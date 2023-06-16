Проливные дожди на этой неделе привели к затоплению нескольких мест в западной части Абхазии. Пострадали жители Гагрского и Гудаутского районов, затопило и центр Нового Афона, приморский парк. Чтобы избежать подтопления, были открыты шлюзы водоемов.

Правительственная комиссия намерена оценить ущерб, но вряд ли кто-то назовет истинную причину подтопления, в основе которой, без сомнения, лежит «деятельность» человека. Дело в том, что в западной части Абхазии, которая находится вблизи российской границы, идет активное строительство, и старая система коммуникаций не выдерживает нагрузок. Жители города Гагры и без дождя постоянно жалуются то на отсутствие воды и света, то на подтопление домов и на работу канализационной системы. А тут еще из-за дождя на центральной трассе произошли камнепады, было остановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Дождь стал стихийным бедствием и для энергетиков: по всей стране всю неделю отключали свет и, соответственно, воду.

Общественные активисты на этой неделе начали сбор подписей под письмом к президенту Аслану Бжания, в котором требуют остановить хаотичную и незаконную застройку столицы. Юрист Саид Гезердава считает, что никаких надежд на то, что президент услышит мнение людей, нет. «Власти как-то демонстративно показывают, что до мнения жителей им дела мало», – говорит он, отмечая, что сбор подписей все же имеет смысл, так как «очень важно показать, как много несогласных с такой политикой».

В то время как западная часть страны находится на грани экологической катастрофы, а активисты ведут борьбу за сохранение внешнего облика столицы, восточной части, не отмеченной застройкой, дождь не нанес никакого вреда. Здесь, в городе Очамчыра, 15 июня президент Бжания перерезал красную ленточку в честь открытия отремонтированного частным лицом многоэтажного гостиничного комплекса, строительство которого началось еще в советские времена. Лица чиновников, принявших участие в этом празднике жизни, светились счастьем. Получился славный рекламный ролик: президент, премьер-министр, министр здравоохранения и даже министр обороны с таким нескрываемым восторгом разглядывали душ Шарко и ванну с гидромассажем, словно нашли для себя источник вдохновения.

Другая часть чиновников – министр просвещения Инал Габлия и несколько депутатов парламента – провели рабочую неделю в Москве, где участвовали в Пушкинских чтениях. Другая часть депутатов во главе со спикером Лашей Ашуба и сотрудники МИД во главе с министром Иналом Ардзинба участвовали в Петербургском экономическом форуме. Параллельно МИД открыл в Питере консульство, а министр Ардзинба встретился со студентами из Абхазии. Особыми предметами гордости стали питерский «Лидер Тауэр», который раскрасили в цвета абхазского флага в честь открытия на 40-м этаже Почетного консульства Абхазии и посещение абхазскими депутатами Мариинского дворца. В общем, фотосессия удалась.

Ученый Расим Камлия, которому на прошлой неделе общественность собирала деньги для поездки на научную конференцию, так как в бюджете на такие глупости «денег нет», тоже выкладывал в ФБ фотографии с конференции в Сингапуре.

Некоторое оживление в обществе вызвали кадровые рокировки, которые провел президент в начале недели, – освободив от должности министра внутренних дел Вальтера Бутба и назначив на эту должность председателя СГБ Роберта Киут, который, в понимании президента, правильно себя вел во время митинга общественности 30 мая. Понятно, что причины отставки не сообщались, и общественность гадает: связана ли она с извинениями, которые Бутба принес ветеранам войны накануне митинга, или есть какая-то другая причина? Как бы то ни было, но, представляя сотрудникам милиции нового руководителя, Бжания достаточно четко проговорил, что рассчитывает на помощь силовиков в продавливании вопросов, связанных с принятием проектов законов, против которых протестует общественность. «Мы вместе с вами должны эти вопросы решить. И это обязательно отразится на жизни и деятельности, в том числе, сотрудников Министерства внутренних дел», – сказал Бжания, обращаясь к милиционерам.

Место председателя СГБ тем временем занял родственник президента – Темур Ахиба. Телеграм-каналы сообщали, что заявление об отставке подал и генпрокурор Адгур Агрба, и что следующий кандидат на смещение – министр обороны Владимир Ануа. Мне эта версия кажется маловероятной, хотя из сподвижников президента Бжания, ожидающих эту должность, уже образовалась очередь, но очень уж близко к президенту стоял министр обороны на презентации в Очамчыра. А еще пользователи соцсети злобно шутили, выставляя коллажи с текстовым сопровождением о том, что Анкваб заявил об отставке. Но это чистая клевета и наговор: вся жизнь Анкваба говорит о том, что он не мыслит себя вне кресла.

И отдельной строкой поздравления недели, которые теперь занимают важное место в официальном информационном пространстве и без которых обзор недели не будет полным.

12 июня абхазские чиновники и депутаты поздравляли российских коллег и посла России в Абхазии с Днем России. 15 июня Аслан Бжания и начальник ГСО Дмитрий Дбар поздравили сотрудников охраны с Днем ГСО. 16 июня министр здравоохранения Эдуард Бутба поздравил медиков Абхазии с Днем медицинского работника.

К сожалению, больше праздников на этой неделе не было. Должна сказать, что над поздравлениями можно было бы не иронизировать, если бы они как-то перемежались с информацией о какой-то еще публичной деятельности наших чиновников. Но как реагировать на то, что на официальном ресурсе администрации города Гагры, которую затопило на этой неделе, нет ничего, кроме поздравлений; «Черноморэнерго» вместо того, чтобы сообщать потребителям хотя бы об отключениях света, советует, какие телеграм-каналы надо читать гражданам Абхазии; официальный ресурс Минпросвещения Абхазии специализируется на рекламе российских вузов, а недельные новости из парламента (законодательный орган) посвящены визитам депутатов за пределы Абхазии? Остается только иронизировать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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