Венецианская комиссия сегодня обнародовала свою оценку законопроекта «Об общих судах», а из уст спикера парламента Шалвы Папуашвили стала известна предварительная оценка той же комиссии законопроекта «О деолигархизации». Грузинская оппозиция без промедления обвинила спикера парламента Шалву Папуашвили в сокрытии реальных оценок обоих законопроектов. А лидерам правящей партии в парламенте пришлось отвечать на неприятные вопросы журналистов об ожидаемом распаде парламентского большинства.

«В большинстве и в команде в целом все очень хорошо», – заверил с утра журналистов председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Он, как и другие лидеры партии, все последние дни опровергает информацию о том, что четверо депутатов – Давид Сергеенко, Георгий Хелашвили, Ираклий Ковзанадзе и Давид Сонгулашвили, собираются покинуть партию. 7 марта эти депутаты не стали голосовать за законопроект «Об иноагентах» в первом чтении, который после масштабных акций протеста правящая партия была вынуждена отозвать.

Сегодня партийный лидер Ираклий Кобахидзе не ответил на вопрос, почему четверо депутатов, не разделивших позицию партии, почти неделю не появляются на публике и не отвечают на звонки. Зато он пообещал:

«Если внутри команды будет какая-либо кадровая перестановка, мы поделимся с вами этой информацией».

Грузинские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают, что четверым депутатам в партии выдвинули условие: если они покинут парламентское большинство, они должны оставить и депутатские мандаты.

Сейчас «Грузинская мечта» вместе с «Силой народа» насчитывает 81 депутат. Бывший «мечтатель», теперь депутат от оппозиционной партии «За Грузию» Анна Бучукури вспоминает, под каким прессингом оказались она и еще пятеро депутатов из команды бывшего премьер-министра Георгия Гахария, когда решили покинуть ряды правящей партии:

«На нас по отдельности оказывалось давление с разных сторон. Было и публичное давление, в соцсетях нас травили, призывали оставить депутатские мандаты. Поэтому я советую этим четверым депутатом не отказываться от мандатов, они будут заменены другими представителями «Грузинской мечты», и картина не изменится. А протест этих депутатов превратится в молчаливый уход».

Далее глава парламента сообщил, что со следующей недели парламентское большинство приступит к выполнению оставшихся из 12 европейских рекомендаций, и тогда для получения статуса кандидата на вхождение Грузии в ЕС все будет готово. Папуашвили заверял, что и реформу судебной системы доведут до конца, хотя остается пара вопросов, которые решить без оппозиции не получится. И там же прокомментировал новость о том, что лидеры трех оппозиционных партий с утра отправились в Брюссель для встречи с чиновниками Европарламента, дабы убедить последних в том, что грузинский народ заслуживает получения статуса, несмотря на действия правящей силы:

«Отправились представители «Гирчи – больше свободы», «Стратегии Агмашенебели» и «Дроа», то есть представители трех самых радикальных партий, чтобы сорвать выполнение первого пункта – о деполяризации. От них ничего не следует ожидать, кроме подножки своей стране. Я не знаю, с кем они там встречаются, но это плохо. Один только допуск их в коридоры Брюсселя – уже поощрение радикализма, которое препятствует выполнению рекомендаций».

В оппозиционных партиях уверены в обратном – это «Грузинская мечта» всячески старается отбросить страну назад на европейском пути. Так считает один из лидеров «Нацдвижения», депутат Хатия Деканоидзе. Она обратила внимание общественности на тот факт, что Папуашвили не стал дожидаться обнародования заключения Венецианской комиссии по другому законопроекту – «Об общих судах», в котором отмечается, что в отправленном в ноябре прошлого года обновленном законопроекте не учтены рекомендации европейских экспертов, выданных еще в 2014-м. Кроме того, во вступительной части доклада говорится:

«Венецианская комиссия хотела бы подчеркнуть, что постоянные и широко распространяемые заявления о корпоративизме и личных интересах в Высшем суде юстиции подрывают доверие общества к судебной системе, и к этому следует относиться серьезно».

Эти рекомендации должны быть выполнены, говорит Хатия Деканоидзе:

«Шалва Папуашвили поспешил выразить оптимизм по поводу того, что оценка законопроекта «Об общих судах» будет позитивной, и что если есть и будут рекомендации, то они будут носить характер необязательных. В этом документе подробно расписано, что нужно сделать, чтобы в Грузии был прозрачный и справедливый суд, и сказано, что статус кандидата будет предоставлен ей после того, как будут проведены реформы по ключевым вопросам, в первую очередь в судебной системе».

Кроме того, много критики вызывает вопрос реформы избирательной системы и Высшего совета юстиции. А нежелание власти следовать этим рекомендациям, тем более молчание по поводу новой оценки Венецианской комиссии по судебной реформе, вынудили депутата «Лело» Анну Нацвлишвили сказать, что это именно «Грузинская мечта» саботирует европейский путь Грузии.

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