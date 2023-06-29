Генерал Сергей Суровикин, известный своими хорошими отношениями с Евгением Пригожиным, может стать «козлом отпущения». Так западные СМИ оценивают информацию о возможном задержании заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в Украине. При этом в западном политическом истеблишменте не исключают масштабную чистку в рядах Вооруженных сил России в попытке Владимира Путина вернуть контроль над силовыми структурами и очистить подмоченную мятежом репутацию.

Мятеж Евгения Пригожина может спровоцировать массовые чистки в рядах российских Вооруженных сил. Согласно поступающей противоречивой информации, первой «жертвой» мести президента Путина мог стать генерал Сергей Суровикин. По данным агентства Bloomberg, военные прокуроры несколько дней допрашивали замкомандующего российской объединенной группировкой войск в Украине о его связях с главой ЧВК «Вагнер». Источники агентства утверждают, что он «содержится в одном месте, но не в тюрьме».

О том, что генерал на данный момент не арестован, сообщают и источники российского оппозиционного издания «Важные истории», близкие к Генштабу и ФСБ. Однако влиятельная британская газета Financial Times утверждает, что генерал Суровикин все же задержан, так как в Кремле не намерены прощать тех, кто тайно или явно поддержал Пригожина. В статье говорится, что пока остается неясным, был ли Суровикин задержан для допроса или уже обвинен в заговоре с мятежниками.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о местонахождении генерала Министерству обороны, так как Владимир Путин общается только с руководителями ведомства и судьба нижестоящих чинов не входит в прерогативу президента:

«Нет, к сожалению, нет, я рекомендую вам обращаться в Министерство обороны. Это прерогатива министерства. Понимаете, он Верховный главнокомандующий. Он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается структурно всех подразделений внутри министерства, это я вас прошу обращаться к министерству».

Слухи о том, что Сергей Суровикин арестован и находится в СИЗО «Лефортово», появились 28 июня. Поводом стало внезапное исчезновение генерала из поля зрения. В окружении высокопоставленного военного утверждали, что не могут с ним связаться. Сам Суровикин ранее не скрывал, что симпатизирует Пригожину и его бойцам. А глава ЧВК «Вагнер» не скупился на комплименты заместителю командующего группировкой.

По данным американского Института изучения войны, мятеж Пригожина так или иначе оказывает серьезное влияние на структуру российского военного командования, и уже можно говорить о масштабных чистках в рядах Вооруженных сил. Так, кроме прочего, российские провоенные блогеры выдвигают гипотезу о том, что «Генштаб окутала атмосфера подозрительности», сторонников Валерия Герасимова обвиняют в нерешительности и неудачах, а сам Герасимов якобы мог передать командование группировкой войск в Украине командующему ВДВ Михаилу Теплинскому. Если же подтвердится арест Суровкина, отмечают наблюдатели, Кремль, скорее всего, использует генерала и близких ему военных в качестве козлов отпущения, чтобы публично объяснить, почему армия и органы внутренней безопасности так плохо отреагировали на мятеж.

В том, что чистки в рядах Вооруженных сил неизбежны, уверены и западные политики. То, что показавший слабость Владимир Путин может стать более опасным, считает Верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель:

«Понятно, что Путин выходит из этого кризиса ослабленным, но более слабый Путин представляет большую опасность. Поэтому мы должны очень хорошо осознавать последствия. Все остается неясным. Что произошло? Кто стоял за этой попыткой военного переворота или мятежа? Некоторые генералы были арестованы, поэтому я полагаю, что Путин будет настроен на внутреннюю чистку и станет более напористым».

Впрочем, с Боррелем не согласен президент Литвы. Гитанас Науседа считает, что в слабости Путина и кроется шанс закончить его авантюру в Украине и обезопасить Европу от любой агрессии со стороны России:

«Мы должны осознавать, что любые изменения в политической системе России будут иметь последствия для нашей безопасности. Но я не согласен, когда некоторые коллеги говорят, что «сильный Путин менее опасен, чем слабый Путин». Я с этим не согласен, мы должны двигаться вперед и быть решительными, потому что сейчас переломный момент истории. Если мы не будем решительными и сплоченными сейчас, завтра будет поздно».

С тем, что среди российских элит сейчас царит паника, согласны многие аналитики. Мятеж «Вагнера» мог обернуться захватом власти в стране людьми с уголовным прошлым и очередным переделом собственности. Это способствовало массовому бегству из Москвы людей, близких к Кремлю. Но когда Пригожин повернул назад, не дойдя до российской столицы всего пару сотен километров, страх элит сменился новым: что разъяренный предательством и публичным унижением Путин в ответ начнет еще больше закручивать гайки и мстить всем, кого сочтет недостаточно лояльным.

Сегодня российское руководство пытается представить мятеж как попытку Евгения Пригожина сохранить прибыльный бизнес в ущерб интересам страны. Такую версию, в частности, выдвинул глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам депутата, за несколько дней до попытки мятежа Евгению Пригожину сообщили о необходимости ЧВК «Вагнер» подписать контракт с Минобороны, но он не согласился:

«За несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракты с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение, выполнять. Все, кроме г-на Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае «Вагнер» не будет принимать участие в специальной военной операции. То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства. А для г-на Пригожина это основное, если не главное. Сложилось следующее: первое – это деньги; второе – это глупые и непомерные амбиции; а третье – это возбужденное состояние. Вкупе все это вылилось в попытку государственной измены и обман своих боевых товарищей».

При этом, по данным источников западной прессы, в российских политических кругах и в стране наступила новая реальность. События 24 июня показали, что вооруженные люди могут в любой момент подчинить своей воле всю страну. И несмотря на то, что президент Путин своими выступлениями, внезапными поездками и встречами с населением пытается показать, что кризис позади, на самом деле о неудавшемся мятеже не стоит говорить в прошедшем времени, поскольку нет оснований утверждать, что все закончилось.

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