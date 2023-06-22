Вчера премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание, посвященное ситуации в энергосистеме республики, прежде всего – с собираемостью оплаты за потребленную электроэнергию. К сожалению, единственным СМИ, приглашенным на совещание и освещавшим его, было Абхазского телевидение, с помощью которого мы постараемся проинформировать о сказанном на нем и нашу аудиторию.

Хорошо известно, что в последние годы над Абхазией как дамоклов меч висит в зимний период необходимость веерных отключений электроэнергии, перетока ее из России, чтобы жизнь в республике не остановилась, частых аварий из-за перегрузок на линиях и так далее. Сейчас – летняя передышка, но всем понятно, что за летом неизбежно наступает осень, а потом зима… Обветшавшие за много лет электросети нуждаются во многих местах в замене, а для финансирования этой работы, в частности, с 1 июля прошлого года началось поэтапное, поквартальное повышение мизерных до того энерготарифов. Что это дало? Процент плательщиков, увы, еще больше снизился, но собираемые суммы, прежде всего за счет юридических лиц, стали больше.

Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия доложил на совещании, что объем потребляемой электроэнергии сейчас заметно снизился – за счет установленных счетчиков, погодных условий и борьбы с майнингом криптовалют. Приборов учета электроэнергии (счетчиков) сейчас в Абхазии установлено 10,5 тысяч. Правительство профинансировало приобретение еще 12,5 тысяч, часть из них уже пришла и распределена по районам. До конца года их должны установить. Джинджолия говорит:

«Та программа по установке приборов учета, которая заложена, успешно продолжается. Недавно установлено порядка двухсот приборов учета. Это большие серьезные объекты, которые потребляют приличное количество киловатт-часов. Уже четыре миллиона киловатт-часов прошли через эти новые счетчики. По тарифу сегодняшнему это 8 миллионов рублей. Это практически все объекты, которые до этого недоплачивали большие суммы».

Но Александр Анкваб отметил, что в Гагрском, Гудаутском районах и Сухуме цифры собираемости должны быть серьезно выше.

Участвовавший в совещании председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш поинтересовался, почему юридическим лицам счетчики тоже должно приобретать государство:

«Почему хозяйствующие субъекты – гостиницы, дома отдыха, производства, рестораны, где люди зарабатывают… Я понимаю по физическим лицам, где могут существовать проблемы… Но по юридическим лицам почему такая картина должна складываться? Люди вводят в эксплуатацию гостиницы – и не имеют средств для приобретения электросчетчика?»

Тимур Джинджолия на это ответил:

«Проблема в том, что любое предписание, которое мы выписываем сегодня нашему товарищу, придя к нему на объект, будет выполняться… годами».

Это, во-первых, сказал он. А во-вторых, нам нужны счетчики определенного типа, а не по выбору юрлица. Так что для нас много выгоднее самим установить этот счетчик.

Александр Анкваб в заключение совещания сказал:

«Опять буду говорить банальные вещи. Хочу спросить: у вас на всех «мойках» приборы учета, во всех «апацхах» приборы учета? Во всех кафе, ресторанах, гостиницах, мини-гостиницах – везде приборы учета? Тимур Иванович, поезжайте, возьмите свой коллектив и проверьте в один день любой район. Других источников для поддержания ветхой энергосети у нас нет. Инвестиции мы не хотим, чтобы пришли в электроэнергетику. Тогда давайте сами вот хоть что-то делать».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба и поинтересовалось его мнением о совещании. Вот что он сказал:

«Мое мнение таково, что Тимур там прав. Юридические лица могут тянуть время, и ты ничего им не сделаешь, никакой ответственности они не понесут… Сам я плачу регулярно за свет. Мой отец платит, он даже лишний раз не включает, потому что говорит: энергия подорожала. А если бы ты знал, какая ситуация в Израиле и со светом, и с водой! Это обалдеть можно. Мы в этом смысле живем еще при коммунизме.

– Почему ты именно Израиль сейчас вспомнил?

– Потому что я там много раз бывал. Там у них солнечные батареи… Вот два человеку примут душ – все, там уже вода холодная пошла. За энергию надо отвечать. Это у нас можно баловаться водой, реками течет вода горячая. Совершенно никакой экономии, работают насосы, пожирают электроэнергию. Надо быть просто экономными и приучать детей к этому.

– Дети не понимают? Так у нас и взрослые этого не понимают.

– Совершенно не понимают».

И так получилось, что сегодня же ко мне домой пришли два контролера СУЭС за оплатой электроэнергии в квартире. Заплатил за месяц тысячу рублей – терпимо. Контролер Тереза сказала: «А некоторые как привыкли в свое время платить раз в полгода-год, так и продолжают. У одного вашего соседа по улице, достаточно обеспеченного человека, накопилось уже долга шестьдесят тысяч рублей. Почему? Потому что за всю годовую задолженность ему придется теперь платить по последней, наиболее высокой ставке».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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