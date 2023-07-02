Омбудсмен Грузии: Важно, чтобы Tbilisi Pride был проведен в свободной обстановке

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани заявляет о важности проведения «Недели прайда» в Тбилиси (Tbilisi Pride) в свободной обстановке и защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества.

«Важно, чтобы запланированные мероприятия были проведены в обстановке, свободной от насилия, и важно, чтобы права ЛГБТК- сообщества и их сторонников были защищены. Свобода выражения мнений и собраний в нашей стране защищена Конституцией Грузии. Вне зависимости от того, насколько неприемлемы конкретные ценности и взгляды для какой-либо части общества, любая группа должна быть в состоянии обеспечить свободу выражения мнений и собраний в безопасной среде», - говорится в заявлении, распространенном офисом Народного защитника Грузии, сообщает SOVA.

Омбудсмен заявляет, что осуждает все публичные заявления и угрозы, которые могут создавать угрозу защите и реализации прав, предоставленных гражданам страны законом.

«Важно, чтобы все ответственные органы надлежащим образом реагировали на все призывы и угрозы публичного насилия, проводили превентивные меры, чтобы обеспечить безопасное проведение предстоящей недели», - отмечают в офисе омбудсмена Грузии.

Народный защитник призывает МВД Грузии своевременно реагировать на все возможные нарушения и обеспечивать безопасность каждого гражданина и право на реализацию свободы выражения мнений.

Отметим, Tbilisi Pride в закрытом формате проходит с 1 по 8 июля.