Пресс-служба президента отрапортовала об очередном достижении югоосетинского руководства. Алан Гаглоев встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в рамках Петербургского международного экономического форума после подписания соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Александр Дрозденко отметил значимость подписанного документа:

«Для нас важно это соглашение с Южной Осетией, потому что мы активно развиваемся и продвигаем свою продукцию, предлагаем свою территорию для реализации совместных проектов. Мы уже предварительно переговорили с правительством Южной Осетии о том, что такие направления, как промышленность, энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, – это те направления, где мы действительно можем реализовывать конкретные проекты».

Алан Гаглоев в свою очередь выразил уверенность в том, что благодаря тесному взаимодействию в рамках подписанного соглашения Южной Осетии и Ленинградской области удастся реализовать все намеченные планы.

А можно подробнее, что это за планы? По какому поводу такой пафос? Я к тому, что мы уже были свидетелями грандиозных планов сотрудничества. Помнится, еще Леонид Тибилов подписывал подобные соглашения с Орловской областями, с Карачаево-Черкесской Республикой, а Анатолий Бибилов – с Нижегородской областью и Республикой Крым. Интересно, есть от всего этого какой-то прок или от общества его скрывают?

Судя по тому, что ранее было объявлено официальной прессой, где-то сейчас в Крыму должна работать сеть югоосетинских фирменных магазинов, где на льготных условиях торгуют югоосетинской продукцией. Где-то в Южной Осетии вот уже лет пять как должны собирать щитовые дома для Сирии.

Помните, как в Сирийскую Арабскую Республику ездила делегация из РЮО и встречалась с тамошним министром строительства? Тогда югоосетинские товарищи хотели приступить к строительству высотных зданий в Дамаске, у них ведь в этом деле накоплен колоссальный опыт! Но после того как узнали, что их потенциальные конкуренты – китайские подрядчики, строят дома по этажу в день (причем под ключ), согласились на щитовые одноэтажки.

Ну и где они? Их нет, хотя производство нехитрое – в интернете полно объявлений о продаже линий по производству фанеры и клееного бруса. Приедут, установят, научат работать коллектив. Дел всего на пару месяцев. Просто тем, от кого все зависит, это неинтересно.

Какой интерес у Ленинградской области может быть к Южной Осетии? С тем же успехом можно было заключить контракт с Северо-Западным пароходством на обслуживание югоосетинских кораблей

Надо признать, есть в этой поездке формальная и даже обязательная для югоосетинского руководства часть – посещение экономического форума делегацией признанного Россией государства как демонстрация верности союзническому долгу. Этим, наверное, стоило бы и ограничиться. Зачем пускаться в эти глупости? Какой интерес у Ленинградской области может быть к Южной Осетии? С тем же успехом можно было заключить контракт с Северо-Западным пароходством на обслуживание югоосетинских кораблей.

Эта история напомнила мне другую. В начале нулевых Владимир Путин требовал от губернаторов повышения экономической эффективности, дескать, хватит жрать федеральный бюджет, сделайте хоть что-нибудь сами. На короткое время одним из важных критериев оценки деятельности глав регионов стала их способность привлекать инвестиции. И понеслась… В северокавказские губернии приглашали представителей крупных иностранных компаний. Официальная пресса широко освещала посиделки чиновников с фирмачами, дескать, подписан договор на строительство завода, в своей отрасли он станет крупнейшим в европейской части России! Компания такая-то получила преимущественное право на разработку недр республики, в ближайшее время планируется добыча золота, по прикидкам экспертов это принесет казне столько-то миллиардов рублей, и это только в ближайшие годы…

Единственное, что скрывала официальная пресса, – все эти соглашения были о намерениях. Они не предполагали ничего, кроме ни к чему не обязывающего «может быть, когда-нибудь».

Сегодня все эти проекты пребывают там же, где и производство щитовых домов в Южной Осетии.

Можно понять российских губернаторов. Они старались, чтобы получить президентское одобрение пограбить субъект еще один пятилетний срок. Но зачем это руководителям Южной Осетии? Неужели кто-то всерьез считает, что в этих соглашениях есть какая-то польза? Если же это способ произвести впечатление на свою аудиторию, то югоосетинскому избирателю должно быть обидно, он никогда не давал повода держать себя за простачка.

За время российской помощи в югоосетинских элитах укоренилось иждивенчество

Есть в этой истории и трагическое – за время российской помощи в югоосетинских элитах укоренилось иждивенчество. Они не хотят заниматься делом. Ведут себя точно так же, как губернаторы российских регионов, – не чувствуют времени, не видят цели, кроме личного счастья. Разница лишь в том, что от российских губернаторов население губерний уже давно ничего не ждет.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях