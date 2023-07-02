Глава абхазского МИДа посещает Северный Кипр

«Абхазия изучает возможности инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром», – об этом в комментарии для СМИ сообщил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба, который прибыл с рабочей поездкой на Северный Кипр.



Министр обратил особое внимание на тенденции развития экономики Северного Кипра в условиях международных санкций и частичного признания государства.



Министра в поездке сопровождал сенатор Российской Федерации Александр Некрасов, который выразил мнение, что «Республика Абхазия выглядит гораздо привлекательнее с точки зрения туристов и перспектив», пишет информагентство «Апсныпресс».

Некрасов добавил, что Сухумский аэропорт «очень необходим» для привлечения в Абхазию туристов из России и стран СНГ.