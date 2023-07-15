Презентация новой общественной организации «Дети ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг.» состоялась накануне в конференц-зале «Атриум-Виктория» в Сухуме. Председателем организации избрана Адица Цушба. Член правления Адгур Лагвилава в интервью «Эху Кавказа» рассказал, какие задачи ставит организация перед собой, а именно решать социальные вопросы семей погибших, ветеранов, инвалидов грузино-абхазской войны, а также выступать с инициативой принятия законов, в том числе закона о пропавших без вести.

– Адгур, сегодня состоялась презентация новой общественной организации «Дети ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг.». вы являетесь учредителем, расскажите, с какой целью возникла идея создать новую организацию?

Что касается основных направлений работы – это в первую очередь оказание социальной помощи семьям погибших и самим ветеранам, и инвалидам войны

– Сама идея, можно сказать, возникла спонтанно и постепенно люди начали проникаться этой идеей. И в итоге все это вылилось в создание организации. И что самое интересное, подобных организаций у нас нет. Насколько я знаю, это первая организация, которая именно объединяла бы не ветеранские организации, а именно детей ветеранов. Что касается основных направлений работы – это в первую очередь оказание социальной помощи семьям погибших и самим ветеранам, и инвалидам войны. Мы, в свою очередь, будем выступать в роли посредников, если можно так сказать, помощников между людьми, между нашими ветеранами, семьями погибших и государственными органами в том числе, обращаться в разные структуры, чтобы социальную нагрузку, в том числе, взять на себя по всем этим вопросам.

– Какие еще задачи вы ставите, что вы планируете, какие инициативы?

– Мы обратились к нашим государственным уполномоченным органам с просьбой рассмотреть возможность повысить выплаты семьям погибших, в первую очередь, инвалидам войны. Как известно, те суммы, которые получают семьи погибших и инвалиды войны, они, конечно, не соответствуют сегодняшней жизни и ценам сегодняшним. Другая наша инициатива связана с пропавшими без вести. Наше законодательство никак не регулирует этот вопрос. Это один из первых законов, который в мире принимают, если его нет, после военных конфликтов, после войн, как в нашем случае. Но у нас, к сожалению, никакими законами это не регулируется. Это касается не только людей, которые погибли и пропали без вести во время войны, это касается и людей, которые пропали без вести и в мирное время. Им очень трудно, семьям трудно получить справки, получить свидетельства того, что член семьи либо пропал, либо по истечении срока он признается умершим. Это и вопросы социального обеспечения, это и вопросы вступления в наследство. У нас есть проблемы, у нас 171 пропавший без вести, 44 человека идентифицировали.

Мы готовы сотрудничать с органами государственной власти, с парламентом и другими заинтересованными лицами по созданию подобного закона, чтобы все правовые, юридические пробелы заполнить в нашем законодательстве, касающиеся семей пропавших без вести

Над отметить, что серьезную работу в этом направлении провело Движение «Матери за мир и социальную справедливость» Абхазии и, конечно, Международный Комитет Красного креста. За что мы всем обществом должны быть им благодарны. Проблема эта существует, и я думаю, что восстановить справедливость никогда не поздно. И по прошествии тридцати лет мы готовы и у нас есть определенные наработки, и мы готовы сотрудничать с органами государственной власти, с парламентом и другими заинтересованными лицами провести работу по созданию подобного закона, чтобы все правовые, юридические пробелы заполнить в нашем законодательстве, касающиеся семей пропавших без вести, потому что появление такого понятия в нашем законодательстве будет, в том числе, основой для создания мер государственной, социальной поддержки этих людей.

– На презентации вы выступили с инициативой, чтобы к тридцатилетию Победы семьям пропавших без вести выплатили компенсации.

– В нашем законодательстве этого понятия нет, и такой социальной категории у нас не было, как пропавшие без вести. И не было по закону у этих людей получить статус семей погибших, и большинство этих семей были обделены государственной помощью. И мы в том числе обратились к властям с просьбой выплатить семьям, которые не получали компенсации, в преддверии тридцатилетия Победы сделать выплаты, компенсировать то время, когда они не получали эту помощь.

– Когда возникают новые организации, в обществе гадают, кого они поддерживают? Понятно, что цель организации – решать социальные вопросы, но все-таки на презентации присутствовали представители власти, оппозиции. Какую задачу в этом плане вы перед собой ставите?

Мы занимаемся социальной работой и будем заниматься помощью детям ветеранов и семьям погибших, инвалидам

– Перед нашей организацией, мы в первую очередь это обсуждали, не стоят какие-то политические цели. Каждый из нас свободен, я занимаюсь политической деятельностью, для этого есть другие площадки. Новая организация узконаправленная, рассчитанная на продвижение какие-то идей, законопроектов, социальной помощи, именно связанные с ветеранами, семьями погибших. Поэтому рассматривать нашу организацию в политическом ключе мы бы не хотели. Поэтому мы попытались сделать широкое представительство (на презентации) всех общественных деятелей, религиозных деятелей, представителей власти, представителей оппозиции, чтобы ни у кого не было и вопросов, или возможности нас в чем-то, в какую-то стороны склонить. Наши задачи отражены в уставе нашей организации, и в нашем уставе политические цели не обозначены. Мы занимаемся социальной работой и будем заниматься помощью детям ветеранов и семьям погибших, инвалидам. Это не исключает того, что по каким-то судьбоносным решениям, конечно, у нашей организации будет свое видение, своя позиция. Но это не значит, что наша организация будет вступать в политическую борьбу.

– Сколько человек в вашей организации, членов правления?

– У нас учредителей, членов правления восемь человек. Предполагается девять, пока нас восемь человек. Но что касается членства в организации, мы открыты для всех, для детей ветеранов, людей, обеспокоенных социальным положением и ветеранов, и инвалидов войны, так что мы абсолютно открыты и любой человек, гражданин Абхазии, который разделяет наши цели, задачи, наши принципы, может вступить в нашу организацию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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