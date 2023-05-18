Черноморская инициатива, более известная как зерновая сделка, продолжит действовать. По крайней мере, еще два месяца. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гуттеришу удалось убедить Москву не выходить из соглашения. В России подчеркивают: это очередной и последний жест доброй воли.

Мирового продовольственного кризиса не будет. Зерновая сделка по экспорту украинского зерна через черноморские порты продлена на два месяца. Об этом заявил главный гарант действия соглашения – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:

«Срок действия последнего продления подходил к концу. Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей, вкладу наших украинских друзей, решено продлить черноморскую зерновую сделку еще на два месяца».

Срок действия сделки истекал 18 мая. Россия же не соглашалась на очередное продление, аргументируя это тем, что часть условий, касающихся обязательств перед Москвой, до сих пор не выполнены. Но в последний момент МИД России в лице официального представителя Марии Захаровой подтвердил слова турецкого лидера:

«Подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца Черноморской инициативы (зерновой сделки). Таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность. В первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам. Второе: наши принципиальные оценки Стамбульских соглашений от 22 июля 2022 года при этом не изменились, и перекосы в их выполнении должны быть максимально быстро исправлены».

Чтобы убедить Кремль разрешить перевозки зерна, генсек ООН Антониу Гутерриш в очередной раз пообещал помочь с экспортом российской сельхозпродукции и удобрений:

«Важность Черноморской инициативы и параллельного меморандума о взаимопонимании между ООН и Российской Федерацией очевидна. Эти соглашения важны для глобальной продовольственной безопасности. Украинские и российские продукты кормят мир. Рынки стабилизировались. Волатильность снижена. И мы видели, как мировые цены на продукты питания упали на 20%. Забегая вперед, мы надеемся, что экспорт продуктов питания и удобрений, включая аммиак, из Российской Федерации и Украины сможет безопасно и предсказуемо поступать в глобальные цепочки поставок, как это предусмотрено в Черноморской инициативе и в Меморандуме о взаимопонимании по российским продуктам питания и экспорту удобрений, осуществлению которого Организация Объединенных Наций полностью привержена».

Впрочем, Россия заявляет, что этого так и не произошло. Хотя российская сельхозпродукция не подпадает под международные санкции, наложенные в связи с вторжением в Украину, в Москве утверждают, что ограничения по оплате, перевозкам и страхованию значительно затрудняют ей зарубежные поставки. Но, как отметил глава российского МИДа Сергей Лавров, Москва верит в господина Гуттериша:

«Он старается, мы это видим. Стараются его сотрудники. Периодически они общаются с теми странами, которые ввели санкции, препятствующие нормальному экспорту российской сельхозпродукции, но результата пока мы никакого не видим. Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана, о которой он вчера объявил, продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими».

Для очередного продления сделки Россия требовала выполнения ряда условий. Среди них: возвращение российского Россельхозбанка в международную платежную систему SWIFT; возобновление поставок в Россию иностранной сельхозтехники и запасных частей; снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских судов и грузов; возобновление работы трубопровода для перекачки аммиака из российского Тольятти в Одессу; разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.

Однако, судя по заявлениям Кремля, гарантий их выполнения Москва так и не получила. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков представил решение не блокировать продление соглашения как очередной жест доброй воли:

«Есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН. Что касается гарантий для Россельхозбанка, прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT. Есть определенные надежды на основе тех переговоров, которые до сих пор уже состоялись. В этой связи было принято вот такое решение относительно продления на два месяца. Очень важно понимать, что судьба сделки находится, собственно, в руках тех, с кем ООН должна согласовать российскую часть сделки. Пройдена определенная часть пути, есть результаты, но не до конца. Будем пытаться решить эту проблему до конца».

Первые переговоры по зерновой сделке состоялись летом прошлого года на фоне значительного роста мировых цен на продовольствие из-за отсутствия на рынке украинских зерна, кукурузы и подсолнечного масла. А 22 июля Украина, Россия и Турция при посредничестве ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. При этом Украина и Россия не имеют обязательств друг перед другом – обе страны подписали отдельные договоры с Турцией и ООН и несут обязательства перед ними.

По данным ООН, за прошедшие месяцы из украинских портов были вывезены миллионы тонн продовольствия, что, как подчеркивают во Всемирной организации, спасло от голода сотни миллионов человек по всему миру.

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