Громкие обвинения и угрозы были слышны сегодня в грузинском парламенте. Обсуждая перспективы предоставления статуса кандидата Грузии на вступление в ЕС, депутаты правящей «Грузинской мечты» обвинили оппозицию в попытках сорвать положительное решение по этому вопросу и в симпатиях к военному мятежу Пригожина. Оппозиционеры в ответ критиковали власти за то, что те заручились поддержкой ультраконсервативного правительства Венгрии вместо того, чтобы срочно наладить отношения с европарламентариями, скептически настроенными в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата.

В грузинской оппозиции не смогли полностью возрадоваться кулуарной новости журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка. Ему стало известно, что Венгрия одобрит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС лишь в случае, если все страны-члены Евросоюза согласятся предоставить Грузии статус кандидата. После того, как премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили разделил ультраконсервативные ценности с венгерским коллегой Виктором Орбаном, мало кто сомневался в Тбилиси, что Будапешт станет помогать Тбилиси в получении статуса кандидата на вхождение в ЕС. Но депутата из партии «За Грузию» Анну Бучукури коробит не то, что из 27 стран ЕС самой близкой для грузинских властей оказалась Венгрия, которая не блещет демократией в Европе, ей неприятно другое:

«Зачем тратить усилия на страну, которая и так поддерживает тебя, хотя за это, конечно, Венгрии спасибо. Но не лучше было бы направить усилия на те страны, которые скептически смотрят на Грузию? Вместо того чтобы налаживать отношения с ними, все это время наша власть только бранила эти государства».

Как отметил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, ничего против «самоотверженной поддержки Венгрии» он не имеет, только ему не дает покоя этический момент:

«Нам сказали, что нужно выполнить рекомендации, что не будет поблажек, а причем тут Украина?»

В правящей силе информацию не стали ни опровергать, ни подтверждать. В «Грузинской мечте» вновь напомнили, что Грузия лидирует по реформам в сравнении с Украиной и Молдовой, и пожелали побольше таких сторонников Грузии, как Венгрия. Спикер парламента Шалва Папуашвили вновь поднял тему о том, как ЕС обделил Грузию:

«Грузию уже год гнетет то, что у нее нет статуса. Она – лидер среди Ассоциированного трио, у двух стран (Украины и Молдовы) есть статус, а Грузия, грузинский народ уязвлен несправедливым решением. Поэтому, чем больше стран будут противостоять этой несправедливости и требовать ее искоренить, тем лучше».

Депутаты партии власти отмечали, что, за исключением первого пункта о деполяризации, остальные 11 выполнены правящей партией полноценно. А за первый пункт они снимают с себя ответственность, перекладывая вину на оппозицию.

Но вскоре после начала пленарной сессии и политических заявлений и парламентское большинство, и часть оппозиционных партий продемонстрировали обоюдную полную непримиримость, обвиняя друг друга в срыве процесса предоставления статуса кандидата стране. Усердствовали с обеих сторон, не обойдя и тему неудавшегося марша Пригожина на Москву. Депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили возмущался, что некоторые оппозиционеры открыто «болели» за Пригожина, считая, что его победа устраивает Грузию, в том числе и в вопросе восстановления территориальной целостности. Назвав оппозиционные партии «коллективным "Нацдвижением"» и грузинским филиалом «глобальной партии войны», Кадагишвили даже процитировал стихи, посвященные Пригожину:

«Go, go, Женя, вперед!» – такими словами поддерживали того, кто вел самые кровавые бои в Украине. И что мы говорим этим абхазам и осетинам? Что как появится возможность, мы вернемся туда с оружием? А что мы говорим Европе, – что мы такие безответственные люди, что можем в Европе разжечь новые конфликты? Ни в коем случае!»

Не утрировать и не впадать в крайность для достижения личных политических целей посоветовала депутатам партии власти депутат из политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе:

«Да, я болею за все то, что ослабит Россию, и это очень скоро произойдет. Вам лучше думать о том, что своим молчанием в те дни вы показали, что болели за статус-кво (в России)».

Более радикальной была депутат «Нацдвижения» Анна Цитлидзе. На предупреждение двух депутатов «Грузинской мечты» Беки Одишария и Мамуки Мдинарадзе о том, что они больше не будут терпеть и ударят по тем, кто из оппозиции будет называть их пророссийскими, Анна Цитлидзе ответила:

«Извините, но почему проророссийские, при чем тут «про»? Вы россияне всей вашей деятельностью и сознанием. Вы сделали такой же выбор, как в свое время Серго Орджоникидзе, вы – россияне».

До рукоприкладства дело не дошло, но шквал ответных оскорбительных эпитетов из рядов «Грузинской мечты» не заставил себя ждать.

«Вы сами обрусевшие, сами Жени Пригожины, враги страны, и вы за это ответите!» – возмущался депутат Алуда Гудушаури.

Главное, чтобы не было хуже, говорит аналитик грузинского Института политики Шота Какабадзе, оценивая шансы Грузии получить статус в то время, когда в недавней промежуточной оценке Брюсселя результаты были не очень обнадеживающими:

«Брюссель не в легком положении, максимально ищет лазейку в действиях «Грузинской мечты», чтобы ухватиться за это и увидеть какой-то прогресс. Перенести предоставление статуса кандидата на время после итогов выборов 2024-го – растянутая во времени перспектива. Никто не знает, какими окажутся эти выборы. К тому же какая геополитическая ситуация будет через год, как закончится война, – это тоже неясно. Поэтому в ЕС ищут лазейку, и я думаю, с этим связана эта предварительная устная оценка. Это можно рассматривать как сигнал для «Грузинской мечты» сделать большее в этом направлении до конца года. Тем самым у Брюсселя также появляется дополнительный рычаг влияния, контроля над «Грузинской мечтой», чтобы правящая сила еще больше не устремилась к авторитаризму».

И главное, повторяет Шота Какабадзе, чтобы власти не предприняли такие шаги, которые окончательно перечеркнули бы тот малый оптимизм, который остается в вопросе предоставления статуса кандидата.

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