Законопроект «О деолигархизации» вновь возвращается на экспертизу в Венецианскую комиссию. На проходящем заседании юридического комитета «Грузинская мечта» отменила нормы, запрещающие олигархам финансирование партий или СМИ. В оппозиции считают, что это сделано исходя из интересов учредителя партии Бидзины Иванишвили.

Принятый в ноябре прошлого года во втором чтении законопроект вновь возвращен на доработку. Причина в отрицательном экспертном заключении Венецианской комиссии: одна из рекомендаций заключалась в том, что критерии признания олигархом не должны быть политизированными. Именно поэтому было решено передать эту функцию от правительства к Антикоррупционному бюро, которое подотчетно парламенту и межведомственному совету по борьбе с коррупцией.

Кроме того, по словам главы юридического комитета Анри Оханашвили, из законопроекта была удалена статья, согласно которой олигархам запрещено финансировать политические партии и организации.

«Юридическим последствием в случае признания человека олигархом должен был стать запрет финансирования. Здесь Венецианская комиссия увидела возможные риски нарушения прав, что, если олигархам запретят финансировать избирательные кампании и демонстрации, это ограничение может оказаться неоправданным. Соответственно, мы полностью устранили этот вопрос. Если человек известен как олигарх, он сможет осуществлять соответствующее финансирование, и в этом направлении не будет никаких ограничений», – сказал Анри Оханашвили.

Таким образом, единственной санкцией в отношении олигархов остается их участие в процессе приватизации госимущества.

Кроме того, согласно измененной редакции законопроекта, решение Антикоррупционного бюро о признании или непризнании лица олигархом можно будет обжаловать в двух судебных инстанциях. Решение о признании лица олигархом не вступит в силу до завершения судебного разбирательства.

Необходимо отметить, что еще на первом чтении документа власти и оппозиция по-разному толковали ключевые положения документа. В оппозиции считали, что единственным в Грузии олигархом следует считать неформального правителя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили как человека, оказывающего влияние на политическую жизнь Грузии своими неограниченными финансами или посредством СМИ.

Власти, напротив, посоветовали оппонентам заняться поиском олигархов в своей среде.

По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, Иванишвили – известный меценат, а вовсе не олигарх:

«Если вас интересует, оказывает ли Иванишвили влияние на власть, отвечу – нет, не оказывает. В рекомендациях европейской комиссии речь идет об исключении доминирующего влияния на политику, экономику и общественные процессы, а не на власть».

С подобными заявлениями ранее выступал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В обширном письме, опубликованном на его личной странице в Facebook, он отметил, что разговоры о том, что Иванишвили руководит и контролирует действующую власть, являются «полным фарсом и абсурдом».

Зато третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, уже год отбывающего наказание в тюрьме, можно включить в реестр олигархов, посчитал премьер:

«У нас в Грузии есть очень известные олигархи. Это люди, которые девять лет грабили грузинский народ. Например, Саакашвили – один из олигархов. Сегодня он сидит в тюрьме, а значит, конкретный шаг к деолигархизации уже сделан».

Кандидатом в список олигархов считается Давид Кезерашвили, основатель оппозиционной телекомпании «Формула» и один из главных финансистов оппозиционных партий. Имя Кезерашвили чаще всего упоминалось правящей командой, когда речь заходила о «Законе о деолигархизации».

По словам конституционалиста Левана Алапишвили, по сути, мы видим полностью выхолощенный от санкций вариант документа, который несет лишь номинальное значение:

«Сегодняшние лидеры рассматривают рекомендованный Евросоюзом документ сквозь призму собственных политических интересов, что вредит интересам государства. ЕС предлагает придать документу системный характер, чтобы оградить политическую жизнь Грузии от влияния извне, но наш политический класс отвечает: нет, мы хотим по-нашему! «Мой спонсор не может зваться олигархом, а вот у них настоящий олигарх, вами управляет олигарх» – в итоге все скатилось к риторике, где статус олигарха лишен своей сути, и от этого пострадают интересы государства. По моему мнению, это в корне неправильный подход».

В оппозиции не собираются поддерживать предложенный властью вариант. Там считают, что изменение документа произошло ради интересов Бидзины Иванишвили. Власти готовы закрыть глаза на олигархов оппозиции, лишь бы не лишать своего неформального лидера влияния, считают оппозиционеры.

По мнению депутата партии «Гирчи»» Яго Хвичия, предложенный документ не отвечает интересам страны:

«Мы не поддержим законопроект ни в каком виде, так как считаем, что это не то, что нужно сейчас нашей стране. Не надо вводить людей в заблуждение – нашей главной проблемой являются не олигархи, а единоличное неформальное правление».

С аналогичным заявлением выступила депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе:

«Основной проблемой нашей страны является неформальное правление, признаки которого для всех очевидны».

Как заметил Леван Алапишвили, если законопроект окончательно будет утвержден в нынешнем виде, он превратится в пустую бумажку:

«Введение внутренних регуляций и санкций для лиц, оказывающих влияние на политическую систему Грузии, является одной из системных мер, что подтверждается рекомендациями Еврокомиссии. Сегодня политическая система Грузии остается глубоко коррупционной, это видят в Европе, и ее реформирование приобретает первостепенное значение. Что мы получили на выходе? Этот комичный законопроект уже потерял всяческую актуальность, какую проблему этот документ может решить? Если оставить все как есть, то, учитывая наши реалии, кто знает, может, со временем статус олигарха может стать даже почетным».

Критерий определения статуса олигарха с первого чтения не претерпел изменений. Лицом, обладающим значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни, будет считаться физическое лицо, которое, во-первых, участвует в политической жизни, во-вторых, оказывает значительное влияние на средства массовой информации, а подтвержденный размер его имущества должен в миллион раз превышать размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (около 247 миллионов лари или 100 миллионов долларов).

Примечательно, что этим критериям соответствуют некоторые представители парламентского большинства и его сторонники.

Осталось неясно, когда документ пройдет экспертизу Венецианской комиссии. По мнению Левана Алапишвили, шансы на то, что европейские эксперты одобрят предложенный вариант, минимальны.

Подписывайтесь на нас в соцсетях