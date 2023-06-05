Правительство Грузии направило в парламент годовой отчет о своей деятельности. В нем говорится о небывалом экономическом росте, сближении с ЕС и НАТО и поддержке Украины. Содержание документа и сопутствующие комментарии премьер-министра Ираклия Гарибашвили о продленной работе вызвали недовольство в оппозиции, которая обвинила главу правительства в манипуляциях с числами и указала на опасное сближение Грузии с Россией.

Результатом правильной политики назвал премьер-министр Ираклий Гарибашвили экономические показатели, о которых говорится в направленном сегодня в парламент годовом отчете правительства. Приведенные в документе цифры сразу стали для оппозиции основанием для острой критики. В частности, слишком многое указывает в них на неуклонное сближение грузинской экономики с российской и повышение зависимости от нее. В частности, критики власти указывают, что за 2022 год денежные переводы из России в Грузию превысили два миллиарда долларов США.

Между тем о том, что позитивная динамика отмечается во всех направлениях экономики и бизнеса, премьер-министр Ираклий Гарибашвили решил лично акцентировать внимание перед началом заседания кабинета министров. Упомянул он и об экономическом росте в 7,5% за первый квартал по сравнению с прошлогодним показателем. Сообщил глава правительства и о рекордном снижении бедности до 15,6% (что почти на 2% меньше по сравнению с прошлым годом). Чтобы названные цифры впечатлили, Гарибашвили решил сравнить этот показатель с 2012 годом, когда «Грузинская мечта» пришла к власти, посчитав, что более полумиллиона человек избавились от бедности. На рынке труда, как отметил глава правительства, за первый квартал было создано на 42 тысячи рабочих мест больше и составило 716 тысяч:

«Можно сказать, что занятость на историческом максимуме, безработица сокращена до исторического минимума, так же, как и бедность, она тоже снижена до исторического минимума», – констатировал в целом Ираклий Гарибашвили. Беспартийного депутата Хатию Деканоидзе такие статистические интерпретации привели в недоумение:

«Я не знаю, из каких данных исходит власть, но, согласно отчетам Национальной службы статистики, цены на продукты выросли, большая часть населения жалуется на безработицу, многие уезжают на заработки за рубеж. Получается, что если и есть прирост, то он отражается на благосостоянии власти, но не рядовых людей».

Другие оппозиционеры напоминали о прошлогоднем декабрьском опросе NDI, согласно которому каждый пятый гражданин Грузии думает об эмиграции. Депутат «За Грузию» Бека Лилуашвили напомнил другие данные Службы статистики, – тоже об историческом максимуме, на котором власти не заостряют внимания: за 2022 год из страны эмигрировали более 125 тысяч граждан Грузии:

«В 2022-м был зафиксирован самый высокий за последние 10 лет показатель миграции. Из хорошей, процветающей страны грузины не стали бы убегать за границу для трудоустройства».

Надежды правительства на беспрецедентный рост туризма, способный повлиять на рост экономики, для депутата «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе стали еще одним поводом подозревать власть в том, что она усиливает зависимость экономики от России. Напомнил Паата Манджгаладзе и о прямых авиасообщениях с Россией:

«Власть сделала экономику страны зависимой от врага. Известно, что одной из форм агрессии для России является нарушение экономического суверенитета, свободы соседнего государства. Почему они вгоняют страну в российское болото? Конечно же, Гарибашвили об этом не будет говорить. Он, придя в парламент, начнет говорить о том, какую пользу принесли Грузии дружественные отношения с Россией. Только, говоря «Грузия», они подразумевают себя, потому что люди из Грузии ежедневно бегут из страны».

Поэтому, как прогнозирует вице-спикер Гия Вольский, самая яростная полемика в ходе выступления премьер-министра Гарибашвили в парламенте разгорится при обсуждении внешней политики. В годовом отчете правительства говорится о том, что за минувший год теснее стали связи с ЕС и НАТО, что правительство делает все для выполнения 12 заданий ЕС, для получения статуса кандидата. В документе также говорится о твердой поддержке Грузией Украины и что за этот год «Грузия поддерживала Украину в разных международных декларациях, заявлениях и решениях более 500 раз».

Написанное на бумаге противоречит антизападной риторике премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он уже и с международных платформ обвиняет украинских политиков и западных партнеров в стремлении открыть второй фронт в Грузии. Глава правительства не раз обвинял ЕС в том, что Европа сама продолжает торговать с Россией, а Грузии запрещает, что неоднократно было опровергнуто как лидерами ЕС, так и профильными НПО, которые обвиняли Ираклия Гарибашвили в манипуляциях с цифрами, отказе от демократических ценностей и в насаждении пророссийских настроений. Все накопившиеся вопросы и претензии оппозиционные депутаты смогут высказать главе правительства лично через пару недель. Ираклий Гарибашвили с годовым отчетом предстанет перед парламентом 30 июня.

Подписывайтесь на нас в соцсетях