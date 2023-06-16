Российская сторона завершила реконструкцию «Верхнего Ларса»

Российская сторона завершила реконструкцию пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией.

По информации российской Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), после проведенных работ на КПП будет работать 39 полос, из которых 15 предусмотрено для грузового транспорта. В ведомстве говорят, что пропускная способность для грузовиков вырастет с 1200 до 1500 машин в день.



Врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов ранее говорил, что очередь из автомобилей на «Верхнем Ларсе» планируется ликвидировать к 22 июня.

Грузия также проводила ремонтные работы на КПП «Казбеги – Верхний Ларс». В мае сообщалось о закрытии на месяц проездов для легковых машин. Автомобили перенаправлялись в проезды для грузовиков.

По информации МВД Грузии, число легковых машин, выехавших из страны через «Казбеги – Верхний Ларс» в Россию, в первом квартале текущего года составило 73 548, грузовиков – 26 536, автобусов – 1510. Число легковых машин, въехавших в Грузию из России в январе-марте, составило 47 499, грузовиков – 31 831, автобусов – 1441.