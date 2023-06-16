Российская сторона завершила реконструкцию «Верхнего Ларса»

Российская сторона завершила реконструкцию пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией.
По информации российской Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), после проведенных работ на КПП будет работать 39 полос, из которых 15 предусмотрено для грузового транспорта. В ведомстве говорят, что пропускная способность для грузовиков вырастет с 1200 до 1500 машин в день.
Врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов ранее говорил, что очередь из автомобилей на «Верхнем Ларсе» планируется ликвидировать к 22 июня.
Грузия также проводила ремонтные работы на КПП «Казбеги – Верхний Ларс». В мае сообщалось о закрытии на месяц проездов для легковых машин. Автомобили перенаправлялись в проезды для грузовиков.
По информации МВД Грузии, число легковых машин, выехавших из страны через «Казбеги – Верхний Ларс» в Россию, в первом квартале текущего года составило 73 548, грузовиков – 26 536, автобусов – 1510. Число легковых машин, въехавших в Грузию из России в январе-марте, составило 47 499, грузовиков – 31 831, автобусов – 1441.
- На границе Грузии и России довольно часто образуются многокилометровые очереди грузовых автомобилей. Значительный рост товарооборота между странами, в том числе за счет транзитных грузов наблюдается после начала российского вторжения в Украину.
- Очереди из легковых автомобилей возникли на границе после объявления в России военной мобилизации в 2022 году, когда россияне массово устремились в Грузию. Власти Грузии и Северной Осетии заявили о стабилизации ситуации на границе в конце сентября.
- В 2020 году сообщалось, что Россия вложит в реконструкцию контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» почти 2 млрд рублей (около 27 млн долларов США).
Форум