Келли Дегнан - о нападении на одного из основателей ТВ «Формула» Мшвилдадзе

Посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала нападение на одного из основателей ТВ «Формула» Мишу Мшвилдадзе. Американский дипломат заявила, что этот инцидент - стиль разборок 90-х годов в Грузии и что это вызывает возмущение граждан Грузии. Дегнан указала на то, что граждане страны имеют дело с «координированным насилием», пишет SOVA.

«У нас нет информации конкретно по этому делу, однако тот факт, что мы видим серьезные насильственные нападения на граждан Грузии, возмутителен. Особенно для граждан Грузии, которым это напоминает 90-е годы - из этого периода Грузия вышла и сделала шаги вперед.

Известно, что есть задержанные и ведется следствие похоже, власти серьезно настроены в отношении этого дела. Думаю, возмутительно, что некоторые посты в Facebook похожи друг на друга по содержанию, что создает впечатление, что все это может быть скоординировано. Хотя требуется большей ясности - больше расследования.

И хотя мы видим признательные показания людей в фейсбук-постах, думаю, этот тренд должен быть остановлен. Безусловно, для США насилие неприемлемо. Лучше было бы, если бы больше лидеров Грузии громко осуждали это насилие», - отметила Дегнан.

Между тем, оппозиционному телеканалу «Формула» удалось заполучить кадры, на которых видно, что на территории, где произошло нападение на Мшвилдадзе, находились шесть подозрительных лиц - в период от преследования до физической расправы. Они передвигались по этой территории. Телекомпания утверждает, что контроль нападения велся из трех автомобилей.