Вот уже трое суток сотрудники МЧС Абхазии продолжают поиски четырехлетнего Александра Вакулича, упавшего в бурные воды горной Геги.

О реке Гега, которая является правым притоком Бзыби, протекает по Рицинскому реликтовому национальному парку и название которой приобрело в нынешнем июне несколько роковое звучание, даже в самой Абхазии наслышаны далеко не все. Другое дело – расположенный на ней Гегский водопад высотой около 70 метров. На него зазывают туристов с множества рекламных щитов, он известен по съемкам в популярных кинофильмах. Так, на съемках фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» сцена схватки Холмса с профессором Мориарти была снята на фоне именно этого (а не Рейхенбахского в Швейцарии, как в книге) водопада... Здесь же снимались и сцены фильмов «Рикки-Тикки-Тави», «Спортлото-82»…

4 июня, после резкого ухудшения погодных условий в районе озера Рица, автомобиль 37-летнего жителя села Лыхны Адгура Бгеу обнаружили в Рицинском ущелье в районе слияния рек Бзыбь и Гега. Машину, вылетевшую с проезжей части, нашли в русле реки и сразу предположили, что водителя от удара выбросило в воду. Сотрудники МЧС лишь на четвертые сутки нашли его тело в низовьях реки Бзыбь, у села Калдахуара.

И вот трагедия, которая произошла в субботу 17 июня. Сашу Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинска в Брестской области Белоруссии, унесло течением реки Гега. ЧП случилось в районе Гегского водопада. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 20 часов 34 минуты. Более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры занялись поисками ребенка. На место происшествия выехал министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Лев Квициния. В поисках принимают участие и сотрудники Рицинского реликтового национального парка.

Представители компании «Абхаз Аэро» предоставили в помощь спасателям два беспилотника. «Однако на данный момент ни наземные поиски, ни мониторинг русла Геги с воздуха не дали никаких результатов», – отмечалось в очередном сообщении спасательного ведомства.

Гудаутская прокуратура проводит проверку инцидента на реке Гега. Как заявил на совещании в администрации Гудаутского района прокурор Эдуард Шамба, будут проверять на безопасность переход через реку, с которого упал ребенок. По его словам, семья из Белоруссии – мать с отцом и двое их детей – посещали Гегский водопад. Рядом находится небольшой переход через реку, сделанный из бревен. Ребенка поставили на этот переход, чтобы сфотографировать. Он упал в воду. Было сильное течение, и ребенка унесло. Мать прыгнула за ним, но уже было поздно. Ее тоже еле вытащили из воды…

Первые сообщения о ЧП в абхазском сегменте соцсетей были, как обычно бывает, скупы на подробности, и изложенного выше там еще не было. Но зато комментарии к ним были самые многочисленные, чуть ли не до сотни. При этом, как обычно, кто-то возмущался беспечностью родителей, кто-то возражал: «Когда случилось беда, судить не нужно, нужно поддержать убитых горем родителей. Господи, помоги им выдержать удар. Будем надеяться на чудо».

За минувшие дни появилось еще много интернет-комментариев. Приведем несколько наиболее запомнившихся:

«Часто туристы не понимают, что горы – это не картинки в инете. Нельзя ради селфи лезть в труднодоступные места. Дикая природа и жесткий нрав гор имеют свои законы. Всегда надо следовать за проводником, внимательно слушать гида. И лучше всего маленьких детей не возить на экскурсии в горы. Каждое лето подобные потрясения в Абхазии. Надо с этим что-то делать!»;

«Просто надо не брать таких маленьких детей, до 8-9 лет, в опасные места. У меня тоже 4-летние дети, и я просто не разрешаю никому их возить в столь дальние и опасные поездки, подрастут – поедут! Знаю, сейчас скажут – и на ровном месте беда может случиться... Но береженого Бог бережет!»;

«Печально еще и то, что опасные места, посещаемые туристами, не оборудованы по технике безопасности. Что, денег мало зарабатывается на туристах, трудно обезопасить? Все заезжают по пути на Рицу и на Гегский водопад. И что, есть устав по безопасности таких мест, для пешего передвижения? Вы считаете, это нормальный мост? Везде не получается, но там-то можно сделать!»;

«Четырехлетнего ребенка перила не спасли, он маленького роста, а там такая река с бешеной скоростью и ледяная. Комочек маминого счастья… Как больно родителям, да и нам всем. Идут слезы, как открываю этот текст. Вчера ночью вообще не заснула даже на миг, в голове эта трагедия! Будьте внимательны, когда говорим, но отдыхающие и слушать не хотят, я устала уже даже взрослым повторять одно и то же из года в год!»

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с президентом Абхазского союза туризма Анной Калягиной, и вот что она сказала:

«Все наши маршруты должны быть проверены. Вот это бревно через горную речку… Какое-то там бревно через бурную речку, зачем? Вот если бы его там не было... Ну, понятно, сейчас, если бы да кабы, но по большому счету… Если бы не было этого искушения поставить ребенка на бревно, пройтись по нему… Или хотя бы поставить табличку «Опасно, не подходи!»…

– Извините, а там одно бревно или несколько бревен лежит? Я там никогда не был, не знаю.

– Там из нескольких бревен переход такой на другой берег. Причем он давно там существует. Просто река в одно время года становится сильно бурной, в другое – вода спадает... Хочу сказать еще, что есть опыт некоторых продвинутых в туризме стран, где существует экологическая полиция. Она смотрит за тем, чтобы не наносили вред природе, ну и за порядком и безопасностью на локациях хотя бы в опасных местах. Конечно, это дополнительные расходы в бюджете, но это и безопасность людей.

– Некоторые говорили, что там нужны хорошие перила… Люди же часто высказываются в соцсетях, те, которые на месте никогда не были. А что вы скажете? А, может, вообще этот переход убрать? Нужен он там? Если говорить именно о данном месте?

– Если говорить про то место, то по большому счету этот переход был сделан потому, что там интересная локация. На другом берегу поляна и красивые места… Ну, всегда же хочется пойти туда, куда нельзя. Во-первых. Во-вторых, всегда же хочется расширить территорию осмотра, когда много людей и хочется еще что-то увидеть. Там тогда настоящий мост надо строить. Но вряд ли можно на горной реке какой-то стационарный мост построить. Поток воды там очень большой бывает».

На фото, которое иллюстрирует сообщение МЧС, виден этот переход. Там есть перила с одной стороны, но за них может держаться взрослый, а не маленький ребенок.

Пока никаких сведений о том, чем закончились поиски, нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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