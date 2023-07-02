Глава абхазского МИДа посещает Северный Кипр

«Абхазия изучает возможности инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром», – об этом в комментарии для СМИ сообщил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба, который прибыл с рабочей поездкой на Северный Кипр.
Министр обратил особое внимание на тенденции развития экономики Северного Кипра в условиях международных санкций и частичного признания государства.
Министра в поездке сопровождал сенатор Российской Федерации Александр Некрасов, который выразил мнение, что «Республика Абхазия выглядит гораздо привлекательнее с точки зрения туристов и перспектив», пишет информагентство «Апсныпресс».
Некрасов добавил, что Сухумский аэропорт «очень необходим» для привлечения в Абхазию туристов из России и стран СНГ.
- Турецкая Республика Северного Кипра – частично признанное государство, занимающее северную треть острова Кипр, расположенного в границах Республики Кипр. Признана только Турцией и сильно зависит от ее экономической, политической и военной поддержки.
- Как сообщалось ранее, Инал Ардзинба посетил Турцию. Он провел встречи с лидером «Партии родины» Догу Перинчеком, депутатом парламента Турции Талихом Хватыш (Озджан), послом России в Турции Алексеем Ерховым. Телеграм-канал «Легитимный» сообщил, что Ардзинба пытались задержать в аэропорту Стамбула по запросу Украины. Информация не подтверждена.
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