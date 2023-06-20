Евросоюз намерен предоставить Украине 50 миллиардов евро на восстановление страны. Но есть условия: Киев должен искоренить коррупцию и обеспечить прозрачность механизмов расходования финансовой помощи. Иначе, предупреждают в Брюсселе, доноры вряд ли согласятся инвестировать в Украину. В Киеве уверены: все вопросы будут решены в ближайшие месяцы.

Украине предстоит выполнить 5 из 7 условий, поставленных перед ней Еврокомиссией, для того чтобы начать переговоры по вступлению в Европейский союз. По информации западных СМИ, признание того, что Киев уже выполнил два обязательных пункта, будет отражено в отчете исполнительной комиссии ЕС. Среди оставшихся – в первую очередь меры по борьбе с коррупцией.

Именно коррупция остается главным камнем преткновения в отношениях Киева и Брюсселя. Причем не только в вопросе будущего членства Украины в Евросоюзе. Исключение этого фактора из повестки – необходимое условие и для получения макрофинансовой помощи на послевоенное восстановление страны.

В ЕС, впрочем, верят в то, что Киеву удастся выполнить требования. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже призвала зарезервировать в бюджете Евросоюза 50 млрд евро для передачи Украине в течение следующих четырех лет в рамках плана по реконструкции страны. По ее словам, на данный момент проблемы Киева являются приоритетом в повестке ЕС, за Украиной идут проблемы миграции, внешние угрозы и укрепление конкурентоспособности блока:

«Сюда входят как кредиты, так и гранты. Это обеспечит в первую очередь перспективу для наших партнеров в Украине, предсказуемость, а также должно стимулировать других доноров тоже активизироваться. Всего мы просим у 27 государств-членов предоставить 66 миллиардов евро для реализации трех приоритетов ЕС: это Украина, миграция и обеспечение конкурентоспособности».

Если буквально на днях о гигантском пакете помощи на восстановление Украины сообщалось лишь как о предложении, заявление главы Еврокомиссии придает ему официальный характер. По словам фон дер Ляйен, война требует от союзников Украины чрезвычайной гибкости, и финансовый резерв позволит Брюсселю калибровать финансовую поддержку в соответствии с развитием ситуации. Она также заявила, что бюджет Евросоюза находится на пределе возможностей, так как блоку в последнее время приходится иметь дело с множественными кризисными ситуациями.

Объявление о готовности предоставить Украине 50 млрд евро сделано накануне саммита стран-доноров, который пройдет на этой неделе в Лондоне. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли уже пообещал, что Лондон использует свой опыт в качестве глобального финансового центра, чтобы помочь Украине подготовиться к созданию сильной экономики:

«Вся работа, которую мы делаем здесь, призвана помочь Украине подготовиться к созданию максимально сильной экономики, максимально сильной демократии, что на самом деле необходимо для достижения процветания и восстановления. Если Украина собирается привлекать инвестиции, которые ей понадобятся, не только от правительств, не только от международных финансовых институтов, но и от частного сектора, она должна создать наилучшие условия для привлечения этих инвестиций. В конечном итоге мы хотим, чтобы инвестиции, которые идут в Украину, были безопасными, защищенными и максимально эффективно распределялись через надежные и реформированные украинские институты».

По имеющимся данным, часть европейского пакета пойдет на покрытие текущих расходов Украины, таких как выплаты зарплат, пенсий и социальных пособий.

Финансироваться пакет будет за счет взносов стран-членов ЕС. Британия – страна-хозяйка саммита доноров, со своей стороны, также намерена участвовать в помощи в рамках расширенных механизмов, которые будут обсуждаться в ходе встречи.

При этом, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон тоже не останется в стороне:

«Президент Байден с самого начала агрессии России против Украины заявил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обе наши страны глубоко привержены этому. Будет и пакет помощи от США, о котором я смогу объявить уже завтра».

С начала российского вторжения в Украину Евросоюз уже предоставил Киеву экономическую, гуманитарную и военную помощь на сумму более 67 миллиардов евро.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что и новый пакет Украина получит, несмотря на ремарки представителей объединенной Европы относительно взаимосвязи указанных сумм с антикоррупционными реформами:

«Обсудили с Риши Сунаком (премьер-министр Великобритании) и подготовку конференции по восстановлению Украины – конференции в Лондоне. Уже на днях она состоится, и мы ожидаем от нее консолидации различных международных усилий, в том числе крупного бизнеса, в поддержке нашего восстановления. Восстановление, которое должно продемонстрировать всему миру, что свобода непреодолима. И конференцию, и финансовое сотрудничество, и наше движение в ЕС обсудили и с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Уже на этой неделе мы ожидаем промежуточной устной оценки нашей работы по рекомендациям Еврокомиссии».

По словам авторов плана реконструкции, реформы необходимы Украине не только для получения конкретной помощи, но и для того, чтобы встать на путь членства в ЕС. При этом в Киеве надеются, что переговоры по вступлению начнутся не позже декабря нынешнего года. А это означает, что для выполнения оставшихся пяти условий Брюсселя у Украины остается менее полугода.

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