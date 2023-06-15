Абашидзе назвал «фейком» запись с критикой активистов, выдворивших Познера

Youtube-канал Cyber Kmara 14 июня опубликовал запись телефонного разговора спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе с президентом благотворительного фонда им. Чайковского Марком Зильберквитом и журналистом Владимиром Познером.

Разговор, предположительно, был записан 1 апреля 2021 года – после того как гражданские активисты и оппозиционеры устроили стихийную акцию протеста, вынудившую прибывших в Тбилиси Владимира Познера и его друзей покинуть Грузию. В Тбилиси вместе с Познером тогда находился и Зильберквит.

Зураб Абашидзе подтвердил грузинской службе Радио Свобода, что общался по телефону с Зильберквитом, но утверждает, что разговор смонтировали.

В опубликованной записи он извиняется перед гостями за произошедшее, называет грузинских активистов «нацистами» и «уродами».

«Это группа нацистов, самых настоящих… Чтобы яйцами бросались? Это варварство какое-то. Это группа из нескольких десятков человек, оплачиваемых Саакашвили… это их «зондеры», которые устраивают второй-третий раз такое», – сказал, предположительно, Абашидзе Зильберквиту.

Как Зильберквиту, так и Познеру Абашидзе советует ознакомиться с заявлением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Глава правительства тогда сказал, что «одна группа граждан решила выразить протест, чем воспользовалась самая деструктивная сила – «Национальное движение», и, как обычно, они включили события в свою повестку дня».

«Марк Зильберквит никогда не был официальным лицом. Я знаю его еще со времен, когда работал послом в Москве. Сейчас, кажется, он живет в США.

Эта телефонная запись, конечно, получена незаконным путем и совершенно отвратительными методами.

Я подтверждаю, что у меня состоялся с ним телефонный разговор два года назад, но по содержанию этот разговор полностью искажен. Это – «фейк». Наверное, два года им потребовалось, чтобы смонтировать так, как их устраивает», – сказал Абашидзе журналистам 14 июня, комментируя опубликованную аудиозапись.

Он добавил, что несколько месяцев назад был опубликован его телефонный разговор с российским сенатором Григорием Карасиным. Грузинский политик тогда подтвердил аутентичность разговора.

«Если бы и этот разговор был подлинным, я бы подтвердил это. Подтверждаю разговор (с Зильберквитом и Познером – ред.), но не содержание. Оно полностью искажено», – добавил Абашидзе.

Владимир Познер прилетел в Тбилиси в конце марта 2021 года в сопровождении друзей и коллег, чтобы отметить день рождения. Знаменитость и его гости собрались на ужине в тбилисском Vinotel. Одновременно гражданские активисты и оппозиционные политики устроили у гостиницы стихийный митинг. Они заявили, что Познер должен незамедлительно покинуть страну, так как не признает территориальную целостность Грузии. В частности, в 2010 году он сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».

Протестующие также возмутились тем, что Познер и его гости нарушили ковид-регуляции. Из-за коронавируса в Грузии были запрещены социальные мероприятия и действовал «комендантский час» – без специального пропуска передвижение не разрешалось с 21:00 до 05:00.

Познер и его гости покинули Vinotel с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms. Они забросали яйцами здание гостиницы, а на рассвете – автобус, на котором Познера и других лиц доставили в аэропорт.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «недопустимой» форму протеста против приезда в Грузию российского журналиста. В Москве заявили, что российским гражданам опасно посещать Грузию.

Владимира Познера и сопровождающих его лиц оштрафовали за нарушение ковид-ограничений. По информации МВД Грузии, в группе Познера был 41 человек, полиция привлекла к административной ответственности 32-х – за нарушение правил изоляции и карантина. Девять человек регуляции не нарушали, – заявили в ведомстве.