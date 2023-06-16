Африканские лидеры в Киеве. Первые лица ЮАР, Сенегала, Египта и Коморских островов привезли в украинскую столицу проект мирного плана. Правда, результативность поездки многими экспертами ставится под сомнение. Ни сам Киев, ни Москва не демонстрируют желания садиться за стол переговоров. Более того, президент Путин продолжает уверять: поле боя останется за ним.

«Африканскую мирную инициативу» Россия встретила ракетами – так в Киеве отреагировали на удар, нанесенный по украинской столице в момент нахождения там лидеров ряда африканских стран, прибывших на переговоры с Владимиром Зеленским. Им даже пришлось воспользоваться бомбоубежищем.

В ВСУ сообщили, что в ходе ракетной атаки удалось сбить шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал», шесть крылатых ракет «Калибр» и два разведывательных беспилотника.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ракетный удар по Киеву в контексте «африканской мирной инициативы», сыронизировал в своем Twitter:

«Путин "укрепляет доверие", нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты – это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира».

В документе, который привезли в Киев и завтра намерены представить российскому президенту в Петербурге африканские лидеры, по распространенной информации, указан ряд мер, которые могут включать вывод российских войск, вывоз тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановку исполнения ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и ослабление санкций в отношении России.

Примечательно, что визит проходит на фоне украинского контрнаступления, которое, как утверждают в Киеве, поможет освободить территорию, оккупированную российскими войсками. И, по мнению аналитиков, президент Зеленский вряд ли пойдет на какие-либо уступки, пока сохраняется шанс того, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону. Несмотря на то, что президент России Владимир Путин в это время пытается убедить участников Петербургского экономического форума, что это исключено:

«У вооруженных сил Украины шансов здесь нет. Шансов не будет».

Тем не менее Киев не стал отказывать в визите, заранее дав понять: мир возможен лишь на условиях полной деоккупации всех украинских территорий. Неслучайно прибывших из Варшавы президентов ЮАР и Сенегала, а также высокопоставленных представителей Египта и Коморских островов сразу направили в Бучу, где им были продемонстрированы результаты российского вторжения. Сопровождавший гостей генеральный прокурор Украины Андрей Костин объяснил экскурсию тем, что африканские лидеры, прежде чем говорить о своих мирных инициативах, должны были своими глазами увидеть всю тяжесть военных преступлений Москвы:

«Сейчас мы боремся за нашу независимость. Мы теряем жизни наших людей, наших солдат, которые защищают и освобождают нашу землю. Здесь, в Буче, за отказ подчиниться агрессору погибли наши гражданские, мирные граждане. Нашим уважаемым гостям было очень важно услышать это сегодня».

В Москве, со своей стороны, подтвердили предстоящую встречу африканской делегации с президентом Путиным. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, глава Кремля намерен остаться в Петербурге после своего выступления на экономическом форуме и в субботу провести переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и другими членами миротворческой делегации.

При этом основным вопросом, который представители стран Африки поднимут в Москве, очевидно, будет не столько само миротворчество, сколько судьба «зерновой сделки». Сам Владимир Путин в преддверии визита уверял: только забота о народах африканского континента не позволяет Москве выйти из соглашения:

«Что касается стран Африки, то к ним тоже почти ничего не приходит. Поэтому мы сейчас думаем на тему того, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки. Тем более что эти коридоры, по которым идут корабли, они постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников. Так вот, что касается зерновой сделки, то мы думаем о том, чтобы прекратить там наше участие. Это первое. А второе – тот объем зерна, который получали беднейшие страны, – а это, повторяю, три с небольшим процента, – мы готовы будем поставить в беднейшие страны для них бесплатно. Но это надо все пообсуждать, в том числе, когда наши друзья приедут из африканских государств – скоро, совсем скоро. Я с ними тоже посоветуюсь, как поступить».

Тем не менее, судя по содержанию выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме, Москва не намерена менять свою политику, а сам президент не намерен садиться за стол переговоров со своим украинским визави:

«У меня много друзей евреев с детства. Они говорят: Зеленский – не еврей. Это позор еврейского народа. И это не шутка, не ирония, понимаете. Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера».

Но сам факт того, что представители стран Африки, а до того Индонезия, внезапно озаботились прекращением войны в Украине, по мнению аналитиков, может служить неким своеобразным сигналом Москвы Западу. Видя отсутствие каких-либо перспектив добиться убедительного успеха на поле боя, несмотря на браваду Владимира Путина, Россия может искать обходные пути выхода из конфликта при условии сохранения лица, а также, по возможности, статус-кво.

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