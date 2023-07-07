Население Гальского района за последние 20 лет сократилось на 40%, заявил 6 июля председатель «Конгресса народа Абхазии», член Общественной Палаты Давид Пилия на встрече с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания.

«На исторических территориях Самурзакана проживали 92 тысячи человек до развала Советского Союза. На сегодняшний день в Восточной Абхазии проживают 55 тысяч самурзаканцев. Больше всего уезжает молодежь. В этом году школы в районе окончили 230 человек. Я очень сомневаюсь, что кто-то останется у нас, потому что соседняя страна имеет специальную программу. Со школьниками еще в период обучения связываются люди. Почему так? Потому что сегодня, русский язык становится востребованным на территории Грузии, а наши дети, как известно, все владеют русским языком», – сказал Пилия.

За последние 30 лет, по его информации, из района уехали более 15,5 тысяч молодых людей.



«Это очень большая цифра, она нас очень тревожит. Гал в будущем может разделить судьбу Кодорского ущелья, ведь там никто, считайте, не живет. Кто будет жить на этой территории и где мы возьмем население, которое заменит тех, кто уезжает?» – задал вопрос Давид Пилия.

Он уверен в том, что гальцы уезжают из-за условий, которые были созданы за последние восемь лет, которые ставят людей «в очень тяжёлое положение».

«Когда рождается ребенок, он не получает свидетельство о рождении, если его родители не имеют абхазские документы, удостоверяющие личность. В основном люди имеют грузинские паспорта, это вынуждает родителей ехать в Зугдиди и получить свидетельство о рождении ребенка именно там. Я считаю, нам надо найти способ для решения этой проблемы. Ребенок, родившийся у нас – наш ребенок», – сказал Пилия.

Он также прокомментировал тему «восстановления абхазских фамилий».

«У нас более 1700 желающих восстановить свои исторические фамилии – Зухбая на Зухба, Тарбая на Тарба, Иналишвили на Инал-ипа и многие другие. Все это решаем мы с вами. Я понимаю, что в обществе есть люди, которые это не воспринимают, но, чтобы они восприняли, им надо объяснить, что мы все это делаем не потому, что нам просто так хочется, а потому, что должна существовать справедливость. Если политика Сталина и Берия сделала нас всех за считанные дни грузинами, то кто нам мешал 30 лет восстановить историческую справедливость? Из каждых 10 опрошенных мною человек, 9 человек считают, что надо решать эту проблему и только у одного есть сомнения. Я не вижу препятствий для решения проблемы восстановления абхазских фамилий», – отметил Пилия.

Пилия перечислил и ряд других проблем жителей Гальского района, которые, по его мнению, нужно решать, не откладывая в долгий ящик.

«У людей, отслуживших армию, изъяли паспорта, а среди них есть и награжденные государственными наградами. Разве это справедливо? Разве можно так поступать с людьми?» – спросил он.

Как пишет агентство Апсныпресс, он также обратил внимание на то, что некоторые гальцы хотят написать «менгрел» в графе национальность.

«Почему мы должны этому препятствовать. Мегрелы – это народ с древнейшей культурой, это лазы», – сказал Давид Пилия.

Он считает, что при абхазском президенте необходимо создать комиссию по Гальскому району с привлечением специалистов для выработки рекомендации по решению накопившихся там проблем.

Абхазский лидер Аслан Бжания, выслушав выступавшего, отметил, что все перечисленные темы и проблемы «реально существуют».

«Вы знаете, почему так получилось. Вы знаете и то, что политика в Галском районе до определенного времени проводилась с другим вектором. Потом это стало предметом дискуссии и смены власти. Давайте будем называть вещи своими именами. Если это позиция Общественной палаты, то я был бы вам признателен, если бы вы ее обозначите и перед президентом, и перед парламентом именно как позицию Общественной палаты. Ваша позиция мне близка и понятна. Дальше мы будем идти шаг за шагом, последовательно решать все эти проблемы. Никакого политиканства вокруг этого быть не должно. Речь идет о наших жителях и наших гражданах, а также об укреплении наших государственных институтов в Галском районе посредством работы с населением. Я лично вас поддержу», – отметил Бжания.

Напомним, что тема паспортизации жителей Гальского района стала одной из главных в политическом противостоянии, которое привело к отставке абхазского президента Александра Анкваба в 2014 году.

В 2022 году в Абхазии приняли, а вскоре отменили поправки, позволяющие абхазским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим на территории Абхазии, «восстановить абхазскую национальную принадлежность».