Глава МИД Грузии - о решении Киева: сохраняем спокойствие, реагирования не будет

Глава МИД Грузии лично прокомментировал решение Киева, согласно которому послу Грузии в Украине предложено покинуть страну в течение 48 часов.

Илья Дарчиашвили отметил, что Грузия активно оказывала помощь Украине, проявляя достойное отношение к стране-партнеру. Тбилиси, подчеркнул министр, и впредь будет продолжать это делать, поскольку «одно безответственное отношение или решение не изменит эту линию». По словам Дарчиашвили, опубликованное 4 июля официальное заявление МИД Грузии выражает четкую позицию страны. Министр отметил, что Грузия «продолжает сохранять спокойствие, и никак не отреагирует на это».

Глава МИД выразил благодарность послу Грузии в Украине и каждому дипломату, которые служили интересам страны, находясь в Киеве.

«Решение, которое мы услышали от Украины, было для нас непонятным и лишенным оснований. Друзья не заслуживают такого отношения. Традиционно у нас было много случаев, когда мы слышали непонятное и несправедливое отношение к Грузии от некоторых украинских политиков. Мы традиционно сохраняем спокойствие, таким наше отношение к дружественному народу и стране. В будущем у нас будет время обсудить эти вопросы в двустороннем формате. Однако сегодня мы традиционно выбираем ту позицию, которая у нас есть, которую мы высказали. Мы не будем на это реагировать. Соответственно, как мы уже заявили, посол вернется в Грузию в ближайшее время», - цитирует Дарчиашвили SOVA.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что власти Грузии продолжат поддерживать украинский народ и Украину в пределах возможностей, как и раньше.

«Мы были очень активны в оказании гуманитарной помощи Украине, а также по линии политики и дипломатии. Это наша ответственность, наше достойное отношение к нашему партнеру, мы продолжим делать это», - заключил глава МИД Грузии.

Напомним, Украина предложила 3 июля послу Грузии покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций в Тбилиси. Об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский.

МИД Грузии назвал решение Киева «вмешательством во внутренние дела суверенного государства». Глава Минюста Грузии также прокомментировал решение лидера Украины и назвал его «совершенно неприемлемым».