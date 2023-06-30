Украина продолжает медленно сдвигать линию фронта, но остро нуждается в снарядах и авиации. Главком ВСУ Валерий Залужный упрекает Запад в нежелании предоставить Киеву самолеты и напоминает: каждый метр отвоеванной территории оплачен кровью украинских солдат. При этом аналитики отмечают: неудавшийся мятеж Евгения Пригожина, показавший слабость позиций Владимира Путина, может подтолкнуть США и Европу усилить поддержку Украины и предоставить ей вооружение, ранее находившееся под негласным запретом. Москва же пытается убедить международное сообщество в том, что стала только сильнее.

Украинские войска постепенно продвигаются на запорожском и бахмутском направлении и успешно сдерживают попытки россиян контратаковать в районе Лимана, Авдеевки и Мариинки. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ. При этом главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в интервью Washington Post подчеркнул, что многочисленные комментарии относительно медленного наступления ВСУ его раздражают, так как каждый метр отвоеванной земли оплачен кровью украинских солдат. Главком призвал западных партнеров поставить больше боеприпасов и упрекнул США и Европу в том, что те до сих пор не предоставили Украине самолетов, хотя держат их вдоль западных границ страны.

«Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно было бы очень ограниченного количества. Но они нужны, потому что иного пути нет. Потому что враг использует авиацию другого поколения. ЧВК «Вагнер» ушла с линии фронта, но российская оборона от этого не стала слабее. У меня много опасений, в том числе и касательно «Вагнера». Они не единственные. Наша задача – подготовиться к худшему и максимально возможному развитию событий», – заявил Залужный.

В самой России мятеж Евгения Пригожина комментируют неохотно. Так, министр иностранных дел страны Сергей Лавров назвал сомнения по поводу политической стабильности в России, возникшие после т.н. марша справедливости, проблемой Запада, а сам мятеж – «передрягой», которую не надо переоценивать:

«Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны, – заявил Лавров. – Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы. Россия всегда из любых передряг, – а это громче, чем передрягой, трудно назвать, – выходила более крепкой, более сильной».

Впрочем, несмотря на бравурные заявления российских чиновников, аналитики отмечают, что мятеж «Вагнера» все-таки подорвал политическую стабильность. Это, а также слухи о чистках в рядах руководства Вооруженных сил и вероятном аресте генерала Сергея Суровикина отражаются и на положении дел на фронте и в прифронтовой зоне. Несмотря на многочисленные попытки выбить украинских военных с левого берега Днепра в районе Антоновского моста, российским подразделениям не удается ликвидировать созданный ВСУ плацдарм.

Главное управление разведки Украины отмечает, что есть признаки того, что российские войска готовятся оставить Запорожскую АЭС в преддверии ожидаемого наступления ВСУ к Энергодару через обмелевшее после подрыва ГЭС Каховского водохранилище. По информации ГУР, станцию уже покинули руководящие сотрудники «Росатома», а рекомендации эвакуироваться до 5 июля получили и украинские сотрудники, подписавшие контракт с Москвой. Более того, на территории ЗАЭС и в Энергодаре уменьшается количество военных патрулей. В Киеве считают, что Россия готовит новую экологическую катастрофу, намереваясь при отступлении взорвать атомную станцию.

В Москве подобные предположения называют ложью. Сергей Лавров уверяет: единственной опасностью для Запорожской АЭС являются действия ВСУ:

«Вчера на заседании Совбеза ООН мы распространили официальный документ, который подтверждает нашу серьезную обеспокоенность фактами, свидетельствующими о провокационных действиях Украины. То, что они говорят, что мы взорвем себя, пока будем на ядерном объекте, я должен это комментировать? Это является чистой ложью. На Запорожской АЭС уже много месяцев находятся специалисты МАГАТЭ. Эти специалисты отправляют регулярные отчеты в Вену, в штаб-квартиру МАГАТЭ, они могут делать это каждый день. Это их решение. Эти эксперты и Генеральный директор МАГАТЭ Гросси, которые посещали Запорожскую АЭС, прекрасно знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В последнее время таких обстрелов стало гораздо меньше, но они довольно регулярны. Они прекрасно знают, что это опасно и ни к чему хорошему привести не может».

Тем временем, по информации издания Wall Street Journal, США рассматривают возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS с радиусом действия около 300 км. С их помощью украинские силы смогли бы поражать российские цели далеко за линией фронта – в частности, в оккупированном Крыму, который Россия использует в качестве базы для запуска беспилотников иранского производства. Ранее Вашингтон категорически отказывался передавать ATACMS, отчасти из опасений, что Украина может выпустить их по территории России, что приведет к еще большей эскалации конфликта. Однако теперь, отмечает издание, официальные лица в США и Европе замечают признаки того, что Белый дом пришел к выводу, что после мятежа Евгения Пригожина, вскрывшего слабость российской власти, необходимо срочно усилить помощь Украине в ее борьбе.

Впрочем, в Пентагоне пока не подтверждают возможность передачи Украине дальнобойных ракет. Но если источники Wall Street Journal окажутся правы, то большая дальность действия нового оружия, вероятно, заставит Россию отвести снабжение и командные пункты больше чем на 300 км от фронта, что затруднит снабжение боевых подразделений. А, следовательно, российской армии станет гораздо сложнее удерживать линию фронта на фоне наступления ВСУ.

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