаться «малой войны», а нужно «развязать большую» против нарушителей антикоррупционного законодательства. Он напомнил, что действующий президент пришел к власти на волне борьбы с коррупцией:

«Вы будете говорить, что закон несовершенен, он сырой, надо внести изменения… Но это не отменяет того факта, что закон уже выявил нарушителей конкретных и они обязаны быть уволены. Самое главное, что мешает всем нашим политикам: мера наказания в этом законе недвусмысленна – увольнение без права восстановления на госслужбе. Президент республики пришел на волне борьбы с коррупцией. Не то что бояться малой войны, нам нужно развязать большую войну. Увольнять людей, отказавшихся второй год подряд отчитываться перед народом Абхазии за свои активы и активы своих семей! Увольнять надо и не бояться, что он соберет родственников или поднимет какую-то бучу в СМИ. Пусть собирает родню, пусть идет в суд! В суде или на улице, где он там хочет, пусть этот человек объяснит, почему он отказывается отчитываться перед народом Абхазии по антикоррупционному закону. Я посмотрю, как у него это выйдет! Я бы, например, вызвал этого человека и сказал: «Вот Министерство по налогам и сборам нас известило, что вы не сдали декларацию вовремя, не отчитались… Вы будете уволены, мы вас укрывать не будем. Заодно и сокращение будет. Но сокращать мы будем не «бедных родственников», а вас, потому что вы нарушили закон. А если вы хотите собирать на улице родню, однофамильцев, мы и туда можем приехать и сказать, что вы блатуете на госслужбе. А на госслужбе блатовать нельзя».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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