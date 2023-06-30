Госдума РФ ратифицировала соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Российская Госдума ратифицировала соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное с самопровозглашенной республикой Абхазия. Документ 27 сентября 2022 года оформили в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.

Документом предусмотрено внедрение упрощенной процедуры получения гражданства РФ для граждан Абхазии. Ранее Ардзинба заявлял, что процедура получения абхазского гражданства не меняется.

По словам начальника консульского департамента абхазского МИДа Лаши Авидзба, соглашение предоставит возможность приобрести гражданство РФ без отказа от абхазского гражданства.

«Граждане Абхазии будут полноценно пользоваться в Российской Федерации правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание и ,что немаловажно, выезжать за пределы России, в страны ближнего и дальнего зарубежья», – сказал он.

По информации абхазского ведомства, о начале процедуры приема заявок на приобретение российского гражданства граждане Абхазии будут проинформированы заблаговременно.

Отметим, что в соглашении речь идет и о военной службе: «Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон, проходят военную службу в той Стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва».