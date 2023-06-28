Реализация практических механизмов по предотвращению провоза электронных компонентов через Грузию в Россию – основная цель объединенной миссии Евросоюза, США и Великобритании. Сегодня члены рабочей группы поделились итогами визита с журналистами. Вопрос о санкциях не стоит, однако Грузии предстоит предпринять дополнительные шаги по усилению контроля экспорта в Россию, было заявлено на пресс-конференции.

Члены рабочей группы в первый день визита провели встречи в правительстве Грузии. Второй день, сегодняшний, был посвящен встречам в Генеральной прокуратуре, а до этого – с исполняющим обязанности президента Нацбанка. Согласно официальной информации, обсуждение сфокусировалось на вопросах реализации санкций, введенных в отношении Российской Федерации США, Великобританией, Европейским союзом и другими странами в связи с агрессивными военными действиями России в Украине.

Под занавес визита члены миссии в посольстве Великобритании провели пресс-конференцию, где ответили на вопросы журналистов.

«Наша главная задача – не допустить, чтобы российские военные получили технику и электронные компоненты, которые они используют для убийства людей в рамках своего незаконного вторжения в Украину», – заявил на пресс-конференции руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен. Было подчеркнуто, что поддерживающие Украину члены коалиции приняли решение об ограничении этих видов продукции с марта текущего года.

«США, Великобритания и ЕС сообща ведут работу в том направлении, чтобы поставить заслон поступлению в Россию используемых в военных целях электронных устройств, и наше сотрудничество с Грузией сосредоточено именно на этом направлении. Хочу подчеркнуть, что мы не пытаемся создать препятствия торговле. Мы не санкционируем российские продукты питания, удобрения или другие важные потребительские товары, мы помогаем им выйти на мировой рынок, в том числе к важным торговым партнерам, каким является Грузия. Поскольку эта торговля продолжается, мы хотим убедиться, что вместе с нашими партнерами мы по-прежнему сосредоточены на контроле товаров, которые имеют значение на поле боя».

Целью этого визита не было введение санкций против кого-либо в Грузии, продолжил на пресс-конференции генеральный директор по экономике, науке и технологиям Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Кумар Айер.

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что целью данного визита было именно 38 наименований электрооборудования. Важно отметить, что диалог налажен не только с Грузией, дальше мы с послом О'Брайеном собираемся посетить Армению. Наша группа уже побывала в 5-6 странах, и мы собираемся посетить еще много мест, чтобы наладить коммуникацию по этой теме. Как мы работаем над этим вопросом, какие механизмы контроля предлагаем, как предотвращать обход санкций, – это было в центре внимания, и, думаю, стороны достигли прогресса во время нашего визита», – подчеркнул Айер.

На вопрос Радио Свобода, рассматривался ли на встречах в правительстве вопрос восстановления авиасообщения между Россией и Грузией в качестве канала поставок продукции двойного назначения, Кумар Айер ответил, что в фокусе делегации все же было усиление контроля над сухопутной границей, хотя прямое авиасообщение и повышает риски контрабанды электронной продукции.

Вопрос с электронным оборудованием стал особенно актуальным после того, как в новых образцах разорвавшихся над Украиной ракет были обнаружены новейшие электронные чипы американского производства.

По сообщению Радио Свобода, в ночь на 13 июня Минобороны РФ нанесло удар по Кривому Рогу. В результате 12 человек погибли, 40 были ранены. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что ракета Х-101, которой был нанесен удар, произведена в апреле 2023 года. Около 50 комплектующих в этой ракете изготовлены «в странах свободного мира», преимущественно это микроэлектроника.

А в ночь на 14 июня российские войска выпустили ракеты «Калибр» по Одессе. Погибли три человека. В этих ракетах оказалось не менее 40 иностранных комплектующих.

Ранее представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Россия весной увеличила производство ракет. И что платы, чипы и полупроводники для производства ракет Россия получает через третьи страны, которые с ней сотрудничают.

Подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США, – 81%. Об этом говорилось в последнем документе санкционной группы Ермака-Макфола, опубликованном в украинских СМИ 19 июня.

Грузия рассматривалась одним из возможных путей поставок в РФ микрочипов и других комплектующих для производства крылатых ракет – посредством транзита в Армению и страны Центральной Азии. После начала полномасштабной войны в Украине Россия в разы увеличила объем торговли с Грузией и этими странами.

Как не раз подчеркивали эксперты, реэкспорт через Грузию в основном ведется посредством фирм-однодневок, регистрируемых россиянами.

В частности, по данным Национального агентства гражданского реестра с 1 января 2022 года по 5 июня 2023 года, в качестве индивидуальных предпринимателей в Грузии зарегистрировались 20,7 тысяч граждан России и 1800 компаний, где учредителями выступили россияне.

Напомним, правительство Грузии не вводило экономические ограничения в отношении России, хотя и утверждает, что соблюдает международные санкции в отношении товаров двойного назначения.

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