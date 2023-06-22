Несмотря на Украину, время от времени пытаюсь следить за событиями в Абхазии. Там, конечно, все не так масштабно и глобально, но кое-какие интересные вещи все же происходят.

Вот смотрю я на них и удивляюсь – странные они какие-то: 30 лет вроде как независимые, пора бы уже и жизненного опыта набраться, но, нет, не могут и, судя по всему, не хотят. Среднестатистический абхаз разрывается между двумя противоположностями. С одной стороны, он понимает, что его народ не развивается, не идет вперед, не становится со временем цивилизованнее и современнее. Понимает, что надо идти вперед, осознает, что нужно реформировать энергетику, которая уже давно пребывает в коллапсе, улучшать качество туризма, привлекать инвестиции, строить новые отели, осваивать земельные участки, развивать фермерские хозяйства. Ну, то есть вроде бы приоритеты расставлены правильно и ход мыслей вполне здравый и рациональной.

Но параллельно, на противоположном полюсе этот же сознательный гражданин проявляет совершеннейший инфантилизм и выступает против приватизации крупных объектов, которые ошибочно называют «стратегическими». Полное неприятие любых инвестиций в сектора, немного более крупные, чем домашняя гостиница и ресторан на набережной, – вот главное препятствие на пути любого экономического развития.

Абхазия находится в глубоком плену глубокого постсоветского тезиса о том, что крупные коммерческие объекты должны «принадлежать народу», не понимая однако, что никакой народ ничем никогда не владеет

Абхазия находится в глубоком плену глубокого постсоветского тезиса о том, что крупные коммерческие объекты должны «принадлежать народу», не понимая однако, что никакой народ ничем никогда не владеет – то, что называете «народным», на самом деле принадлежит тому государственному чинуше, который сейчас этим объектом руководит. И думает он не о развитии, прогрессе, внедрении технологий или, боже упаси, экологии, а о том, как успеть набить карманы потуже до того, как на его место придет другой такой же временщик.

Даже самому неудобно сейчас говорить такие банальности, вроде бы совершенно очевидные вещи, но нет... Как оказалось – совсем не очевидные.

Абхазы категорически выступают против приватизации энергетики. При этом, конечно, говорят, что энергетические объекты могут быть в частной собственности, но... И вот после этих «но» выясняется, что, нет, по сути, не могут. Ибо энергосистема – это «достояние народа».

Абхазское общество также категорически выступает против увеличения тарифов на электроэнергию, хотя речь идет о цифрах, которые назвать «повышением» даже как-то неудобно. Им бы наши тарифы на электроэнергию, да еще и с гарантированным отключением от сети в случае опоздания с оплатой хотя бы на пару дней...

За красивые глаза никто в гибнущую абхазскую энергетику ничего вкладывать не будет

Вроде бы взрослые люди, должны понимать – без инвестиций не может быть развития, если хотите инвестиции, то объект должен быть прибыльным, чтобы объект был прибыльным, тариф должен быть рыночным. За красивые глаза никто в гибнущую абхазскую энергетику ничего вкладывать не будет.

Опять я какие-то банальности пишу, но, как оказалось, иногда простейшие вещи понять сложнее всего.

Дело не ограничивается энергосистемой – вот уже который месяц абхазское общество бурлит из-за намерения властей приватизировать какой-то там санаторий. Не рассказывайте мне про то, какую гигантскую ценность он представляет и насколько он важен для поддержания абхазского национального духа – санаторий, даже самый-самый престижный, навороченный, с самыми изощренными горгульями на фасаде, – это всего лишь санаторий, который не то что может, но и должен быть продан.

Дальше – больше. В Абхазии страшно любят порассуждать о способах привлечения инвестиций. Проводят разного рода форумы, где выступающие угощают участников долгими речами о том, что надо сделать для того, чтобы привлечь иностранные капиталы. А еще в интернете время от времени какой-нибудь молодой перспективный абхазский экономист разразится очередной длиннющей статьей, где перечислены 137 пунктов того, что надо обязательно сделать, чтобы превратить Абхазию в инвестиционный рай.

Все бы хорошо, но среди 137 этих пунктов не будет одного и самого главного – права собственности на землю. То есть предлагается построить, скажем, завод, но при этом земля, на которой он будет стоять, – не ваша. Либо государственная, либо, что совсем хорошо, принадлежит каким-нибудь подставным абхазам. Которые у вас ее рано или поздно отберут, и вам придется бегать по судам. Опять же абхазским.

Да, и сказки про «долгосрочную аренду» бабушке вашей расскажите. Инвестору нужна собственность – железно, забетонированно, навеки. Без этого одного пункта все остальные 137 полностью теряют смысл. Тоже банальность, но что делать...

Еще одна тема, которая не теряет актуальности в Абхазии, – проект закона об апарт-отелях, который позволит россиянам обходить запрет на приобретение недвижимости. Тут мотивация понятна: если ввести эту норму, то черт знает сколько россиян приедет в Абхазию, а, учитывая непростую ситуацию в России, – это более чем актуально.

Массовое заселение русских – меньшее зло. Развитие и прогресс дадут абхазам шанс закрепиться на этой территории и элементарно выжить

Но при этом надо понимать: не будет развития – не будет ничего. Будет медленное загнивание, бегство населения, депопуляция, и в конечном итоге Абхазия просто закончится сама собой. В этой ситуации массовое заселение русских – меньшее зло. Развитие и прогресс дадут абхазам шанс закрепиться на этой территории и элементарно выжить. Без развития и движения вперед будет лишь медленное отрезание хвоста по кусочкам.

И, наконец, пик инфантилизма – абхазское общество снова в возмущении. Как это – восстановлением сухумского аэропорта и его управлением будет заниматься частная компания? Как так, это же возмутительно! Аэропорт должен принадлежать абхазскому народу, а не каким-то безродным капиталистам.

Все это для меня не в новинку. Как сейчас помню слова Кахи Бендукидзе, «продать можно все, кроме совести», и это в период, когда идея приватизации тбилисской филармонии вызвала бурный протест православно-патриотической общественности – как это так, филармония должна принадлежать грузинскому народу.

На то, чтобы понять, что народу никогда ничего не принадлежит, потребовалось несколько лет. Пройти этот путь придется и абхазам. В противном случае на прекраснодушные разговоры об инвестициях никто не будет обращать никакого внимания.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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