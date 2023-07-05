Абхазский парламент рассмотрел и принял законы о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и о национально-освободительном движении абхазского народа, утвердил исполнение бюджета за 2022 год и установил отчисления в местные бюджеты.

Заседание началось с принятия закона об акцизах, он содержит перечень лиц, являющихся плательщиками налога, и перечень товаров, которые облагаются акцизом, в нем прописаны налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога. До принятия нового закона в республике действовал старый от 1994 года, который устарел и не отвечал требованиям времени.

Далее бурно обсуждались проекты законов о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на ее территории, о национально-освободительном движении абхазского народа и внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с их принятием. В законах дается толкование понятия «Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов», «ветеран войны», «ветеран тыла», «ветеран боевых действий», определяются меры социальной защиты ветеранов войны и тыла. По мнению депутатов, законы обеспечат социальные и правовые гарантии ветеранам.

По поводу списка ветеранов критично высказался депутат и ветеран войны Кан Кварчия:

«Коллега говорил о том, что у нас 27 тысяч ветеранов. Слушайте, ну, не было столько воевавших! Максимум было девять тысяч на Восточном и Западном фронтах реальных штыков, тех, кто воевал! Сегодня 27 тысяч стало. Мы знаем, что есть нарушения, знаем, что есть наглое, хамское присвоение тех или иных регалий, но мы стали к этому относиться как-то спустя рукава. Я знаю человека, который имеет инвалидность первой группы. Он настолько обнаглел, что и бегает, и прыгает, и две руки имеет, и две ноги имеет, и вообще не воевал, но инвалидность первой группы войны имеет. Я обратился к нашим ребятам, если бы все это было правильно распределено среди тех, кто воевал, кто инвалид, список должен был быть намного меньше. Мы превратили это в проездной билет, а если бы был правильный подход, наверное, и уважение больше было бы к этим людям. Мы половину дармоедов кормим, может, если бы дармоедов не было, на половину этих денег мы могли бы увеличить пенсию ветеранам».

Депутат Леонид Лакербая добавил мрачной краски, но, несмотря на это, он считает, что закон надо принимать:

«Хочу сказать без обиды всем нашим ветеранам: никто никого не добавляет в список пока не идет официальная информация от вас. Наши командиры, даже самые уважаемые, если взять их первоначальные списки и сейчас, то там столько добавлено людей, и это можно очень легко увидеть – надо взять список в архиве, где было 30 человек в списке и вдруг стало 62, но так не бывает! Поэтому я в этом плане довольно большой пессимист. У нас были инвалиды первой группы, которые прокурорами района работали. А инвалид первой группы – это человек, который себя обслужить не может. Но это – наши реалии, давайте мы на этом зацикливаться не будем, я худшее предрекаю, этот список еще увеличится! Но факт, что там есть те, кто этого заслуживает, поэтому закон надо принимать. Это, конечно, наш грех, что 30 лет у нас нет закона о ветеранах, а подавляющее большинство там – настоящие ветераны, это я точно знаю».

Все поправки и законы по ветеранам приняли единогласно во втором и окончательном чтении.

Депутаты заслушали вице-премьера и министра финансов Владимира Делба и утвердили исполнение республиканского бюджета за 2022 год.

Исполнение республиканского бюджета по доходам составило 10,6 млрд рублей, по расходам – 10,4 млрд рублей, бюджетный профицит составил 216 млн рублей. Собственные доходы бюджета Абхазии, по словам Делба, достигли 4,9 млрд рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились на 880 млн рублей.

Более 50% поступлений в бюджет обеспечило Министерство по налогам и сборам, и около 38% – Государственный таможенный комитет.

Финансовая помощь Российской Федерации в 2022 году составила 5,7 млрд рублей.

Государственный бюджет Республики Абхазия за 2022 год исполнен по доходам на 13,7 млрд рублей, а по расходам – на 13,3 млрд рублей, профицит бюджета составил около 400 млн рублей.

Депутаты долго спорили, но в итоге приняли закон «Об установлении отчислений в местные бюджеты». С каждого проданного билета в Рицинский парк и в Новоафонскую пещеру 150 рублей будет отчислено в бюджет Гудаутского района и по 50 рублей в бюджеты Очамчырского и Ткуарчалского районов. Депутаты определили срок действия этого закона – до 31 декабря нынешнего года.

Территорию Национального парка «Кодорское ущелье» депутаты сократили на 16 тысяч гектаров и передали ее Лесному фонду. Объяснили свое решение тем, что в 2019 году, когда был создан Национальный парк, не учли территории Очамчырского и Ткуарчалского лесхозов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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