Международная конференция по восстановлению Украины начала работу в Лондоне. Среди участников – представители ведущих экономических держав, международных финансовых организаций и крупных компаний. Цель форума – обеспечить долгосрочные инвестиции в украинскую экономику, которые позволят в кратчайшие сроки восстановить страну после завершения войны. При этом доноры хотят заставить Москву заплатить за причиненные ею разрушения.

В столицу Великобритании прибыли политические лидеры и представители крупного бизнеса со всего мира, чтобы обсудить войну в Украине и восстановление страны в будущем. При этом в Киеве надеются не просто восстановить, но полностью трансформировать страну. Президент Владимир Зеленский дал понять: Киев готов выполнить все рекомендации Евросоюза и в первую очередь провести антикоррупционую реформу:

«Даже полномасштабная агрессия России не остановила наши внутренние реформы. Украина будет ассоциироваться с честным судом так же, как сейчас ассоциируется со смелостью. Шаг за шагом мы к этому придем. Еще до 24 февраля мы начали демонтаж старой олигархической модели экономических отношений, возникшей в постсоветский период. И это не просто что-то там о личностях олигархов. Это об изменении подхода к экономическим отношениям. Строя институции и продолжая реформы в Украине, мы обеспечиваем демократию и сохраняем ее как надежду для всех как минимум в нашем регионе, что демократия будет доминировать».

О том, что реформы – одно из главных условий как будущих инвестиций, так и европейского будущего Украины в целом, напомнила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Украина ускорила свою программу реформ с впечатляющей скоростью и решимостью. Мы в Европейском союзе хотим объединить усилия, и поэтому сегодня Европейская комиссия представляет новый устный отчет о прогрессе, достигнутом Украиной в судебной реформе, в борьбе с коррупцией, новых законах о свободе СМИ и меньшинствах. Этими реформами Украина также посылает мощный сигнал частным инвесторам. Поэтому я предложила странам-членам ЕС покрыть 45 процентов разрыва в бюджете Украины. Это в общей сложности 50 миллиардов евро для Украины».

Но реформы – дело наживное. Сегодня Киеву нужны реальные средства на противостояние российской агрессии. И доноры обещают: помимо макрофинансовой помощи и инвестиций Украина получит и вполне конкретные суммы уже в ближайшее время. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен также дал понять: Вашингтон и его союзники намерены обезопасить собственные вложения:

«Каждая инвестиция, которую мы делаем в восстановление Украины, направлена на то, чтобы приблизить украинцев к этой реальности. И сегодня я объявляю, что при поддержке Конгресса США мы предоставим более 1,3 миллиарда долларов дополнительной помощи, чтобы помочь Украине в достижении этой цели. Но не заблуждайтесь, все эти реформы и усилия по восстановлению зависят от способности Украины сдерживать и защищаться от будущих атак со стороны России. Вот почему, несмотря на то, что мы инвестируем в немедленное и долгосрочное восстановление Украины, мы также должны создать украинские вооруженные силы, достаточно сильные для защиты суверенитета Украины, ее территориальной целостности и ее независимости. Не только для защиты украинской земли, но и для защиты всего того, что украинцы строят и будут строить на этой земле».

В ближайшей перспективе Украине нужно 14 миллиардов долларов от международных доноров, чтобы пережить этот год. Эти деньги пойдут на «основные социальные расходы», такие как пенсионные выплаты, здравоохранение и зарплаты врачам и учителям. Они также помогут профинансировать срочный ремонт инфраструктуры, имеющей решающее значение для функционирования разрушенной экономики. Об этом заявил возглавляющий украинскую делегацию премьер-министр страны Денис Шмыгаль:

«Наши партнеры уже выделили 4,3 миллиарда долларов из общей суммы в 14,1 миллиарда, необходимых для быстрого восстановления в течение следующих двенадцати месяцев. Но нам нужно еще 6,5 миллиардов долларов. Мы поставили перед собой амбициозную цель – получить обещания на эту сумму по итогам этой конференции».

Хозяйка встречи – Великобритания – предоставит кредитные гарантии на сумму три миллиарда долларов в течение трех лет по кредитам Украине от Всемирного Банка. При этом премьер Соединенного Королевства Риши Сунак пообещал, что Лондон сделает все для того, чтобы львиную долю расходов на восстановление Украины понесла Россия:

«Сегодня перед нами стоит вопрос: что мы можем сделать, чтобы ускорить восстановление и помочь Украине раскрыть свой потенциал? Ясно одно – Россия должна заплатить за то, что она разрушила. С нашими партнерами мы изучаем пути использования российских активов, и в понедельник мы обнародовали новое законодательство, позволяющее нам сохранять санкции до тех пор, пока Россия не заплатит».

Впрочем, по данным агентства Bloomberg, континентальные партнеры Лондона из ЕС видят серьезные препятствия на пути конфискации российских активов на 200 млрд евро. Брюссель пришел к выводу, что не может юридически обосновано конфисковать активы, вместо этого чиновники предлагают «временно использовать» заблокированные денежные средства.

Несколько крупных мировых банков обеспокоены тем, что присвоение российских активов может заставить Москву принять ответные меры против их оставшихся интересов в самой России. А Европейский Центробанк предупредил, что использование поступлений от процентных ставок от активов может побудить держателей официальных резервов отвернуться от евро. Сейчас в ЕС надеются, что ключевую роль в снижении рисков сыграет международная координация.

По данным Всемирного банка, восстановление Украины обойдется не менее чем в 411 миллиардов долларов. Правда, расчеты были сделаны еще в марте, и с тех пор из-за непрекращающихся боевых действий цифры, очевидно, выросли еще больше.

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