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Генпрокурор – новый, система – старая

Мурат Гукемухов

Югоосетинские парламентарии единогласно поддержали представленную президентом Аланом Гаглоевым кандидатуру Григория Собаева на пост генерального прокурора республики.

Григорию Собаеву 42 года, он выпускник Югоосетинского университета, вся его трудовая деятельность прошла в республике.

Президент присутствовал на заседании, но представлял кандидатуру депутатам и.о. председателя парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Алан Гаглоев – тезка первого лица.

Кандидата отрекомендовали как хорошего специалиста в своей области. В принципе, никаких других характеристик никто услышать и не рассчитывал – середнячок местной прокуратуры с опытом работы судьей и службы в Минобороны.

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Генпрокурор – новый, система – старая
by Эхо Кавказа

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Выдвижение кандидатуры Собаева – загадка для местных наблюдателей. Есть отдельные версии, но никто не может ответить определенно, почему выбор пал на человека без заслуг, без репутации в югоосетинском обществе, без внушительного послужного списка.

Среди озвученных предположений наиболее правдоподобным выглядит следующее: дескать, сейчас на должности генпрокурора не нужен человек с именем, со своим особым мнением, с собственной историей отношений с местными группами влияния. Сегодня нужен человек, который будет есть из одних рук, выполнять поручения одной стороны, не слишком оглядываясь по сторонам. В противном случае, считают наблюдатели, громкие уголовные дела, в расследовании которых заинтересован Гаглоев, могут утонуть в интригах вокруг прокуратуры. Версия хороша, хотя и отчасти умозрительна.

Второе положительное качество Собаева, которое отмечают наблюдатели, - у него практически нет врагов, он не вызывает раздражения ни у одной из коалиций, представленных в парламенте. Отсюда и единогласное одобрение его кандидатуры.

Правда, не сказать, что голосование прошло совсем без вопросов.

Депутат Давид Санакоев спросил у кандидата, готов ли он довести до конца резонансные уголовные дела, в том числе дело Джабиева и другие, возбужденные в отношении высокопоставленных чиновников из прошлого руководства республики? Готов ли он привлечь к ответственности коллег, выносивших неправомерные решения при расследовании этих дел и допустивших должностные преступления?

Григорий Собаев ответил, что готов. Он пообещал, что все эти дела будут расследованы, все виновные понесут заслуженное наказание.

Здесь новоиспеченный генпрокурор явно лукавит: наказание назначает суд, прокуратура лишь привлекает к ответственности.

Еще один актуальный вопрос, связанный с назначением, – это судьба предложенных президентом Гаглоевым поправок к закону «О прокуратуре», по которым генпрокурор обязан ежегодно отчитываться перед парламентом о работе надзорного ведомства. Депутаты, в свою очередь, вправе отправить генпрокурора в отставку, если его работа будет признана неудовлетворительной или если он будет уличен в нарушении прокурорской присяги. В настоящее время генпрокурор не подотчетен парламенту, и уволить его с занимаемой должности досрочно может только президент.

Алан Гаглоев внес эти правки в парламент в конце прошлого года. Предполагалось, что они будут приняты вместе с отменой возрастного ценза для генпрокурора, ограничивающего возраст претендента на этот пост шестьюдесятью годами. Тогда президент предлагал на должность экс-сотрудника североосетинской прокуратуры Сослана Бетеева, достигшего 65-летнего возраста, и чтобы парламент смог утвердить предложенную кандидатуру, необходимо было внести изменения в закон.

Назначение затянулось, со временем президент пересмотрел свое кадровое решение, а вместе с ним затерялись и предложенные поправки.

Между тем пересмотр закона «О прокуратуре» именно в том виде, в котором были предложены поправки, был одним из главных пунктов предвыборной кампании Алана Гаглоева, обещавшего избирателям в случае его избрания поделиться властью с парламентом.

На сегодняшнем заседании, правда уже после назначения генпрокурором Собаева, депутат Гарри Мулдаров напомнил президенту о его обещании и поинтересовался судьбой поправок.

Реакция Гаглоева насторожила многих депутатов. Алан Эдуардович не отказался от обещаний, но и какого-то однозначного решительного заявления о намерении довести эту инициативу до логического завершения от него не прозвучало.

В кулуарах эта тема обсуждалась. Многие из народных представителей пришли к выводу, что вопрос Мулдарова был не вполне по адресу, мол, президент свое обещание уже выполнил – внес в парламент поправки к закону, теперь дело за депутатами. Хотя, конечно, правильно было бы рассмотреть законодательные инициативы до назначения генпрокурора на пятилетний срок. Это было бы хорошо и с политической точки зрения: новый прокурор назначен на новых условиях, президент выполняет обещания! Но пока так….

Обсуждалась в кулуарах законодательного собрания и перспектива реформы прокуратуры – разделение функций следствия и надзора за соблюдением законности.

Народные избранники намерены поднять этот вопрос на предстоящей встрече с президентом.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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    Мурат Гукемухов

    В 1988 году окончил Ставропольский политехнический институт, по специальности
    инженер-строитель.

    В разные годы был корреспондентом ИА Regnum, сотрудничал с издательским домом «КоммерсантЪ» и ​Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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