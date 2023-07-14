Реджеп Тайип Эрдоган переиграл всех – так многие аналитики комментируют дипломатические успехи турецкого президента на фоне прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО и приближения сроков окончания «зерновой сделки». Самая большая выгода – у Анкары: Турция оказалась в шаге от получения долгожданных истребителей F-16 от США и уверена в том, что Россия продлит участие в «зерновой сделке».

Президент Турции – главный бенефициар саммита НАТО в Вильнюсе. Реджеп Тайип Эрдоган сумел выгодно обменять отказ от вето на вступление Швеции в Североатлантический альянс на согласие США завершить сделку по продаже боевых самолетов F-16. То, чего Украина пытается добиться от союзников на протяжении полутора лет кровопролитной войны, турецкий лидер организовал одним дипломатическим маневром. Встретившись на полях саммита с президентом США Джо Байденом Эрдоган, дал понять: между Вашингтоном и Анкарой настоящие отношения только начинаются:

«Я считаю, что в рамках механизма стратегического сотрудничества настало время для консультаций на уровне президентов. Я рассматриваю эту встречу в кулуарах НАТО как первый шаг к этому. Наши предыдущие встречи были как разминочные раунды. Мы начинаем новый процесс».

Впрочем, вступление в новый процесс турецкий лидер начал готовить заранее. «Дорогой друг» президента России Владимира Путина внезапно посчитал, что обещания, данные Москве относительно переданных на попечение Анкары командиров украинского «Азова» вполне можно проигнорировать ради высшей цели – демонстрации единства в рядах Североатлантического альянса относительно войны в Украине. Причем, Эрдоган настолько был уверен в устойчивости своих позиций в отношениях с Кремлем, что невнятные заявления российской стороны о недружественных шагах, попросту проигнорировал, выразив уверенность, что Путин не откажется от визита в Анкару в августе этого года:

«Мы освободили шестерых командиров с «Азовстали». Сначала, конечно, были некоторые высказывания из России, но потом, когда узнали о некоторых обстоятельствах, ситуация перешла в позитивное русло. Предстоит встреча с г-ном Путиным в августе».

Детали обстоятельств турецкий президент ожидаемо не раскрыл, но выразил уверенность, что вдобавок к принятию многовекторности турецкой политики Москва не только не откажется от продления зерновой сделки, истекающей, к слову, 17 июля, но и даже пойдет на ее расширение:

«Как вы знаете, мы готовимся принять господина Путина в Турции в августе, и мы согласны с тем, что Черноморский зерновой коридор должен быть продлен. Господин Гутерриш из ООН также направил письмо господину Путину. Я надеюсь, что с этим письмом и совместными усилиями нас и России зерновой коридор будет расширен».

Российский коллега Эрдогана также намекнул: не исключен очередной жест доброй воли в надежде на то, что западные партнеры Кремля все же выполнят требования Москвы. По сути, Владимир Путин дал понять, что торг уместен:

«Мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Ну, слушайте, хватит, в конце концов. Нам сейчас говорят: вы сейчас в очередной раз согласитесь с продлением, а мы все-таки исполним данные вам обещания. Мы подумаем, – еще несколько дней есть, – мы подумаем, как поступить… Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Что имею в виду? Мы можем приостановить наше участие в этой сделке, и, если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, пусть исполнят это обещание – и мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова».

На этом фоне оптимизм Эрдогана обретает более устойчивые позиции. По мнению аналитиков, президент Турции пошел на откровенно неприятные для Кремля шаги, имея гарантию того, что сумеет сохранить отношения с Москвой. Что, собственно, и подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой, они действительно многогранны. И торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать».

Правда, выгода для Эрдогана, в отличие от России, оказалась двойной – все последние годы Вашингтон блокировал передачу Турции боевых самолетов: сначала исключил из программы по приобретению новейших истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400, а затем и модернизированных машин четвертого поколения F-16. Теперь же, вовремя подгадав момент, Эрдоган поставил условием успешного завершения вильнюсского саммита снятие всех запретов:

«И президент Байден, и госсекретарь Блинкен заявили, что они будут следить за вопросом о продаже F-16. Мы надеемся, что мы получим положительный результат в этом вопросе. Процесс пошел. Я полон надежд, как никогда».

Речь может идти о продаже турецким вооруженным силам 40 машин последней модификации F-16V и комплектов для модернизации 79 турецких F-16C, ранее собранных в Турции. Кроме того, по данным Middle East Eye, сделка также включает покупку более 900 ракет класса «воздух – воздух» и 800 авиабомб. Пакет американских поставок оценивается примерно в 20 млрд. долларов.

«За последние несколько недель секретарь провел беседы с членами Конгресса по этому вопросу. Я не собираюсь давать оценку этим беседам. Могу лишь сказать, что мы всегда ясно давали понять, что поддерживали продажу F-16 Турции и будем продолжать это делать», – заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Впрочем, турецкий лидер не забыл подстраховаться – обещание не мешать Швеции вступить в Североатлантический альянс оказалось отложенным решением: вопрос должен рассмотреть турецкий парламент, а депутаты Великого национального собрания сейчас на каникулах. Так что получить окончательное решение Анкары Стокгольм может не раньше конца сентября – начала октября. И Эрдоган явно рассчитывает до этого момента закрыть все спорные моменты с получением американских самолетов.

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