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Политика

Орбан и Пригожин в одном парламенте

Виктор Орбан и Ираклий Гарибашвили (архивное фото)

Громкие обвинения и угрозы были слышны сегодня в грузинском парламенте. Обсуждая перспективы предоставления статуса кандидата Грузии на вступление в ЕС, депутаты правящей «Грузинской мечты» обвинили оппозицию в попытках сорвать положительное решение по этому вопросу и в симпатиях к военному мятежу Пригожина. Оппозиционеры в ответ критиковали власти за то, что те заручились поддержкой ультраконсервативного правительства Венгрии вместо того, чтобы срочно наладить отношения с европарламентариями, скептически настроенными в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата.

В грузинской оппозиции не смогли полностью возрадоваться кулуарной новости журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка. Ему стало известно, что Венгрия одобрит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС лишь в случае, если все страны-члены Евросоюза согласятся предоставить Грузии статус кандидата. После того, как премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили разделил ультраконсервативные ценности с венгерским коллегой Виктором Орбаном, мало кто сомневался в Тбилиси, что Будапешт станет помогать Тбилиси в получении статуса кандидата на вхождение в ЕС. Но депутата из партии «За Грузию» Анну Бучукури коробит не то, что из 27 стран ЕС самой близкой для грузинских властей оказалась Венгрия, которая не блещет демократией в Европе, ей неприятно другое:

«Зачем тратить усилия на страну, которая и так поддерживает тебя, хотя за это, конечно, Венгрии спасибо. Но не лучше было бы направить усилия на те страны, которые скептически смотрят на Грузию? Вместо того чтобы налаживать отношения с ними, все это время наша власть только бранила эти государства».

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Орбан и Пригожин в одном парламенте
by Эхо Кавказа

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Как отметил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, ничего против «самоотверженной поддержки Венгрии» он не имеет, только ему не дает покоя этический момент:

«Нам сказали, что нужно выполнить рекомендации, что не будет поблажек, а причем тут Украина?»

В правящей силе информацию не стали ни опровергать, ни подтверждать. В «Грузинской мечте» вновь напомнили, что Грузия лидирует по реформам в сравнении с Украиной и Молдовой, и пожелали побольше таких сторонников Грузии, как Венгрия. Спикер парламента Шалва Папуашвили вновь поднял тему о том, как ЕС обделил Грузию:

«Грузию уже год гнетет то, что у нее нет статуса. Она – лидер среди Ассоциированного трио, у двух стран (Украины и Молдовы) есть статус, а Грузия, грузинский народ уязвлен несправедливым решением. Поэтому, чем больше стран будут противостоять этой несправедливости и требовать ее искоренить, тем лучше».

Депутаты партии власти отмечали, что, за исключением первого пункта о деполяризации, остальные 11 выполнены правящей партией полноценно. А за первый пункт они снимают с себя ответственность, перекладывая вину на оппозицию.

Но вскоре после начала пленарной сессии и политических заявлений и парламентское большинство, и часть оппозиционных партий продемонстрировали обоюдную полную непримиримость, обвиняя друг друга в срыве процесса предоставления статуса кандидата стране. Усердствовали с обеих сторон, не обойдя и тему неудавшегося марша Пригожина на Москву. Депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили возмущался, что некоторые оппозиционеры открыто «болели» за Пригожина, считая, что его победа устраивает Грузию, в том числе и в вопросе восстановления территориальной целостности. Назвав оппозиционные партии «коллективным "Нацдвижением"» и грузинским филиалом «глобальной партии войны», Кадагишвили даже процитировал стихи, посвященные Пригожину:

«Go, go, Женя, вперед!» – такими словами поддерживали того, кто вел самые кровавые бои в Украине. И что мы говорим этим абхазам и осетинам? Что как появится возможность, мы вернемся туда с оружием? А что мы говорим Европе, – что мы такие безответственные люди, что можем в Европе разжечь новые конфликты? Ни в коем случае!»

Не утрировать и не впадать в крайность для достижения личных политических целей посоветовала депутатам партии власти депутат из политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе:

«Да, я болею за все то, что ослабит Россию, и это очень скоро произойдет. Вам лучше думать о том, что своим молчанием в те дни вы показали, что болели за статус-кво (в России)».

Более радикальной была депутат «Нацдвижения» Анна Цитлидзе. На предупреждение двух депутатов «Грузинской мечты» Беки Одишария и Мамуки Мдинарадзе о том, что они больше не будут терпеть и ударят по тем, кто из оппозиции будет называть их пророссийскими, Анна Цитлидзе ответила:

«Извините, но почему проророссийские, при чем тут «про»? Вы россияне всей вашей деятельностью и сознанием. Вы сделали такой же выбор, как в свое время Серго Орджоникидзе, вы – россияне».

До рукоприкладства дело не дошло, но шквал ответных оскорбительных эпитетов из рядов «Грузинской мечты» не заставил себя ждать.

«Вы сами обрусевшие, сами Жени Пригожины, враги страны, и вы за это ответите!» – возмущался депутат Алуда Гудушаури.

Главное, чтобы не было хуже, говорит аналитик грузинского Института политики Шота Какабадзе, оценивая шансы Грузии получить статус в то время, когда в недавней промежуточной оценке Брюсселя результаты были не очень обнадеживающими:

«Брюссель не в легком положении, максимально ищет лазейку в действиях «Грузинской мечты», чтобы ухватиться за это и увидеть какой-то прогресс. Перенести предоставление статуса кандидата на время после итогов выборов 2024-го – растянутая во времени перспектива. Никто не знает, какими окажутся эти выборы. К тому же какая геополитическая ситуация будет через год, как закончится война, – это тоже неясно. Поэтому в ЕС ищут лазейку, и я думаю, с этим связана эта предварительная устная оценка. Это можно рассматривать как сигнал для «Грузинской мечты» сделать большее в этом направлении до конца года. Тем самым у Брюсселя также появляется дополнительный рычаг влияния, контроля над «Грузинской мечтой», чтобы правящая сила еще больше не устремилась к авторитаризму».

И главное, повторяет Шота Какабадзе, чтобы власти не предприняли такие шаги, которые окончательно перечеркнули бы тот малый оптимизм, который остается в вопросе предоставления статуса кандидата.

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