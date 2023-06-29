Респонденты «Эха Кавказа» отказываются обсуждать эту историю открыто, под запись. Но в приватных беседах указывают, что это не просто кадровая ротация по итогам первого года президентства. Это увольнение несогласных с тотальным контролем со стороны главы администрации президента Алана Джиоева.

В республике сложилась практика, когда все служебные коммуникации президента проходят через главу администрации. Даже не через премьер-министра или кого-то из высокопоставленных чиновников, – только через Алана Джиоева, а тот уже принимает решение, какую информацию пропускать, а какую – выбросить в урну. Но проблема даже не в узком горлышке, через которое происходит коммуникация с президентом членов его команды, а в том, что это горлышко закупорено.

Джиоев никому не отказывает и ничего не обещает – он просто все тормозит. В результате, как утверждают источники, работа руководства республики парализована. Все недавние скандалы в ведомствах Южной Осетии (тот же Минздрав) они связывают именно с этой проблемой и утверждают, что, если ничего не изменится, дело дойдет до бюрократического коллапса.

Приблизительно два месяца назад конфликт в команде обострился. Дело дошло до того, что Сослан Джуссоев, первый заместитель Алана Джиоева, пробился в кабинет президента и заявил Алану Эдуардовичу, что глава администрации блокирует его работу, и он не понимает, что он вообще здесь делает. Какой смысл работать в корзину? Джуссоев предложил президенту выбрать: или он увольняет главу администрации или его первого зама.

Президент выбрал уволить Сослана Джуссоева, а заодно и всех тех, кем был недоволен глава администрации.

Увольнение главы аппарата правительства Алана Джуссоева из той же серии. Как утверждают источники, он позволил себе проявлять самостоятельность, у него были хорошие отношения с премьером, к нему прислушивались, его в республике знают больше, чем главу администрации, ему больше доверят. Это не понравилось Алану Джиоеву.

Примечательно, что главу аппарата правительства назначает премьер-министр. Получается, Алана Джуссоева уводили как бы через его голову.

Наблюдатели отмечают, что президент принял сторону главы администрации, даже не попытавшись развести стороны конфликта (хотя, казалось бы, все они члены его команды), создать вокруг себя некий баланс сил. Почему так?

Дело в том, что Алан Джиоев – зять Арсена Гаглоева, бывшего главы администрации президента Кокойты, ныне заместителя начальника департамента Газпрома по связям с органами власти. С одной стороны, Арсен Гаглоев – родственник президента, с другой – его главный и единственный лоббист. По уверениям источников, президент находится в полной зависимости от Арсена Гаглоева. Фактически он управляет республикой через своего зятя, которого в республике называют не иначе как «аватар Арсена Гаглоева», и, надо признать, справляется он с этой ролью блестяще.

Например, в состав югоосетинской делегации могут не включить премьер-министра, потому что Алан Джиоев решил, что ему не надо ехать в Москву. Администрация вдруг забывает написать нужное письмо, в последний момент отменяет важную встречу или даже пресс-конференцию президента.

Местные эксперты не находят этому иных объяснений, кроме как стремлением ослабить президента, сделать его более зависимым, управляемым.

Это не могло не привести к открытому конфликту между «аватаром» и теми, кто считает себя полноправным членом президентской команды, наделенным властными полномочиями и сферой ответственности. В этом смысле это был конфликт из разряда «кто в доме хозяин». Потерпевшая сегодня сторона решилась утверждать, что хозяин – президент, и проиграла.

Источники из коридоров власти считают, что это не последнее увольнение, будут еще. Сейчас пари заключаются на отставку председателя правительства Константина Джуссоева в конце года или начале следующего. Даже называют имя приемника на посту руководителя кабмина – Тимура Гогинова – бывшего свояка Арсена Гаглоева. Источники утверждают, что Джуссоев выйдет в тираж, как только пробьет несколько «вкусных» контрактов в России.

У премьера хорошо получается договариваться, видимо, дает о себе знать предпринимательская жилка, но, когда придет время осваивать контракты, он станет лишним. Так говорят источники.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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