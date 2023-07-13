Украина подводит итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Несмотря на явное разочарование тем, что Североатлантический альянс вновь не назвал конкретных сроков вступления Киева в военно-политический блок, по результатам встреч в столице Литвы, ВСУ будут обеспечены всем необходимым для успешного продолжения войны. Москве же, напротив, приходится лишь наблюдать за тем, как Киев получает все больше новейшего вооружения, а также разбираться с внутренними проблемами в собственной армии.

Владимир Зеленский вернулся в Украину с хорошими новостями. Несмотря на то, что он так и не получил от союзников ответ на вопрос о том, когда Украина вступит в НАТО, тем не менее Киев сумел добиться формирования фундамента безопасности для себя на пути в альянс. По словам Зеленского, результаты встреч на лицо: новые контракты по поставкам оружия, в том числе ракет, бронетехники и артиллерии, а также обязательства со стороны стран «Большой семерки»:

«Очень важно: за эти два дня саммита мы убрали любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет! Впервые не только все члены альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в альянсе энергично приближает это. Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень «Большой семерки». На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров по безопасности с сильнейшими».

«Сильнейшие» тоже выглядят довольными. Война в Украине мобилизовала Североатлантический альянс и президент США Джо Байден не скрывает удовлетворения консолидацией стран-членов НАТО:

«НАТО сильнее, энергичнее и, да, сплочённее, чем когда-либо в своей истории. Когда Путин с его трусливой жаждой земли и власти развязал жестокую войну в Украине, он поставил на то, что НАТО распадется. Он держал пари, что НАТО сломается. Он думал, что наше единство рухнет при первом же испытании. Он думал, что демократические лидеры будут слабыми. Но он ошибался».

Оптимистично настроен американский лидер и в отношении результатов продолжающегося украинского наступления. Несмотря на то, что задача, стоящая перед ВСУ, не из простых.

Что касается гарантий безопасности, данных Украине странами «Большой семерки», Байден считает это хорошей альтернативой столь желанному для Киева приглашению в альянс. Американский лидер привел в пример Израиль, который успешно использует схожий механизм на протяжении десятилетий:

«Зеленский теперь понимает одну вещь – вопрос членства в НАТО не имеет значения, поскольку у него есть наши обязательства… помните, я говорил о том, что мы относимся к этому как к гарантированной безопасности вместе с рядом других стран НАТО, что это связано с нашим сотрудничеством, например, с Израилем в долгосрочной перспективе. Так что сейчас его это не волнует. Сегодня больше всего нам нужны артиллерийские снаряды, а их не хватает, и мы над этим работаем. Так что Зеленский казался очень, очень довольным всем, что мы делаем».

Одним из таких обязательств является программа обучения украинских пилотов управлению боевыми самолетами F-16. По итогам переговоров в Вильнюсе стало известно, что она должна начаться уже в августе в Румынии, а передача Украине первых самолетов, по словам представителей Украины и союзников, может состояться примерно через полгода после этого.

В Москве прорыв в этом вопросе не оценили. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, поскольку американские истребители F-16 теоретически могут нести ядерное оружие, то Россия будет рассматривать их будущую передачу Украине как «угрозу в ядерной сфере»:

«Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут. В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере».

Украина отказалась от оставшегося на ее территории части советского ядерного арсенала по Будапештскому меморандуму 1994 года под гарантии ее безопасности, в том числе со стороны России. Никаких признаков того, что у нее снова может тем или иным путем в обозримом будущем появиться ядерное оружие, нет.

Однако российским военным теперь придется столкнуться с еще одной проблемой на фронте. По информации командования ВСУ, Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но пока не применяла их. При этом в Генштабе считают, что новое оружие может радикально изменить ситуацию, заставив россиян оставить территории, на которых возможно применение кассетных боеприпасов.

Этот вид вооружения предназначен прежде всего для уничтожения живой силы противника: взрываясь, такой снаряд, ракета или бомба разбрасывает десятки маленьких «бомбочек». При этом очень часто какая-то часть из них не срабатывает и остается лежать и после боевых действий, представляя смертельную опасность для гражданского населения. Поэтому более ста стран подписали конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. Однако ни Украина, ни Россия, ни США к этому запрету не присоединились.

В Киеве, несмотря на все разочарования, прозвучавшие от украинского руководства относительно итогового коммюнике вильнюсского саммита, прекрасно понимают: Украина получила от союзников максимум того, на что можно было рассчитывать. Советник президента Зеленского Михаил Подоляк считает подход Североатлантического альянса прагматичным:

«Решения НАТО прагматичны. Какие решения? Во-первых, долгосрочная поддержка Украины с военной точки зрения. Это пакеты военной помощи не только сегодня, но и на годы вперед. Во-вторых, это более тесная политическая интеграция с НАТО уже сейчас в рамках Совета Украина-НАТО, где многие вопросы могут решаться в этом формате, консультативном формате. В-третьих, это переход от так называемого промежуточного этапа, когда приходится долго ждать принятия в НАТО. В-четвертых, несомненно, это четкое подтверждение того, что эта война должна закончиться справедливо для Украины, и именно поэтому Украина будет иметь твердую поддержку, включая кибербезопасность, обмен разведывательными данными и т. д., поэтому я думаю, что это четкая, конкретная позиция».

А вот что касается России, то у нее налицо проблемы внутри самой армии. Ажиотаж вызвало аудиообращение генерал-майора, уже бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова своим подчиненным, опубликованное депутатом Госдумы Андреем Гурулевым. Генерал резко критикует военное начальство России, отстранившее его от должности из-за попытки донести до Кремля информацию о серьезных проблемах на фронте:

«Возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, и сказать им то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. И я ради вас и ради всех наших павших друзей не имел права лгать. Поэтому я обрисовал все проблемы, которые сейчас есть у армии – в боевой сфере и снабжении. Я назвал вещи своими именами. Я обратил внимание на главную трагедию современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие сведений о местонахождении артиллерии противника и массовая гибель и тяжелые ранения наших братьев от вражеской артиллерии. Я также выделил некоторые другие проблемы, высказался на самом высоком уровне. Старшие начальники, видимо, почуяли от меня какую-то опасность и быстро, всего за один день, состряпали приказ министра обороны и избавились от меня. Нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие ВСУ, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив нашу армию в самый тяжелый момент».

Примечательно, что в начале июня Попов вместе с другими российскими военными начальниками рассказывал на сайте Минобороны России об успешном противодействии украинскому наступлению. По данным британской разведки, 58-я общевойсковая армия сейчас действует в Запорожской области, где продолжается контрнаступление ВСУ. В своем обращении Попов также упоминает Запорожье.

Реакции Минобороны пока не последовало, однако мнения внутри российской политической элиты уже разделились, показав явный раскол внутри эшелонов власти, обозначенный еще конфликтом и последующим мятежом ЧВК «Вагнер».

Так или иначе, конца войне пока не видно. За последнее время украинские военные оборудовали 30 противотанковых минных полей на границе с Беларусью. После мятежа ЧВК «Вагнер» и появления новостей о том, что часть этой российской вооруженной группировки может перебраться в Беларусь, украинское руководство поручило армии укрепить границу с северным соседом. В Киеве дали понять: по ту сторону границы у него друзей нет и еще долго не будет.

Протяженность границы Украины с Беларусью составляет 1084 км. В начале российского вторжения войска перешли на украинскую территорию, в том числе и через восточную часть украинско-белорусской границы. Правда, спустя месяц с небольшим отступили из северных областей. С тех пор украинская армия последовательно укрепляет пограничные территории, не исключая возможности повторения попытки российских войск пробиться к Киеву с севера.

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