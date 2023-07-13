После завершения саммита НАТО, по правде говоря, хотелось бы сказать что-нибудь хорошее и жизнеутверждающее, но увы, ничего не получается. При всем моем желании, ничего нового, что могло бы вселить оптимизм, не случилось.

Украину ожидаемо пообещали принять в альянс. Примерно как Грузии в 2008 году, за несколько месяцев до войны. Прошло уже 15 лет, все ждем и ждем. Ну правда, с нынешним правительством нас не то, что в НАТО, даже в ОДКБ вряд ли примут, но ведь «мечтатели» не всегда были такими открытыми коллаборационистами, как сейчас – почти 10 лет они притворялись нормальными людьми, но это не сильно помогло.

Теперь тот же маршрут предстоит пройти Украине, но только в гораздо более тяжелых условиях, с полноценной масштабной войной и полной неопределенностью по поводу завтрашнего дня. Но в НАТО примут. Обязательно. Как только, так сразу. Когда рак на горе свистнет. А вот интересно – раки вообще свистят?

НАТО не хочет впрягаться даже в теоретический конфликт с ядерной державой, и ничего странного в этом нет

Мотивы альянса по-своему понятны. Да, они обещали принять Украину в свой состав после завершения войны, но с другой стороны – как понимать это самое «завершение»? В чем оно выражается, и где гарантия, что, завершившись завтра, война не возобновится послезавтра? НАТО не хочет впрягаться даже в теоретический конфликт с ядерной державой, и ничего странного в этом нет.

Поэтому среди условий – не только окончание войны, что было бы вполне естественно, но и куча другой всякой всячины, выполнение которой всегда можно оспорить. «Вы не выполнили пункт номер 5, 6, и 9, так что, пардон, но рак пока не свистнул».

Если б Запад с самого начала не лебезил перед Путиным и поставил бы его на место – никакой войны сейчас бы не было

Конечно, с точки зрения Запада – так оно правильнее для своей безопасности, но очень уже некрасиво все это выглядит для Украины, которая, кстати говоря, стала жертвой России в значительной степени благодаря евро-американской политике умиротворения. Если б Запад с самого начала не лебезил перед Путиным и поставил бы его на место – никакой войны сейчас бы не было.

Так что помощь воюющей стране, которую сейчас оказывает Запад – это не подарок и не услуга, это компенсация за свою же трусость и недальновидность.

В общем с НАТО все не очень хорошо. Может быть есть обнадеживающие новости на других направлениях? Ну скажем, на фронте, где уже пошел второй месяц украинского наступления? Увы, и тут никакого значительного продвижения нет.

Я, конечно, в курсе, что на самом деле активное наступление еще не начиналось, что из 12 подготовленных бригад, сейчас действуют всего 3, и что идет «прощупывание» слабых мест в российской обороне. Однако тот факт, что «щупают» так долго, а результаты – самые минимальные из всех возможных, свидетельствует о том, что поиски слабых место идут не очень результативно.

Ну хорошо, еще месяц можно будет говорить: «Да куда вы все спешите, мы медленно, но верно ищем точки для масштабного удара». Но пройдет еще месяц, и если все останется как сейчас, то неизбежно возникнут вопросы.

Это не игра, и не тотализатор, но тут вопросы, вообще-то больше к западным союзникам, чем к Киеву

Не хотелось бы оказаться одним из адресатов критики генерала Залужного, который призвал всех не спешить с оценками и не относиться к контрнаступлению как к игре. Полностью согласен с этим выдающимся военачальником – это не игра, и не тотализатор, но тут вопросы, вообще-то больше к западным союзникам, чем к Киеву.

Западные армии даже из казарм не выйдут против какого-нибудь Ирака или Сербии, не имея тотального, всеобщего, гиперподавляющего превосходства в воздухе. А украинцев заставляют совершать беспрецедентный героизм и ломать укрепленную линию обороны без авиации. Результаты – вполне ожидаемые.

Запад, исходя из совершенно непонятных страхов и фобий, дает Украине оружие, но в количествах, достаточных для того, чтоб не проиграть, однако для победы его явно недостаточно, и сегодня это уже ясно всем.

Нет никакого разумного объяснения тому, что Киеву не дают жизненно необходимые дальнобойные ракеты и самолеты. Боятся, что Путин нажмет на красную кнопку? Чепуха, и все это знают. Путин нажмет на эту кнопку не раньше, чем ВСУ постучатся в двери Севастополя, а это такая далекая перспектива, которая вообще не проглядывается на горизонте. Тем не менее, жизненно необходимое оружие не дают.

Украина похожа на боксера, которого выпустили на ринг, предварительно связав ему одну руку

Украина похожа на боксера, которого выпустили на ринг, предварительно связав ему одну руку. И действительно, если он будет драться обеими руками – противник ведь может обидеться, а мы обижать никого не хотим.

А самое плохое в этой ситуации то, что контуры заморозки, о которой до контрнаступления говорили только малозначительные персонажи вроде Виктора Орбана, сейчас становятся все более явными. В условиях паритета бесконечно воевать невозможно – в конце концов настанет день, когда обе армии свалятся на землю от изнеможения и война прекратится сама собой, без какого-либо соглашения или мирного договора.

Не дает никаких оснований для оптимизма и внутренняя ситуация в России. Санкции действуют очень слабо, за прошедшие месяцы Москва сумела найти тысячи маленьких лазеек и составить тысячи схем, позволяющих обойти запреты. В 2022 году экономика России упала всего на 2%, а в этом году будет даже небольшой рост. Как говорится, приехали.

Уж если авантюрист Пригожин не посмел пойти и взять в свои руки власть, которая валялась у него под ногами – то совершенно точно второй такой псих вряд ли появится в этом десятилетии

Недавний мятеж показал устойчивость путинского режима, и его основой является не чудесная мощь аппарата, а то, что «настоящих буйных мало». Путин у власти 24 года, и к этому все успели привыкнуть. Пригожина не напугали, не купили, ему не показали его родных, связанных общей веревкой и подвешенных на дереве на опушке леса. Он просто испугался своей же смелости. Когда до Москвы оставалось 2 часа пути, он просто сдрейфил – не смог взять на себя ответственность за контроль над ситуацией в чрезвычайно сложной, 145-миллионной стране.

Уж если авантюрист Пригожин не посмел пойти и взять в свои руки власть, которая валялась у него под ногами – то совершенно точно второй такой псих вряд ли появится в этом десятилетии. Положение Путина прочное, ему ничто не грозит, и похоже, что править он будет до конца жизни.

Учитывая, что старичок еще очень и очень здоров, учитывая, что даже сейчас, когда коронавируса уже давно нет, он продолжает соблюдать пандемийные ограничения – жить будет еще долго.

В общем, это не то, чтобы «шеф, усе пропало» – но и особо надеяться не на что, если вдруг не случится какой-нибудь черный лебедь.

Что мне вам сказать, чем мне вас обрадовать? Нечем.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях