Временно исполняющему обязанности прокурора Ленингорского района, печально известному по делам Татунашвили и Башарули прокурору Давиду Гурциеву придется распрощаться с должностью. В район возвращается его предшественник. Алан Кулумбегов в судебном порядке восстановлен в должности и уже приступил к исполнению своих обязанностей. Его тяжба с Генеральной прокуратурой длилась почти восемь месяцев.

Цхинвальский городской суд под председательством судьи Инала Тибилова восстановил в должности прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова. Суд признал приказ о его увольнении незаконным, говорит Кулумбегов:

«Цхинвальский городской суд признал результаты всех служебных расследований, предпринятых в отношении меня, незаконными, в том числе и приказ о моем увольнении. Суд постановил восстановить меня на работе в должности прокурора Ленингорского района. Исполнительный лист я направил в Минюст, но к тому времени прокуратура уже исполнила решение суда, и.о. генпрокурора Сергей Битиев подписал указ о восстановлении меня в должности.

– Когда вы намерены приступить к исполнению полномочий?

– Я уже приступил. Осталось лишь получить от и.о. прокурора района Гурциева ключи от кабинета прокурора района и служебный автомобиль.

– Товарищ Гурциев не против?

– Товарища Гурциева об этом никто не спрашивает. Он снова подвел прокуратуру своими незаконными и безграмотными действиями. Это полный провал Давида Гурциева и начальника отдела Генпрокуратуры по надзору за следствием Алана Плиева. Они вдвоем фальсифицировали результаты служебных расследований. Не знаю, почему они так были уверены, что выиграют в суде».

Это не первый иск Алана Кулумбегова. В апреле Верховный суд Южной Осетии отменил как незаконные два приказа и.о. генерального прокурора – о проведении служебного расследования в отношении прокурора Ленингорского района и о его увольнении по его результатам в связи со служебным несоответствием.

Суд указал на нарушения закона «О прокуратуре» и инструкций о порядке проведения служебного расследования в прокуратуре, не позволяющих признать дисциплинарное взыскание законным.

Приказ о служебном несоответствии был подписан и.о. генпрокурора Сергеем Битиевым 31 августа 2022 года. После этого Алан Кулумбегов был отстранен от должности.

Согласно выводам следствия, со стороны Кулумбегова не было осуществлено надлежащего надзора за делом гражданской активистки Тамары Меаракишвили. Примечательно, что расследовал это дело Давид Гурциев в бытность и.о. прокурора района, и он же проводил служебную проверку, по результатам которой свалил свою вину за ненадлежащее расследование на своего приемника – Алана Кулумбегова.

После решения Верховного суда Кулумбегова в должности не восстановили, вместо этого против него выдвинули еще два обвинения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Его обвинили в краже казенного холодильника – Давид Гурциев, назначенный после отстранения Кулумбегова и.о. прокурора Ленингорского района, посчитал кражей факт перемещения холодильника из кабинета в служебную квартиру прокурора.

Кроме этого эпизода 30 мая Следственное управление Генеральной прокуратуры посчитало похищенной непогашенную часть ссуды, полученную Кулумбеговым из так называемого внебюджетного фонда генпрокуратуры – весьма странного с точки зрения закона источника финансовой помощи сотрудникам прокуратуры.

Алан Кулумбегов обжаловал в суде и это обвинение. Истец указал, что никогда не пытался уклониться от долга, поэтому не понимает, о каком присвоении или хищении идет речь.

Теперь история восьми месяцев служебных проверок и уголовных преследований закончилась, Кулумбегова восстановили в должности.

По словам гражданской активистки Тамары Меаракишвили, ленингорцы с тревогой следили за этой эпопеей, они боялись, что Давид Гурциев останется надзирать за районом:

«Жители района теперь могут вздохнуть спокойно. Гурциев был настоящей угрозой для людей. Это человек, который руководствуется исключительно личными интересами, личными амбициями и ни перед чем не останавливается. Ему не указ ни закон, ни репутация республики… Он все время искал, что у кого можно отжать, кого можно напрячь. Единственное, что нас спасало все эти годы его присутствия в районе, – он безграмотный, не может качественно сфальсифицировать уголовные дела. Все его расследования, все без исключения, рассыпались в судах. Я помню, как судьи недоумевали, говорили: что вы нам прислали, что мы должны рассматривать?»

По словам гражданской активистки, возвращение в район печально известного прокурора Гурциева – результат лоббистских усилий отдельных чиновников:

«Это был результат лоббистской поддержки депутата от нашего района Дрияева и второго человека в районной администрации Девидзе. Мне хотелось бы узнать, какими интересами они руководствовались, когда тащили такой персонаж в наш район, какие планы они на него строили?»

В самом деле, кому и зачем понадобилось привести в кресло прокурора района человека, с чьим именем связаны одни из самых позорных для республики историй? Это убийство Арчила Татунашвили в феврале 2018 года. Мцхетским судом Гурциев признан виновным по этому делу и приговорен к бессрочному заключению. Еще Давид Гурциев известен тем, что спустил на тормозах расследование убийства Давида Башарули, признав его суицидом. Молодой человек исчез после допроса в РОВД в июне 2014 года, а спустя полгода его тело нашли в лесу подвешенным за шею проволокой на высоте более метра над землей. Не обратило внимание следствие и на другое странное для суицида обстоятельство – перед тем, как труп был найден повешенным, он пролежал некоторое время в земле…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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