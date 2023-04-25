Членство Грузии в Европейском союзе пользуется беспрецедентной поддержкой общества, большинство респондентов выражают недоверие политическим партиям и недовольны присутствием российских граждан в стране – таковы итоги очередного опроса Международного республиканского института (IRI).

Согласно опросу IRI, 89% респондентов полностью или частично поддерживают членство Грузии в ЕС – это наивысший показатель опросов. Вступление в НАТО частично или полностью поддержали 80%.

В рейтинге важнейших политических партнеров Грузии лидирует ЕС – 63%, далее идут США - 47%, Украина – 27%. По итогам опроса главная политическая угроза исходит от России – 87%.

Ответы на вопрос – «каков, на ваш взгляд, нынешний внешнеполитический курс правительства», распределились следующим образом: четверть опрошенных считают его пророссийским, еще 20% назвали его более пророссийским, чем прозападным, 17% считают его прозападным и 21% считают более прозападным, чем пророссийским.

«Наряду с ростом европейских настроений рейтинг «Мечты» понизился. Подавляющее большинство граждан не считают «Мечту» проевропейской силой, а у России нет будущего в Грузии», – заявила журналистам независимый оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе.

«Это исследование выявило очень важную тенденцию – абсолютное большинство граждан Грузии настроены проевропейски и выступают за интеграцию в евроатлантические структуры. Несмотря на антизападную пропаганду властей, подавляющее большинство населения считает, что от России исходит угроза, а Евросоюз и НАТО – единственный путь, который должна выбрать Грузия, что очень показательно», – заявила депутат.

Показательны итоги опроса по внутриполитической повестке. Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись в эту субботу, то за правящую «Грузинскую мечту» проголосовали бы 19% респондентов – рейтинг партии снизился на 6% по сравнению с аналогичным опросом в ноябре прошлого года. «Национальное движение» поддержали 14% опрошенных, рост за полугодие составил 2%. По 3% у «Гирчи – больше свободы» и «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахария. Рейтинг остальных партии не превысил 2%, а 42% опрошенных заявили, что ни одна из партий не отвечает их симпатиям.

При этом «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» отметились лидерами отрицательного рейтинга: соответственно, 34% и 39% опрошенных заявили, что не проголосуют за них ни при каких обстоятельствах. На третьем месте пророссийская «Альт-инфо» – 16%.

В главной оппозиционной партии не преминули отметить улучшение своего рейтинга. По словам лидера «Нацдвижения» Левана Хабеишвили, конец правления детища Иванишвили близок.

«У «Единого национального движения» – 14%, согласно опросу, ЕНД в семь раз опережает другие партии... Это исследование показывает близкий конец «русской мечты». Иванишвили лучше всех знает, что «Национальное движение» становится сильней, и поэтому он борется с нами абсолютно всеми способами! Мы все должны понимать, что никогда еще не были так близки к победе над «русской мечтой»!» – написал политик в соцсетях.

В свою очередь, в правящей партии раскритиковали результаты исследования. Цифры, представленные в исследовании IRI, совершенно не отражают реальности, которая существует сегодня в обществе, заявил журналистам член большинства Гиви Миканадзе:

«Любой человек, наблюдающий за происходящими в Грузии политическими процессами с нейтральной позиции, сразу поймет, что это тенденциозные и субъективные рейтинги. Наглядное тому подтверждение – на фоне кризиса в «Национальном движении» его поддержка никак не могла увеличиться, наоборот, она снижается, и все это прекрасно понимают. Простое тому подтверждение – закончившиеся полным фиаско попытки радикальной оппозиции провести разного рода акции в регионах и столице».

Результаты исследования продемонстрировали, что смена власти не за горами и это должно произойти не порознь, а совместными усилиями оппозиции, заявила один из лидеров «Лело» Анна Нацвлишвили.

«Общество прекрасно понимает, что смене этой власти нет альтернативы. И передача власти должна произойти на выборах усилиями демократических, прозападных сил. В то же время этот опрос показал, что общество желает видеть отдельных сильных политических игроков, которые могут сотрудничать и объединять усилия вокруг конкретных вопросов и тем», – отметила политик.

По словам политолога Гии Хухашвили, текущий рейтинг IRI в точности отображает политический расклад внутри страны – власть откровенно слаба, но и оппозиция не подает признаков жизни:

«Опрос пришелся на период мартовского политического кризиса, когда власть выкатила законопроект «об иноагентах», который с треском провалился. Неуклюжие действия «Мечты» обнажили антизападные действия власти, что для большинства людей оказалось неприемлемым – набранные «мечтой» 19% тянут на полный провал. Также, согласно опросу, большинство опрошенных не будут отдавать голоса за ведущие партии, но пока не определились с выбором, кого именно поддержат. Общество жаждет завершения двухполюсного правления, но на этом фоне остальная часть оппозиции демонстрирует полную несостоятельность. Как они собираются с нулевым рейтингом противостоять ведущим политическим партиям, если проходной барьер установлен на уровне 5%? Необходима работа с электоратом, иначе вполне может случиться, что спустя год правящая партия восстановит утерянные позиции».

Некоторые результаты опроса получились взаимоисключающими. К примеру, 62 процента опрошенных готовы ради вступления в ЕС разорвать торговые отношения с Россией, при этом 66 процентов негативно относятся к россиянам, прибывшим в страну после нападения России на Украину, но в то же время около половины респондентов полностью или частично поддерживают восстановление авиасообщения с этой страной.

Опрос проводился с 4 по 23 марта 2023 года. Всего были опрошены 1500 человек по всей Грузии. Погрешность результатов составила 2,5%. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).

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