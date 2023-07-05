Югоосетинские парламентарии единогласно поддержали представленную президентом Аланом Гаглоевым кандидатуру Григория Собаева на пост генерального прокурора республики.

Григорию Собаеву 42 года, он выпускник Югоосетинского университета, вся его трудовая деятельность прошла в республике.

Президент присутствовал на заседании, но представлял кандидатуру депутатам и.о. председателя парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Алан Гаглоев – тезка первого лица.

Кандидата отрекомендовали как хорошего специалиста в своей области. В принципе, никаких других характеристик никто услышать и не рассчитывал – середнячок местной прокуратуры с опытом работы судьей и службы в Минобороны.

Выдвижение кандидатуры Собаева – загадка для местных наблюдателей. Есть отдельные версии, но никто не может ответить определенно, почему выбор пал на человека без заслуг, без репутации в югоосетинском обществе, без внушительного послужного списка.

Среди озвученных предположений наиболее правдоподобным выглядит следующее: дескать, сейчас на должности генпрокурора не нужен человек с именем, со своим особым мнением, с собственной историей отношений с местными группами влияния. Сегодня нужен человек, который будет есть из одних рук, выполнять поручения одной стороны, не слишком оглядываясь по сторонам. В противном случае, считают наблюдатели, громкие уголовные дела, в расследовании которых заинтересован Гаглоев, могут утонуть в интригах вокруг прокуратуры. Версия хороша, хотя и отчасти умозрительна.

Второе положительное качество Собаева, которое отмечают наблюдатели, - у него практически нет врагов, он не вызывает раздражения ни у одной из коалиций, представленных в парламенте. Отсюда и единогласное одобрение его кандидатуры.

Правда, не сказать, что голосование прошло совсем без вопросов.

Депутат Давид Санакоев спросил у кандидата, готов ли он довести до конца резонансные уголовные дела, в том числе дело Джабиева и другие, возбужденные в отношении высокопоставленных чиновников из прошлого руководства республики? Готов ли он привлечь к ответственности коллег, выносивших неправомерные решения при расследовании этих дел и допустивших должностные преступления?

Григорий Собаев ответил, что готов. Он пообещал, что все эти дела будут расследованы, все виновные понесут заслуженное наказание.

Здесь новоиспеченный генпрокурор явно лукавит: наказание назначает суд, прокуратура лишь привлекает к ответственности.

Еще один актуальный вопрос, связанный с назначением, – это судьба предложенных президентом Гаглоевым поправок к закону «О прокуратуре», по которым генпрокурор обязан ежегодно отчитываться перед парламентом о работе надзорного ведомства. Депутаты, в свою очередь, вправе отправить генпрокурора в отставку, если его работа будет признана неудовлетворительной или если он будет уличен в нарушении прокурорской присяги. В настоящее время генпрокурор не подотчетен парламенту, и уволить его с занимаемой должности досрочно может только президент.

Алан Гаглоев внес эти правки в парламент в конце прошлого года. Предполагалось, что они будут приняты вместе с отменой возрастного ценза для генпрокурора, ограничивающего возраст претендента на этот пост шестьюдесятью годами. Тогда президент предлагал на должность экс-сотрудника североосетинской прокуратуры Сослана Бетеева, достигшего 65-летнего возраста, и чтобы парламент смог утвердить предложенную кандидатуру, необходимо было внести изменения в закон.

Назначение затянулось, со временем президент пересмотрел свое кадровое решение, а вместе с ним затерялись и предложенные поправки.

Между тем пересмотр закона «О прокуратуре» именно в том виде, в котором были предложены поправки, был одним из главных пунктов предвыборной кампании Алана Гаглоева, обещавшего избирателям в случае его избрания поделиться властью с парламентом.

На сегодняшнем заседании, правда уже после назначения генпрокурором Собаева, депутат Гарри Мулдаров напомнил президенту о его обещании и поинтересовался судьбой поправок.

Реакция Гаглоева насторожила многих депутатов. Алан Эдуардович не отказался от обещаний, но и какого-то однозначного решительного заявления о намерении довести эту инициативу до логического завершения от него не прозвучало.

В кулуарах эта тема обсуждалась. Многие из народных представителей пришли к выводу, что вопрос Мулдарова был не вполне по адресу, мол, президент свое обещание уже выполнил – внес в парламент поправки к закону, теперь дело за депутатами. Хотя, конечно, правильно было бы рассмотреть законодательные инициативы до назначения генпрокурора на пятилетний срок. Это было бы хорошо и с политической точки зрения: новый прокурор назначен на новых условиях, президент выполняет обещания! Но пока так….

Обсуждалась в кулуарах законодательного собрания и перспектива реформы прокуратуры – разделение функций следствия и надзора за соблюдением законности.

Народные избранники намерены поднять этот вопрос на предстоящей встрече с президентом.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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